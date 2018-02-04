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У Німеччині на день продовжать коаліційні переговори - ЗМІ

Неділя, 04 лютого 2018, 16:49
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Переговори щодо формування коаліційного уряду в Німеччині не завершаться 4 лютого, як було заплановано спочатку.

Про це повідомляє німецьке видання Focus з посиланням на інформацію з партійних кіл.

Консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) канцлера Ангели Меркель і Соціал-демократична партія Німеччини продовжать консультації 5 лютого.

Переговори, як очікується, триватимуть в неділю до пізньої ночі і продовжаться в понеділок.

За інформацією Spiegel, між сторонами як і раніше існують розбіжності в галузі охорони здоров'я та створення тимчасових робочих місць для безробітних.

Поки невідомо, чи вдасться сторонам завершити 5 лютого роботу над створенням коаліційного договору.

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