Джонсон порівняв ЧС-2018 в Росії з Олімпіадою у нацистській Німеччині

Середа, 21 березня 2018, 19:06

Глава МЗС Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін буде прославляти себе на Чемпіонаті Світу з футболу цього літа таким же чином, як і Адольф Гітлер на Олімпійських Іграх у Берліні в 1936 році.

Про це повідомляє The Guardian.

Джонсон, виступаючи на засіданні спеціального комітету у закордонних справах, відреагував на зауваження депутата-лейбориста Єна Остіна, який закликав до того, щоб Британія взагалі вийшла з ЧС-2018.

"Путін збирається використати його так само, як Гітлер використав Олімпіаду 1936 року", - сказав Остін.

"Я думаю, що ваша характеристика того, що відбудеться в Москві, Чемпіонат світу.... так, я думаю, що порівняння з 1936 роком безумовно правильне", - сказав Джонсон.

"Якщо чесно, то це огидна перспектива, думати про те, як Путін прославляється за допомогою цієї спортивної події", - додав він.

Однак, глава МЗС Британії заявив, що на його думку, це буде несправедливо забороняти англійській команді брати участь в ЧС-2018.

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що Лондон розглядає можливість колективного бойкоту чемпіонату світу з футболу, який відбудеться цього року в Росії, через отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля.