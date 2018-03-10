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Британія вмовляє союзників бойкотувати ЧС-2018 в РФ через отруєння екс-шпигуна - ЗМІ

Субота, 10 березня 2018, 15:47
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Британська влада розглядає можливість колективного бойкоту чемпіонату світу з футболу, який відбудеться цього року в Росії, через отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля.

Про це повідомляє The Times  з посиланням на джерела у британському уряді.

Представники британського уряду зараз проводять розмови з США та європейськими союзниками про скоординовану відповідь, яка включала б можливі дипломатичні, економічні та військові заходи, якщо з'ясується, що за спробою вбивства стоїть Кремль.

"Бойкот чемпіонату світу безумовно є одним з варіантів" - сказав співрозмовник видання в Міноборони Британії.

Йдеться, зокрема, про відмову політиків високого рівня і офіційних осіб відвідати чемпіонат. До таких заходів можуть приєднатися такі країни як Польща, Японія, Австралія.

Як повідомлялося, глава МЗС Британії Борис Джонсон раніше припустив можливий перегляд участі Британії у ЧС-2018 в Росії якщо з’ясується, що за отруєнням російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля стоїть Кремль.

Крім того, Джонсон попередив РФ про можливі санкції, якщо буде доведено причетність Росії.

Нагадаємо, 66-річного Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію знайшли непритомними в неділю на лавці у південному англійському місті Солсбері.

Обох отруїли нервово-паралітичною речовиною. Вони залишаються в лікарні у критичному стані.

Як відомо, британські ЗМІ повідомили, що розвідка МІ5 вважає отруєння спробою вбивства, пов’язаною з Росією. 

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