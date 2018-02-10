У Сербії готують позови проти НАТО за застосування збідненого урану в Югославії

Субота, 10 лютого 2018, 14:42

Адвокат сербського міста Ніш Срджан Алексіч створює робочу групу юристів, які займатимуться підготовкою позовів проти країн-членів НАТО за застосування збідненого урану під час бомбардувань колишньої Югославії.

Про це повідомляє сербський портал B92.

За словами адвоката, взятися за цю справу він вирішив після того як слідчі в Італії підтвердили зв’язок між використанням збідненого урану і хворобами військових, які провели у Косові 3 місяці. Верховний суд Італії за результатами цих розслідувань присудив відшкодувати збитки італійським військовим, які входили до військового контингенту, що свого часу воював на території колишньої Югославії.

За словами Алексіча, найбільше збідненого урану було скинуто на півдні Сербії, і група юристів та експертів різних галузей, яку він збирає, підготує відповідні докази для позовів.

Адвокат також анонсував міжнародний конгрес на початку літа, на якому він планує залучити іноземних експертів для збору доказів.

Декілька років після бомбардування Югославії європейські чиновники попереджали про радіацію в результаті застосування збідненого урану, а багато країн ЄС проводили обстеження своїх солдатів, які входили до військових місій на Балканах.

Варто зазначити, що про підготовку позову проти країн НАТО за застосування збідненого урану під час бомбардувань 1999 року заговорили в Сербській королівській академії в минулому році.