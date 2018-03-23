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Меркель про отруєння в Солсбері: необхідна додаткова реакція від ЄС

П'ятниця, 23 березня 2018, 18:43
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Держави-члени ЄС будуть обговорювати додаткові заходи протии Росії через отруєння у Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель після саміту лідерів ЄС у Брюсселі, повідомляє AFP.

Меркель повідомила, що британський прем’єр Тереза Мей поділилася на саміті ЄС "надійними висновками", які практично не залишають сумнівів у відповідальності Москви за перше з часів Другої світової війни використання нервово-паралітичної речовини у Європі.

"Ми вважаємо, що результати вже є дуже обґрунтованими, і це ніхто не поставив під сумнів. Ми погодилися - принаймні, Німеччина та Франція - що додаткові реакції є необхідними на додачу до відкликання посла", - сказала Меркель.

Президент Європейської ради Дональд Туск раніше заявив, що низка держав-членів ЄС з наступного тижня почнуть запровадження додаткових заходів проти РФ на національному рівні.

Президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що її країна вишле російських військових офіцерів, які працюють під дипломатичним прикриттям.

Як відомо, Британія вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні. Лондон звинувачує Москву у причетності до отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. 

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