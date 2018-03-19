Поліція Британії: розслідування отруєння у Солсбері може тривати місяці

Понеділок, 19 березня 2018, 20:49

Розслідування справи про отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері, швидше за все, триватиме кілька місяців.

Про це заявила поліція Великої Британії, повідомляє Reuters.

"Це одне з найбільших і найважчих розслідувань, яке проводило британське управління по боротьбі із тероризмом", - йдеться в заяві.

Контртерористичний підрозділ був залучений до розслідування п'яти головних нападів у Британії минулого року. "Слідство, швидше за все, займе багато місяців", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, глава МЗС Британії Борис Джонсон повідомив про наявність доказів, які свідчать про розробку та накопичення "Новічка" Росією.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що для отруєння у Солсбері була використана одна з найбільш токсичних речовин у світі.

Росія заперечує звинувачення у створенні "Новічка" і причетності до отруєння Скрипаля. Більше того, Москва натякає на британське походження отруйної речовини.