Посла України в Угорщині викликають в МЗС через підпал спілки угорців в Ужгороді

Вівторок, 27 лютого 2018, 10:18

Посла України в Угорщині Любов Непоп викликають в угорське МЗС у зв’язку з другим за місяць підпалом спілки угорців в Ужгороді.

Про це ідеться у повідомленні на сайті угорського уряду.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив, що обговорив інцидент із одним із лідерів угорців Закарпаття Ласло Брензовичем. Він також викликав на розмову в МЗС українського посла в Будапешті Любов Непоп.

За словами Сійярто, в Україні відбувається процес "зростання екстремістських ідей".

"Це видно із законів, прийнятих Верховною Радою України, які серйозно обмежують права меншин. Видається, вони залякують членів угорської національної меншини Закарпаття", - сказав Сійярто.

Сійярто наголосив, якщо Україна серйозно ставиться до своїх намірів приєднатися до ЄС та НАТО, вона "повинна вміти контролювати екстремістів".

Угорський міністр також повідомив, що у вівторок зустрічається із верховним комісаром ОБСЄ з прав людини. Сійярто вкотре заявив, що спостережній місії ОБСЄ слід працювати не тільки на Сході України, але й на Закарпатті.

Нагадаємо, в Ужгороді в ніч на вівторок сталася пожежа у будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС.

Вигоріло близько 25 кв. м. приміщення, а пожежі передував вибух біля будівлі КМКС. Ймовірно, це знову був "коктейль Молотова", який жбурнули у вікно. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, це вже друга спроба підпалу офісу КМКС в Ужгороді. 4 лютого зловмисники теж кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі.

Пізніше глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що спробу підпалу здійснили двоє громадян Польщі, члени праворадикальної організації "Фаланга".