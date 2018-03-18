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Посол Росії каже, що британська лабораторія може бути джерелом отрути Скрипаля

Неділя, 18 березня 2018, 10:16
Версія для друку Коментарі

Посол Росії в ЄС Володимир Чижов заявив, що британська науково-дослідна лабораторія може бути джерелом походження отруйної речовини, яку застосували у Великій Британії проти Сергія Скрипаля та його доньки.

Про це він сказав у коментарі ВВС.

"Коли у вас є нервово-паралітична речовина або щось подібне, ви перевіряєте її на певні зразки, які ви зберігаєте у своїх лабораторіях. І Портон-Даун, як ми тепер всі знаємо, є найбільшим військовим об'єктом у Сполученому Королівстві, який займається дослідженнями хімічної зброї, і він насправді лише за вісім миль від Солсбері", - сказва Чижов.

Але, на питання, чи вважає він лабораторію в Портон-Даун "відповідальною" за походження речовини, Чижов сказав: "У мене немає доказів того, щоб щось використовувалося".

Він додав, що повністю виключає можливість зникнення з Росії будь-яких запасів будь-якої хімічної зброї.

"Але були певні фахівці, в тому числі деякі вчені, які сьогодні стверджують, що несуть відповідальність за створення деяких нервових агентів, вони виїхали з Росії і в даний час проживають у Великій Британії", - сказав він.

Міністерство закордонних справ Британії заявило, що у припущенні Чижова щодо Портон-Дауну "немає жодної унції правди".

"Це лише ще одна марна спроба російської держави відвернути історію від фактів - Росія грубо порушила свої міжнародні зобов'язання", - сказав представник відомства.

Як відомо, Велика Британія вислала з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Детальніше про реакцію світу на події в Британії читайте у статті "Європейської правди": "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".

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