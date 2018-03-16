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В Іраку розбився американський військовий гелікоптер

П'ятниця, 16 березня 2018, 08:34
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На заході Іраку розбився американський військовий гелікоптер HH-60 Pave Hawk .

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

За попередніми даними, гелікоптер розбився біля містечка Аль-Каїм у провінції Анбар неподалік кордону з Сирією.

На борту гелікоптера було сім людей. Ймовірно, вони загинули.

Чиновники стверджують, що ознак того, що гелікоптер був збитий ворожими силами, немає.

Центральне командування США підтвердило аварію гелікоптера і повідомило, що на місці працюють команди порятунку і анонсувало розслідування обставин інциденту.

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