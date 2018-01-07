ЄС оскаржить російські торгові обмеження у СОТ – ЗМІ

Неділя, 07 січня 2018, 10:46

Світова організація торгівлі прийняла на розгляд запит ЄС на арбітраж із Росією.

Про це повідомляє портал Politico, посилаючись на власні джерела, знайомі зі справою.

ЄС вимагає визнати незаконною заборони на експорт свинини, введений ще на початку 2014 року. Ця заборона, прийнята ще до загострення відносин РФ зі світом, пояснювалася необхідністю захисту від епідемії африканської чуми свиней.

В ЄС оцінюють щорічні втрати від цієї заборони на рівні 1,4 млрд євро.

Минулого року СОТ визнав цю заборону незаконною, проте РФ її не скасувала, пояснивши це дією харчових контр санкцій, що були введені кілька місяців згодом.

Таким чином, рішення СОТ може визначити й правомірність російських санкцій. Нагадаємо, що ЄС раніше озвучував плани оскаржити російські санкції, проте досі цей крок не реалізував.

Так сама Росія досі не оскаржила санкції західних країн, натомість оскаржила заборони, введені Україною. Ця справа може стати прецедентом для СОТ – досі організація не розглядала правомірність політичних санкцій міжнародному торговому праву.