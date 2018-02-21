Уряд Франції готується схвалити жорсткі правила надання притулку

Середа, 21 лютого 2018, 08:31

Уряд Еммануеля Макрона в середу запропонує посилити імміграційні закони Франції та правила надання притулку на тлі різкої критики з боку правозахисних груп та у лавах власної партії Макрона.

Про це повідомляє Reuters.

Законопроект подвоює до 90 днів період затримання нелегальних мігрантів та скорочує терміни подачі клопотання про надання притулку. За нелегальний перетин кордону каратимуть роком в'язниці та штрафами.

Уряд заявляє, що хоче бути рішучим і справедливим у питаннях еміграції, тому законопроект також полегшить отримання притулку для неповнолітніх та вдвічі скоротить час, необхідний для опрацювання державними органами запитів про надання притулку.

Зміни до імміграційного законодавства викликали критику у партії Макрона та серед правозахисних організацій.

Відомий лівий журнал l'Obs в січні опублікував чорно-біле зображення обличчя Макрона, загорнуте в колючий дріт, зі словами: "Ласкаво просимо в країну прав людини".

Цей законопроект відображає занепад прав біженців та мігрантів у Франції, заявив Жан-Клод Мас з благодійної організації Cimade, яка допомагає мігрантам і шукачам притулку.

Водночас останні опитування свідчать: 63% французьких виборців вважають, що у Франції занадто багато іммігрантів.

Кількість людей, які подали прохання про надання притулку у Франції, досягло рекордної позначки в 2017 році, і становить понад 100 тисяч осіб.