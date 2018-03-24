Зловживання даними Facebook: в Лондоні обшукали офіс Cambridge Analytica

Субота, 24 березня 2018, 13:52

Слідчі з британського управління із захисту інформації (Information Commissioner's Office, ICO) провели обшуки в офісах компанії Cambridge Analytica, яку звинувачують у несанкціонованому зборі даних користувачів Facebook з метою впливу на вибори у США.

Про це повідомляє Reuters.

Близько 20 службовців прибули в центральні лондонські офіси фірми в п'ятницю ввечері незабаром після того, як суддя Високого суду надав ордер на обшук.

"Тепер нам потрібно буде оцінити і розглянути докази, перш ніж приймати рішення про подальші кроки і робити будь-які висновки", - повідомив представник прес-служби ICO.

Британський комісар із захисту інформації Елізабет Денем запросила ордер на обшук Cambridge Analytica після того, як у ЗМІ з’явилась інформація, що компанія незаконно зібрала дані 50 млн користувачів Facebook.

Нагадаємо, компанія Facebook перебуває під вогнем критики, оскільки з'ясувалося, що британська аналітична фірма Cambridge Analytica зловживала великими об’ємами даних, отриманих через Facebook, щоб допомогти політикам здобути перемогу на виборах. Зокрема, йдеться про виборчу кампанію президента США Дональда Трампа і Brexit-кампанію.

Керівництво Європейського парламенту запросило Цукерберга надати пояснення з приводу скандалу із зловживанням персональними даними. У США також хочуть свідчень Цукерберга перед Конгресом.

Британія проводить розслідування щодо компанії Cambridge Analytica.

Правління Cambridge Analytica відсторонило генерального директора Александра Нікса.

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