В Іраку розбився американський військовий гелікоптер

П'ятниця, 16 березня 2018, 08:34

На заході Іраку розбився американський військовий гелікоптер HH-60 Pave Hawk .

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

За попередніми даними, гелікоптер розбився біля містечка Аль-Каїм у провінції Анбар неподалік кордону з Сирією.

На борту гелікоптера було сім людей. Ймовірно, вони загинули.

Чиновники стверджують, що ознак того, що гелікоптер був збитий ворожими силами, немає.

Центральне командування США підтвердило аварію гелікоптера і повідомило, що на місці працюють команди порятунку і анонсувало розслідування обставин інциденту.