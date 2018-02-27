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У Польщі затримали підозрюваних у підпалі спілки угорців в Ужгороді

Вівторок, 27 лютого 2018, 15:44
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Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало поляків, підозрюваних у підпалі будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС.

Відповідну інформацію підтвердив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин, повідомляє портал Onet.pl.

Польська спецслужба затримала трьох осіб у зв’язку зі спробою підпалу спілки угорців на початку лютого.

Затримання відбулися 21 та 22 лютого у співпраці з українською стороною.

Стосовно двох підозрюваних було прийняте рішення про тримісячний арешт, а за третім затриманим встановлено поліцейський нагляд.

"В рамках цієї справи Агентство внутрішньої безпеки розглядає різні мотиви у зв’язку з вчиненою в Україні спробою підпалу спілки угорців. Зокрема, відслідковуються міжнародні контакти підозрюваних" - розповів Жарин.

Раніше повідомлялося, що 4 лютого підпал намагалися скоїти двої осіб: Адріан Марглевський (Adrian Marglewski) 01.04.1996 р.н., мешканець м. Краків та Томаш Рафал Шимков’як (Tomasz Rafal Szimkowiak). Польські ЗМІ також наводять ім’я третього затриманого польською спецслужбою – Міхал П.

Нагадаємо, 4 лютого зловмисники кинули пляшку із запальною сумішшю у вікно будівлі спілки угорців.

Пізніше глава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що спробу підпалу здійснили двоє громадян Польщі, члени праворадикальної організації "Фаланга".

В ніч на 27 лютого було здійснено другий напад на офіс організації закарпатських угорців КМКС. МЗС Угорщини через інцидент викликало українського посла в Будапешті. Українські посадовці засудили підпал спілки угорців та натякнули на замовників.

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