У Відні невідомий напав з ножем на солдата біля резиденції посла Ірану

У ніч на понеділок було здійснено спробу нападу з ножем на військового, що ніс службу біля резиденції посла Ірану у Відні.
Про це повідомляє видання Kurier.
Напад стався близько 23.35. На варті біля резиденції іранського посла стояли двоє військових, коли на одного з них накинувся невідомий.
Солдат спочатку намагався захистити себе з допомогою балончика з перцевим спреєм. Коли це не спрацювало, військові відкрили вогонь. Вони зробили щонайменше чотири постріли.
В результаті нападник загинув. Солдата з порізом руки і у стані шоку відвезли до лікарні.
Як з’ясувалося пізніше, напад скоїв 26-річний громадянин Австрії. Його мотиви невідомі.
Поліція Відня після нападу посилила охорону дипломатичних представництв в австрійській столиці.