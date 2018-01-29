Знайти
АКТУАЛЬНО

Комітет Європарламенту підтримав запуск процедури санкцій проти Польщі

Уряд Румунії вперше очолила жінка

У Німеччині зловмисники викрали 44 тонни шоколаду

Скандал у Німеччині: автоконцерни фінансували небезпечні тести над людьми

ЄС готовий відреагувати на будь-які обмежувальні торгівельні заходи США

Польща хоче, щоб санкції США були спрямовані проти "Північого потоку-2"

11 солдатів загинули в результаті нападу на військову базу в Кабулі






Комітет Європарламенту підтримав запуск процедури санкцій проти Польщі

Понеділок, 29 січня 2018, 19:53
Версія для друку Коментарі

Профільний комітет Європарламенту схвалив запуск щодо Польщі процедури в рамках статті 7 Договору про ЄС, що може призвести до позбавлення права голосу країни у Раді ЄС.

Про це повідомляє PAP.

Відповідну резолюцію Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) прийняв сьогодні, 29 січня.

За резолюцію проголосували 33 членів комітету, 9 були проти.

У резолюції комітет ЄП "привітав рішення (Європейської) Комісії від 20 грудня 2017 року щодо забезпечення виконання положень статті 7 Договору про Європейський Союз у зв'язку з ситуацією у Польщі і підтримує звернення Комісії до польської влади для вирішення проблеми".

Нагадаємо, Європейська комісія у грудні минулого року вперше в історії вирішила розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення верховенства права.

Комісія дала польській владі три місяці, аби вона здійснила кроки у сфері судочинства, які можуть виправити ситуацію. Якщо Польща  цього не зробить, це може призвести до застосування санкцій, зокрема, до втрати голосу Польщі у  Раді ЄС.

Нещодавно Ярослав Качинський, голова керівної партії Польщі "Право і справедливість" заявив, що Польща не піде ні на які поступки в суперечці з Євросоюзом з приводу судової реформи в країні.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
21:01
Заступник глави ФБР несподівано подав у відставку - ЗМІ
20:29
Пентагон: росіяни здійснили небезпечне перехоплення літака США над Чорним морем
19:53
Комітет Європарламенту підтримав запуск процедури санкцій проти Польщі
19:17
Уряд Румунії вперше очолила жінка
18:59
США готуються оприлюднити доповідь про нові санкції проти Росії
18:42
Туреччина продовжить військові дії в Сирії навіть всупереч інтересам США
18:34
Хакерські атаки на голландські банки здійснювалися з російських серверів - ЗМІ
18:20
Майже 90 тис. осіб готові протестувати через візит Трампа до Британії
18:12
Понад 100 осіб застрягли на підйомнику на гірськолижному курорті в Австрії
17:41
Лідер італійського руху "П'ять зірок": Ми не загроза для ЄС
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини

"США помилились у виборі партнера": МЗС Туреччини пояснив військові дії в Сирії

Коли член НАТО озброює терористів, що атакують іншого члена НАТО – це грубо порушує фундаментальні принципи Альянсу. Це – аномальна політика, і її треба виправляти. Ми не маємо сумніву, що США усвідомлять шкоду, яку їхні дії завдають довірі до всього НАТО...

Олена Бабакова, для Європейської правди, Варшава

Заборонений Бандера: які наслідки матиме польський закон про історичні злочини

Ще півтора року тому закон про заперечення "злочинів українських націоналістів" здавався екстремальним навіть для ПіС. Однак тепер бажання правлячої партії Польщі пограти з електоратом знову охолодило атмосферу діалогу з Києвом, а заразом призвело до найбільшої за останнє десятиліття кризи у стосунках з Ізраїлем.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  