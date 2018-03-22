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У ЗМІ з'явився фейк про напад польських радикалів на пенсіонера на Львівщині

Четвер, 22 березня 2018, 13:08
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Низка українських ЗМІ повідомили 22 березня про напад польських радикалів на пенсіонера, що торгував горіхами поблизу ринку у місті Самборі Львівської області.

Однак, як повідомили ZAXID.NET у місцевому відділі поліції, ця інформація не відповідає дійсності.

Першоджерелом цієї інформації став пост адміністратора у групі "Типовий Самбір" у Facebook. Повідомлення було опубліковане близько 11:00, але станом на зараз вже видалене з групи.

Як йшлося у дописі сторінки "Типовий Самбір", літній чоловік продавав горіхи та яблука, троє поляків хотіли щось у нього купити та почали торгуватись. Продавець зробив їм зауваження, через що почалась бійка.

"Коли літній чоловік жартома зробив полякам зауваження, аби вони не лаялись та не вживали слово "Курва" на українських теренах - один з хлопців вигукнув гасло "Львув наш!" , після чого всі троє накинулись із побоями на дідуся. Протягом декількох секунд літній чоловік упав без свідомості на землю. Нападники, тим часом, зникли у невідомому напрямку", – йшлося в публікації.

У дописі також зазначалося, що нападники були членами польської неонацистської організації "Фаланга". Як відомо, членів цієї організації затримали у Польщі за підозрою у підпалі спілки угорців в Ужгороді.

 
 

Як повідомили ZAXID.NET у Самбірському відділі поліції, ця інформація є фейком. Оприлюднені у "Типовому Самборі" фотографії, де видно чоловіка, що лежить на землі, стосуються інциденту, який трапився ще минулого тижня.

За даними поліції, п’яний чоловік спіткнувся, вдарився об металеві поручні та впав. Очевидці викликали йому швидку.

Після публікації допису у Facebook інформацію передрукували кілька українських ЗМІ, здебільшого львівських, зокрема, "Форпост", IA ZIK, "Вголос" та Leopolis.news. Більшість ЗМІ ці повідомлення вже або видалили, або виправили.

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