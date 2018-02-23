США запровадили додаткові жорсткі санкції проти КНДР

П'ятниця, 23 лютого 2018, 18:13

Сполучені Штати розширили санкції проти КНДР, внісши до переліку компанії і кораблі, які допомагають Пхеньяну обходити санкції ООН.

Санкційний перелік опублікований на сайті Мінфіну США.

У список включили 27 компаній, 28 кораблів та одну фізичну особу (громадянина Китаю).

У списку фігурують як північнокорейські компанії, так і компанії з Китаю, Панами, Тайваню, Сингапуру.

Як пояснили пізніше в Мінфіні сША, санкції охоплюють практично весь торгівельний флот Північної Кореї.

Російські компанії чи судна під російським прапором до санаційного переліку не увійшли.

"Сьогодні я оголошую про запровадження найбільшого пакету санкцій проти північнокорейського режиму" - цитує президента США Дональда Трампа The New York Times.

Раніше повідомлялося, що посилення санкцій може поставити під загрозу останню розрядку у відносинах між двома Кореями, на тлі їхньої підготовки для створення належних умов для проведення зустрічі на вищому рівні між лідером КНДР Кім Чен Ином та президентом Південної Кореї Мун Чже Іном.