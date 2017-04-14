12 неожиданных вопросов про безвиз: интерактивный тест от Европейской правды

Европейская правда _ Пятница, 14 апреля 2017, 12:00

Вы думаете, что уже прочли на "Европейской правде" все про #безвиз? Нет, у нас есть что добавить. И есть что спросить :)

Кто первым пообещал безвиз, но ничего не сделал?

Что скрыто в вашем биометрическом паспорте?

О чем вас спросят, а о чем не будут спрашивать на границе?

Мы подготовили тест – 12 вопросов о безвизовом режиме с ЕС, который начнет действовать для граждан Украины меньше чем через два месяца. Некоторые ответы вас точно удивят!

Каким бы ни был ваш результат – новые знания про #безвиз еще могут вам пригодиться на границе.

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