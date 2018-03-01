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Вбивство журналіста в Словаччині: затримали героя статті про зв'язки мафії та влади

Четвер, 01 березня 2018, 13:42
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Поліція Словаччини затримала італійського підприємця Антоніна Вадалу, який був одним з головних фігурантів у розслідуванні вбитого словацького журналіста Яна Куцяка.

Про це повідомляє Aktuality.

За даними видання, Вадалу затримали в якості підозрюваного у місті Міхаловце на сході Словаччини. Поліція також затримала його брата Бруно та двоюрідного брата П'єтро Катроппу. Прізвище Катроппа також фігурувало у розслідуванні.

"Ми будемо інформувати про діяльність поліції протягом дня", - повідомила прес-секретар поліції Словаччини.

За даними журналістського розслідування, представники чотирьох родин з італійського регіону Калабрії, батьківщини мафіозного клану "Ндрангета", працюють на сході Словаччини.

Їхній основний бізнес – сільське господарство. У статті повідомлялося, що вони протягом кількох років отримали близько 8 млн євро субсидій, які були виділені аграріям Словаччині з фондів ЄС.

Куцяк також писав, що Вадал пов’язаний з італійською мафією і мав активні зв’язки з представниками нинішньої правлячої партії Словаччини.

Нагадаємо, 26 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста. 

Уряд Словаччини запропонував мільйон євро за інформацію, яка допоможе у розслідуванні вбивства журналіста.

Колега журналіста Куцяка розповіла, що він розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану "Ндрангета".

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