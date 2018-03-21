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В Госдепе США отреагировали на обвинения МИД РФ по делу Скрипаля

Среда, 21 марта 2018, 18:47
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В Государственном департаменте США сравнили попытку России отрицать свою ответственность за отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля с непризнанием вины за незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.

Об этом пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науерт написала в своем Twitter.

"Соединенные Штаты и Британия правильно сделали, что не отправили наших послов на брифинг в МИД России для заслушивания нелепых обвинений и неправдоподобных возражений. Россия была ответственной за нападение нервно-паралитическим веществом. Попытки отрицания ответственности подражают знакомый сценарий: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг и т.д.", - заявила Науерт.

Напомним, посольство Великобритании в Москве после брифинга МИД РФ для иностранных послов заявило, что Россия распространяет дезинформацию по делу отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как известно, МИД РФ собрало почти всех иностранных послов, чтобы рассказать свою точку зрения относительно ситуации с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

В России заявили, что или британское правительство не способно защитить себя от теракта на собственной территории, или же само является режиссером нападения на бывшего российского шпиона.

В МИД РФ также сообщили, что не исключают и того, что дело могло быть срежиссировано Вашингтоном.

Отметим, что на брифинге присутствовал представитель британского посольства, однако сам посол Великобритании отказался от этой встречи.

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