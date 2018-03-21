У Держдепі США відреагували на звинувачення МЗС РФ у справі Скрипаля

Середа, 21 березня 2018, 18:47

У Державному департаменті США порівняли спробу Росії заперечити свою відповідальність за отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля із невизнанням вини за незаконну окупацію Криму та агресію на Донбасі.

Про це речниця Держдепартаменту США Хезер Науерт написала у своєму Twitter.

"Сполучені Штати та Британія правильно зробили, що не відправили наших послів на брифінг до МЗС Росії для заслуховування безглуздих обвинувачень та неправдоподібних заперечень. Росія була відповідальною за напад нервово-паралітичною речовиною. Спроби заперечення відповідальності наслідують знайомий сценарій: Крим, MH17, Донбас, Литвиненко, допінг і т.д.", - заявила Науерт.

Нагадаємо, посольство Британії в Москві після брифінгу МЗС РФ для іноземних послів заявило, що Росія поширює дезінформацію у справі отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Як відомо, МЗС РФ зібрало майже всіх іноземних послів, щоб розповісти свою точку зору щодо ситуації з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки в Британії.

В Росії заявили, що або британський уряд не здатний захистити себе від теракту на власній території, або ж сам є режисером нападу на колишнього російського шпигуна.

В МЗС РФ також повідомили, що не виключають й того, що справа могла бути зрежисована Вашингтоном.

Зазначимо, що на брифінгу був присутній представник британського посольства, однак сам посол Великої Британії відмовився від цієї зустрічі.