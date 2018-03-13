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У Словаччині планують дострокові вибори через вбивство журналіста

Вівторок, 13 березня 2018, 07:50
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Словацька партія Most-Híd, що входить до коаліції, ініціює дострокові вибори через вбивство журналіста Яна Куцяка.

Про це повідомляє портал SME.

Напередодні на з’їзді партії вирішили обговорити можливість дострокових виборів з іншою коаліційною партією SNS.

"Республіканська рада партії доручає партійному керівництву обговорити можливості дострокових парламентських виборів" - заявив лідер партії Most-Híd Бела Бугар.

У разі якщо уряд не погодиться на дострокові вибори, партія збирається вийти з коаліції. Це, найімовірніше, так само матиме наслідком досnрокове припинення повноважень парламенту.

"Ми проголосували одноголосно, якщо домовленість щодо дострокових виборів буде досягнута, наші міністри лишаються на постах" - сказав Бугар.

За його словами, дострокові вибори мають відбутися якнайскоріше.

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо виступає проти ідеї дострокових виборів.

У понеділок міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Каліняк заявив, що подає у відставку на тлі політичної кризи у країні.

Нагадаємо, на вихідних десятки тисяч словаків вийшли на вулиці міст країни і за кордоном через вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка. Протестувальники прийшли також під будівлі парламенту і уряду і вимагали відставки прем’єра Роберта Фіцо.

На тлі зростання протестів проти уряду Фіцо після вбивства журналіста президент Словаччини закликав до змін в уряді або позачергових виборів, щоб вирішити "серйозну політичну кризу".

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