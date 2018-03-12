У Відні невідомий напав з ножем на солдата біля резиденції посла Ірану

Понеділок, 12 березня 2018, 07:46

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У ніч на понеділок було здійснено спробу нападу з ножем на військового, що ніс службу біля резиденції посла Ірану у Відні.

Про це повідомляє видання Kurier.

Напад стався близько 23.35. На варті біля резиденції іранського посла стояли двоє військових, коли на одного з них накинувся невідомий.

Солдат спочатку намагався захистити себе з допомогою балончика з перцевим спреєм. Коли це не спрацювало, військові відкрили вогонь. Вони зробили щонайменше чотири постріли.

В результаті нападник загинув. Солдата з порізом руки і у стані шоку відвезли до лікарні.

Як з’ясувалося пізніше, напад скоїв 26-річний громадянин Австрії. Його мотиви невідомі.

Поліція Відня після нападу посилила охорону дипломатичних представництв в австрійській столиці.