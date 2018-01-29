Комітет Європарламенту підтримав запуск процедури санкцій проти Польщі

Понеділок, 29 січня 2018, 19:53

Профільний комітет Європарламенту схвалив запуск щодо Польщі процедури в рамках статті 7 Договору про ЄС, що може призвести до позбавлення права голосу країни у Раді ЄС.

Про це повідомляє PAP.

Відповідну резолюцію Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) прийняв сьогодні, 29 січня.

За резолюцію проголосували 33 членів комітету, 9 були проти.

У резолюції комітет ЄП "привітав рішення (Європейської) Комісії від 20 грудня 2017 року щодо забезпечення виконання положень статті 7 Договору про Європейський Союз у зв'язку з ситуацією у Польщі і підтримує звернення Комісії до польської влади для вирішення проблеми".

Нагадаємо, Європейська комісія у грудні минулого року вперше в історії вирішила розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення верховенства права.

Комісія дала польській владі три місяці, аби вона здійснила кроки у сфері судочинства, які можуть виправити ситуацію. Якщо Польща цього не зробить, це може призвести до застосування санкцій, зокрема, до втрати голосу Польщі у Раді ЄС.

Нещодавно Ярослав Качинський, голова керівної партії Польщі "Право і справедливість" заявив, що Польща не піде ні на які поступки в суперечці з Євросоюзом з приводу судової реформи в країні.