Знайти
АКТУАЛЬНО

ЄС оскаржить російські торгові обмеження у СОТ – ЗМІ

"Лису" ялинку з Рима можуть перетворити на музейний експонат

У польському Лодзі в рамках декомунізації двічі перейменовували площу Перемоги

Британія поки не розглядає можливості безвізу з Україною – посол

Додону погрожують кримінальною відповідальністю за невиконання обов'язків

ВПС США опублікували відео перехоплення російських Су-30 над Балтикою

Зустріч Радбезу ООН щодо Ірану переросла в критику на адресу США






ЄС оскаржить російські торгові обмеження у СОТ – ЗМІ

Неділя, 07 січня 2018, 10:46
Версія для друку Коментарі

Світова організація торгівлі прийняла на розгляд запит ЄС на арбітраж із Росією.

Про це повідомляє портал Politico, посилаючись на власні джерела, знайомі зі справою.

ЄС вимагає визнати незаконною заборони на експорт свинини, введений ще на початку 2014 року. Ця заборона, прийнята ще до загострення відносин РФ зі світом, пояснювалася необхідністю захисту від епідемії африканської чуми свиней.

В ЄС оцінюють щорічні втрати від цієї заборони на рівні 1,4 млрд євро.

Минулого року СОТ визнав цю заборону незаконною, проте РФ її не скасувала, пояснивши це дією харчових контр санкцій, що були введені кілька місяців згодом.

Таким чином, рішення СОТ може визначити й правомірність російських санкцій. Нагадаємо, що ЄС раніше озвучував плани оскаржити російські санкції, проте досі цей крок не реалізував.

Так сама Росія досі не оскаржила санкції західних країн, натомість оскаржила заборони, введені Україною. Ця справа може стати прецедентом для СОТ – досі організація не розглядала правомірність політичних санкцій міжнародному торговому праву. 

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
11:33
Додону погрожують кримінальною відповідальністю за невиконання обов'язків
11:08
Поляки розділені в оцінках причини смоленської катастрофи – опитування
10:46
ЄС оскаржить російські торгові обмеження у СОТ – ЗМІ
10:31
Трамп впевнений у правильності своїх дій стосовно розслідування щодо РФ
10:19
"Різдвяні авіаудари" авіації РФ у Сирії: є загиблі серед мирного населення
16:50
В Австрії від сходження лавини загинули двоє німецьких лижників
16:28
"Лису" ялинку з Рима можуть перетворити на музейний експонат
15:58
Посол Британії застерегла Київ від тиску на антикорупційні органи
15:38
Туреччина і Німеччина домовились зробити все для покращення відносин
14:47
У польському Лодзі в рамках декомунізації двічі перейменовували площу Перемоги
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Віктор Константинов, для Європейської правди

Кінець "іранської революції": як виникли і куди поділися протести в ісламській республіці

Новорічні протести не стали початком нового етапу політичної історії країни, але вони не будуть забуті ані в Ірані, ані за кордоном. Досi не зрозумiло, як швидко повторяться такі процеси – і наскільки масштабними вони будуть наступного разу...

Вікторія Вдовиченко, для Європейської правди

Італійський виклик для України та ЄС: чим загрожують перші вибори 2018 року

Обидва найімовірніші сценарії коаліції несуть загрозу як для України, так і для ЄС, адже потенційні переможці італійських виборів дружать з Кремлем. Чи буде у ЄС достатньо сил, щоб утримати європейську єдність – це питання обіцяє стати одним із ключових у 2018 році...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  