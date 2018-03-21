Найти
АКТУАЛЬНО

Джонсон сравнил ЧМ-2018 в России с Олимпиадой в нацистской Германии

Президент Словакии согласился назначать новое правительство

Трамп в ярости из-за утечки информации об инструкции не поздравлять Путина

В парламенте Косово слезоточивым газом сорвали договор о границе с Черногорией

Военные руководители НАТО и РФ договорились о первой встрече с 2014 года – Минобороны

Евростат: в прошлом году в ЕС стало существенно меньше просителей убежища из Украины

Украина разорвала программу экономического сотрудничества с РФ






Джонсон сравнил ЧМ-2018 в России с Олимпиадой в нацистской Германии

Среда, 21 марта 2018, 19:06
Версия для печати Комментарии

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин будет прославлять себя на Чемпионате Мира по футболу этим летом таким же образом, как и Адольф Гитлер на Олимпийских Играх в Берлине в 1936 году.

Об этом сообщает The Guardian.

Джонсон, выступая на заседании специального комитета по иностранным делам, отреагировал на замечание депутата-лейбориста Иена Остина, который призвал к тому, чтобы Британия вообще вышла с ЧМ-2018.

"Путин собирается использовать его так же, как Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года", - сказал Остин.

"Я думаю, что ваша характеристика того, что произойдет в Москве, Чемпионат мира.... да, я думаю, что сравнение с 1936 годом безусловно правильное", - сказал Джонсон.

"Если честно, то это отвратительная перспектива, думать о том, как Путин прославляется с помощью этого спортивного события", - добавил он.

Однако, глава МИД Британии заявил, что по его мнению, это будет несправедливо запрещать английской команде участвовать в ЧМ-2018.

Ранее британские СМИ сообщали, что Лондон рассматривает возможность коллективного бойкота чемпионата мира по футболу, который состоится в этом году в России, из-за отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:57
В РФ назвали Джонсона "хамом" за сравнение ЧМ в России с Олимпиадой 1936 года
19:44
ЕС и США договорились о переговорах относительно пошлины на сталь и алюминий
19:06
Джонсон сравнил ЧМ-2018 в России с Олимпиадой в нацистской Германии
18:47
В Госдепе США отреагировали на обвинения МИД РФ по делу Скрипаля
18:24
Греческая Ellinair с 2 июня возобновит сезонные рейсы Харьков-Салоники
18:06
Президент Словакии согласился назначать новое правительство
17:36
Посольство Британии: Россия распространяет дезинформацию по делу Скрипаля
17:22
Глава МИД Британии не хочет новой холодной войны
16:57
МИД РФ собрал всех послов, чтобы рассказать свою версию дела Скрипаля
16:57
Джонсон об отравлении в Солсбери: Путин так себя ведет, потому что чувствует, что РФ проиграла
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Виктор Савинок, "25 лет вместе. Что дальше?"

Украина в немецком фокусе: как менялась позиция Берлина

Долгие годы украинский вектор в системе внешней политики Германии был крайне слабо очерчен. Несмотря на это, в условиях российской агрессии Берлин взял курс на поддержку Украины. Нынешний уровень украинско-германских связей – беспрецедентно высокий... (укр.)

Андрюс Кубилюс, автор "плана Маршалла для Украины", для Европейской правды

"План Маршалла" на финишной прямой: что нужно сделать Украине

Хорошая новость для Украины: план ее поддержки может заработать уже к середине следующего года. Более того, вероятность благоприятного исхода сегодня велика, как никогда. Впрочем, есть и плохая новость – это окно возможностей скоро закроется.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  