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Чорногорія відправляє військових для місії НАТО в Косово, Сербія - незадоволена

Неділя, 04 лютого 2018, 14:24
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Чорногорія відправить своїх військових до Косова в рамках миротворчої місії НАТО KFOR, яка підтримує мир у Косові після закінчення війни 1999 року в колишній сербській провінції.

Про це повідомляє Balkan Insight.

Рада національної безпеки Чорногорії затвердила рішення відправити двох військовослужбовців для участі у KFOR.

Рада у складі прем'єр-міністра, президента та спікера парламенту заявила, що офіційна пропозиція буде направлена до парламенту, який за законом має остаточне слово щодо розгортання військ за кордоном.

"Один офіцер буде розміщений у командуванні KFOR у Приштині, а інший - у регіональному штабі місії в Скоп'є, Македонія", - йдеться у повідомленні Ради.

Чорногорія, яка минулого року стала членом НАТО, брала участь у кількох міжнародних місіях, включаючи операції під проводом Альянса в Афганістані, але ніколи не відправляла військові підрозділи в Косово через складну політичну ситуацію.

Близько третини жителів Чорногорії є етнічними сербами і все ще рішуче виступають проти незалежності Косова, яку  Чорногорія визнала у 2008 році.

До цих пір Хорватія була єдиною колишньою югославською республікою, яка направила солдатів для місії KFOR.

Міністр оборони Сербії Александар Вулін заявив, що Чорногорія повинна утримуватись від направлення офіцерів для місії НАТО без попереднього узгодження з Сербією, повідомляє РТС.

Він зазначив, що подібний крок з боку Чорногорії не сприятиме діалогу, "не сприятиме стабілізації в нашому регіоні, і, звичайно, не сприятиме поліпшенню відносин з Сербією".

"Я б дуже хотів попросити чорногорську державу і чорногорське Міністерство оборони переглянути рішення і не відправляти війська в Косово і Метохію", - сказав Вулін.

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