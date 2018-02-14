Принц Данії Генрик помер на 84 році життя

Середа, 14 лютого 2018, 08:03

Чоловік королеви Данії, принц Генрик помер на 84-му році життя.

Про це повідомляється на сайті данського королівського палацу.

"Його Королівська Високість принц Генрик помер мирно уві сні у вівторок 13 лютого о 23.18 у палаці Фреденсборг. ЇЇ Величність королева і двоє синів знаходилися поряд", - йдеться у повідомленні.

На початку серпня минулого року принц Генрик зробив суперечливу заяву, в якій висловив своє невдоволення роллю, яку відіграє в суспільному житті як монарх, і заявив, що після смерті не бажає бути похованим поруч зі своєю дружиною, королевою Маргрете II. Королева погодилася з рішенням чоловіка, хоча це і суперечить традиціям.

Анрі Марі Жан Андре і принцеса Маргрете познайомилися в 1960-х роках у Лондоні. Він працював у посольстві, а вона вчилася в Лондонській школі економіки. Вони одружилися в 1967 році. Французький дипломат став принцом і змінив ім'я на Генрик. У пари народилося двоє синів - Фредерік і Йоаким. У 1972 році Маргрете стала королевою.