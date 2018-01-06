У Мін’юсті Німеччини заявили, що поліції не вистачає 15 тисяч співробітників

Субота, 06 січня 2018, 12:59

Поліції та службам безпеки в Німеччині бракує 15 тисяч співробітників, ще дві тисячі робочих місць потрібно створити у судовій системі.

Про це сказав міністр юстиції Німеччини Гайко Маас виданням медіагрупи Funke, передає Deutsche Welle.

Як зазначається, через брак робочої сили минулого року німецькі поліцейські були вимушені працювати 22 мільйони понаднормових годин.

Міністр закликав майбутній федеральний уряд запланувати більші видатки на поліцію та суди.

"Люди можуть втратити віру в правову державу, якщо у них складеться враження, що їхні права не втілюються в життя", - сказав він.

Профспілка поліцейських раніше закликала до створення 20 тисяч нових робочих місць.

Нагадаємо, у низці міст Німеччини під час святкувань у новорічну ніч було скоєно серію нападів на співробітників поліції та працівників рятувальних служб. Міністр назвав такі правопорушення "абсолютно неприпустимими" та наголосив на необхідності ефективніше з боку держави захищати поліцейських та працівників рятувальних служб від нападів.