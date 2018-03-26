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Во Франции арестовали политика, радовавшегося гибели полицейского в теракте

Понедельник, 26 марта 2018, 08:23
Версия для печати Комментарии

Левый французский политик Стефан Пуссье был арестован за сообщения в Twitter, в которых он радовался гибели полицейского, обменявшего себя на заложников в супермаркете города Треб на прошлой неделе.

Об этом сообщает AFP.

Полиция арестовала Пуссье в его доме в городе Дивес-сюр-Мер на северо-западе Франции в воскресенье после того, как он написал два сообщения о смерти полковника Арно Бельтрама.

"Каждый раз, когда застрелят полицейского ... Я думаю о своем друге Реми Фрейссе", - написал Пуссье, имея в виду эко-активиста, убитого полицейской шумовой гранатой во время акции протеста 2014 года.

"И на этот раз это был полковник, прекрасно! Кроме того, это означает, что на одного избирателя Макрона стало меньше", - добавил он.

Задержанному политику грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере 100 000 евро.

Напомним, Арно Бельтрам сдался 25-летнему исламисту Редуану Лакдиму, который захватил заложников в супермаркете южного города Треб.

Большинство заложников удалось освободить. Бельтрам предложил себя в обмен на женщину, которую нападавший использовал как живой щит.

Действия полицейского помогли ликвидировать злоумышленника, но в ходе операции он сам был тяжело ранен. В ночь на субботу Бельтрам умер от полученных ранений.

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