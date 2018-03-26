У Франції арештували політика, який радів загибелі поліцейського в теракті

Понеділок, 26 березня 2018, 08:23

Лівий французький політик Стефан Пуссьє був заарештований за дописи у Twitter, в яких він радів загибелі поліцейського, який обміняв себе на заручників у супермаркеті міста Треб минулого тижня.

Про це повідомляє AFP.

Поліція заарештувала Пуссьє у його будинку в місті Дівес-сюр-Мер на північному заходу Франції у неділю після того, як він написав два повідомлення про смерть полковника Арно Бельтрама.

"Кожного разу, коли застрелять поліцейського... Я думаю про свого друга Ремі Фрейссе", - написав Пуссьє, маючи на увазі активіста із захисту навколишнього середовища, убитого поліцейською шумовою гранатою під час акції протесту 2014 року.

"І на цей раз це був полковник, чудово! Крім того, це означає, що на одного виборця Макрона стало менше", - додав він.

Затриманому політику загрожує до семи років позбавлення волі та штраф у розмірі 100 тисяч євро.

Нагадаємо, Арно Бельтрам здався 25-річному ісламісту Редуану Лакдіму, який захопив заручників у супермаркеті південного міста Треб минулого тижня.

Більшість заручників вдалося звільнити. Бельтрам запропонував себе в обмін на жінку, яку нападник використовував як живий щит.

Дії поліцейського допомогли ліквідувати зловмисника, але в ході операції він сам був важко поранений. У ніч на суботу Бельтрам помер від отриманих поранень.