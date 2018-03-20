Україна підписала угоду про безвіз з Катаром – Клімкін

Вівторок, 20 березня 2018, 13:01

Україна та Катар підписали угоду про взаємне скасування візових вимог.

Про це повідомив у Twitter глава МЗС України Павло Клімкін.

"Привіт з Катару. Підписав кілька угод, серед них - безвіз з Катаром. Безвізовий прорив у Затоці, і не тільки, триває", - повідомив дипломат.

Привіт з Катару :) підписав кілька угод, серед них - #безвіз з Катаром. Безвізовий прорив в Затоці і не тільки триває :) — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 березня 2018 р.

14 березня Кабінет міністрів схвалив проект угоди з Катаром про взаємне скасування візових режимів.

Нагадаємо, раніше в МЗС розповіли, з якими країнами безвіз можливий ще цього року.