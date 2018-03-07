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Єврокомісія критикує "агресивну" податкову політику 7 країн ЄС

Середа, 07 березня 2018, 17:34
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Європейська комісія розкритикувала сім країн-членів ЄС за "агресивну" податкову політику, спрямовану на залучення багатонаціональних компаній через створення "податкових гаваней".

Про це повідомляє The Associated Press.

Єврокомісія вказала на Бельгію, Кіпр, Угорщину, Ірландію, Люксембург, Мальту та Нідерланди, стверджуючи, що вони займаються податковою політикою, яка підриває цілісність європейського єдиного ринку.

"Ці практики можуть поставити під загрозу справедливість та рівні умови діяльності на нашому внутрішньому ринку, і вони збільшують навантаження на платників податків ЄС", - сказав євро комісар П'єр Московічі.

"Ми повинні бути впевнені, що справедливе оподаткування стає нормою, як правило без будь-яких винятків, за межами та всередині ЄС", - додав він.

У Європі зростає незадоволення тим, що деякі країни використовували свої податкові режими для залучення транснаціональних компаній, таких як Apple, Facebook та Google. Занепокоєння полягає в тому, що компанії платять набагато менше податків, ніж вони повинні, на шкоду європейським платникам податків.

ЄС розглядає варіанти посилення податкового режиму, за яким компанія має платити податки там, де отримує прибутки, а не там, де розташований її головний офіс.

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