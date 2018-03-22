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Уряд Нідерландів направив у парламент законопрект у справі MH17

Четвер, 22 березня 2018, 08:24
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Уряд Нідерландів направив до парламенту законопроект, який розчищає шлях до судового переслідування будь-яких підозрюваних, виявлених в ході розслідування у справі збитого в Україні рейсу MH17 Малайзійських авіаліній в 2014 році.

Про це повідомляє Associated Press.

Міністерство юстиції Нідерландів заявило у середу, що законодавство дозволить судити іноземних підозрюваних в Гаазькому суді, зокрема, за допомогою відеозв'язку, якщо підозрюваних не можливо видати.

У 2016 році міжнародний кримінальний суд дійшов до висновку, що ракета, яка знищила малайзійський пасажирський літак і вбила всіх 298 осіб на борту, була випущена з контрольованої повстанцями території України за допомогою мобільного пускового пристрою, що вивозиться з Росії і поспішно повернувся туди.

17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, упав у захопленій Донецькій області – усі 298 осіб загинули.

У вересні минулого року міністри закордонних справ України, Австралії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів підписали Меморандум про взаєморозуміння між урядами цих країн щодо політичної підтримки кримінального переслідування.

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