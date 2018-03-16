В Іраку розбився американський військовий гелікоптер

На заході Іраку розбився американський військовий гелікоптер HH-60 Pave Hawk .
Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.
За попередніми даними, гелікоптер розбився біля містечка Аль-Каїм у провінції Анбар неподалік кордону з Сирією.
На борту гелікоптера було сім людей. Ймовірно, вони загинули.
Чиновники стверджують, що ознак того, що гелікоптер був збитий ворожими силами, немає.
Центральне командування США підтвердило аварію гелікоптера і повідомило, що на місці працюють команди порятунку і анонсувало розслідування обставин інциденту.