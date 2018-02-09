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В Угорщині заперечують узгодження з Україною шляхів врегулювання мовного питання

П'ятниця, 09 лютого 2018, 11:48
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У Міністерстві закордонних справ Угорщини заперечують повідомлення, про узгодження з Україною шляхів врегулювання мовного питання.

Про це повідомляється на сайті МЗС Угорщини.

"Жодної домовленості не було досягнуто щодо українського освітнього закону, Україна і надалі не виконує рекомендації Венеціанської комісії", – заявив представник МЗС Угорщини Тамаш Менцер (представник міністра закордонних справ країни з питань комунікації та парламентської координації).

"За повідомленнями української преси, Міністерство закордонних справ України досягнуло домовленості зі своїм угорським колегою щодо закону про освіту. Представник МЗС (Угорщини) заявляє: Повідомлення українських ЗМІ є брехнею, і ситуація йде в розріз з цим (даною інформацією)", - повідомляється на сайті угорського МЗС.

У свою чергу, заступник глави МЗС України Василь Боднар повідомив у своєму Twitter, що не розуміє ситуації, яка склалася.

"МЗС Угорщини заперечує результати переговорів в Ужгороді! Дивно виходить - з держсекретарем МЗС домовляєшся про шляхи вирішення питання, він підтверджує позитив переговорів на пресу, а потім речник озвучує зовсім протилежне. Особливості угорської дипломатії", - написав він.

Нагадаємо, 7 лютого у Міністерстві закордонних справ України повідомили про узгодження ключових питань з представниками Угорщини, в тому числі і шляхів врегулювання мовного питання.

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