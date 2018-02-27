Знайти
АКТУАЛЬНО

Єврокомісія у середу обговорить нову макрофінансову допомогу Україні – журналіст

ЄСПЛ: Україна має заплатити компенсацію дівчині, яка смажила яєчню на "вічному вогні"

Посла України в Угорщині викликають в МЗС через підпал спілки угорців в Ужгороді

США виділили $40 млн для боротьби з російською пропагандою

В Ужгороді вдруге за місяць підпалили офіс спілки угорців

Екс-міністр оборони Австрії опинився під слідством через покупку винищувачів Eurofighter

В небі над Німеччиною загорівся один з найбільших транспортних літаків Airbus Beluga






Посла України в Угорщині викликають в МЗС через підпал спілки угорців в Ужгороді

Вівторок, 27 лютого 2018, 10:18
Версія для друку Коментарі

Посла України в Угорщині Любов Непоп викликають в угорське МЗС у зв’язку з другим за місяць підпалом спілки угорців в Ужгороді.

Про це ідеться у повідомленні на сайті угорського уряду.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що обговорив інцидент із одним із лідерів угорців Закарпаття Ласло Брензовичем. Він також викликав на розмову в МЗС українського посла в Будапешті Любов Непоп.

За словами Сійярто, в Україні відбувається процес "зростання екстремістських ідей".

"Це видно із законів, прийнятих Верховною Радою України, які серйозно обмежують права меншин. Видається, вони залякують членів угорської національної меншини Закарпаття", - сказав Сійярто.

Сійярто наголосив, якщо Україна серйозно ставиться до своїх намірів приєднатися до ЄС та НАТО, вона "повинна вміти контролювати екстремістів".

Угорський міністр також повідомив, що у вівторок зустрічається із верховним комісаром ОБСЄ з прав людини. Сійярто вкотре заявив, що спостережній місії ОБСЄ слід працювати не тільки на Сході України, але й на Закарпатті.

Нагадаємо, в Ужгороді в ніч на вівторок сталася пожежа у будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС.

Вигоріло близько 25 кв. м. приміщення, а пожежі передував вибух біля будівлі КМКС. Ймовірно, це знову був "коктейль Молотова", який жбурнули у вікно. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, це вже друга спроба підпалу офісу КМКС в Ужгороді. 4 лютого зловмисники теж кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі.

Пізніше глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що спробу підпалу здійснили двоє громадян Польщі, члени праворадикальної організації "Фаланга".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
12:50
У сирійській Гуті попри перемир’я тривають обстріли
12:48
У Греції міністр економіки подав у відставку на тлі скандалу з його дружиною
12:47
фото
Коринфський канал в Греції закрили для кораблів через зсув грунту
12:25
Британія назвала умову, за якої приєднається до авіаударів США в Сирії
12:25
фото
Громада у Німеччині вирішила зберегти скандальний "дзвін Гітлера"
12:20
Посли G7 закликали Раду невідкладно обрати голову НБУ
12:05
Єврокомісія у середу обговорить нову макрофінансову допомогу Україні – журналіст
11:47
Юнкер про 2025 рік для Балкан: це - не обіцянка про вступ, а стимул для дій
11:43
Туреччина не видасть Чехії двох затриманих в обмін на лідера сирійських курдів
11:14
ЄСПЛ: Україна має заплатити компенсацію дівчині, яка смажила яєчню на "вічному вогні"
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург–Київ

Слабке місце надважливої реформи: що в Раді Європи рекомендують додати до децентралізації

Ми відстаємо від усього континенту. Закон "Про службу в органах місцевого самоврядування" серйозно застарів, а новий – ветований президентом. Система навчання застаріла ще більше. На нашому рівні – хіба що Молдова, де також зберігається радянська система...

Любов Акуленко, Світлана Майструк, для Європейської правди

Топ-6 євроінтеграційних завдань для Ради: проблемні місця у виконанні Угоди

Багато важливих євроінтеграційних законопроектів роками лежать у Верховній раді. Як наслідок, станом на кінець 2017 року Україна навіть на чверть не виконала своїх зобов’язань. Нинішній рік для Ради має стати передвиборчим. Тож чи побачимо ми ривок перед фінішем?


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  