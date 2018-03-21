Джонсон сравнил ЧМ-2018 в России с Олимпиадой в нацистской Германии

Среда, 21 марта 2018, 19:06

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин будет прославлять себя на Чемпионате Мира по футболу этим летом таким же образом, как и Адольф Гитлер на Олимпийских Играх в Берлине в 1936 году.

Об этом сообщает The Guardian.

Джонсон, выступая на заседании специального комитета по иностранным делам, отреагировал на замечание депутата-лейбориста Иена Остина, который призвал к тому, чтобы Британия вообще вышла с ЧМ-2018.

"Путин собирается использовать его так же, как Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года", - сказал Остин.

"Я думаю, что ваша характеристика того, что произойдет в Москве, Чемпионат мира.... да, я думаю, что сравнение с 1936 годом безусловно правильное", - сказал Джонсон.

"Если честно, то это отвратительная перспектива, думать о том, как Путин прославляется с помощью этого спортивного события", - добавил он.

Однако, глава МИД Британии заявил, что по его мнению, это будет несправедливо запрещать английской команде участвовать в ЧМ-2018.

Ранее британские СМИ сообщали, что Лондон рассматривает возможность коллективного бойкота чемпионата мира по футболу, который состоится в этом году в России, из-за отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля.