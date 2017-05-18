Детский безвиз и загранпаспорт: детали и подводные камни семейных поездок в ЕС

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Четверг, 18 мая 2017, 15:42

Фото afktravel.com

"Европейская правда" продолжает серию публикаций о том, как будет работать безвизовый режим со странами Евросоюза.

Мы уже описывали немало деталей в нашем материале "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем", а о базовых принципах писали в тексте "Без виз, но не без правил". В этих статьях ответы на вопросы читателей – и о правилах безвизового режима, и о документах, которые нужно иметь с собой, и о многом другом.

Однако вопросы по-прежнему присылают, и мы рады на них ответить. Среди самых популярных – "детская" тема.

Как оформить "правильный" загранпаспорт для ребенка?

Почему есть те, кому отказали в выдаче "биометрики" для ребенка, и что им придется делать?

Какие документы нужны для его оформления?

Какие документы должен иметь ребенок для пересечения границы?

Что нужно для обучения в ЕС?

Мы подготовили для вас более подробные разъяснения, чем было в предыдущих статьях.

В публикации использованы тексты из проекта "Открой Европу" об условиях безвизового режима, в подготовке которых также принимали участие эксперты "Европейской правды".





Распространяется ли безвиз на детей и подростков?

Ответ прост и приятен: да, распространяется! Какой был бы смысл в "безвизовом отпуске", если для детей все равно нужно было бы оформлять визу, собирая все те же документы?

Следовательно, с 11 июня 2017 года Евросоюз отменит визы для всех граждан Украины, при одном условии: они должны иметь биометрический паспорт.

Гражданином Украины, как известно, можно быть с рождения – ребенок, оба родители которого являются гражданами Украины, автоматически имеет украинское гражданство. Оформить заграничный биометрический паспорт также возможно даже новорожденным – и лишь тот ребенок, у которого он есть, будет иметь право пользоваться безвизом.

Не надо ждать 16 лет, чтобы ехать в страны ЕС без визы!





А моему ребенку не выдали биометрический паспорт!

Это приходится слышать очень часто. Даже напрямую в редакцию обращалось по меньшей мере с десяток человек; по Украине их, очевидно, тысячи. Эта проблема существовала до осени 2016 года, и ее последствия стали очевидными сейчас, когда решение о безвизовом режиме стало реальностью.

Дело в том, что раньше существовал отдельный "заменитель паспорта" для несовершеннолетних, который назывался "проездной документ ребенка". В 2015 году "проездные" ликвидировали, но почему-то забыли прописать в законе норму, по которой дети могли бы получать полноценный биометрический паспорт.

А еще был период, когда в Государственной миграционной службе (ГМС) оформляли паспорта и с биометрикой, и без нее; к сожалению, тогда сотрудники службы порой убеждали людей "делать обычные паспорта, так как эти чипы никому не нужны". Следовательно, более года детям в подразделениях ГМС выдавали паспорта без чипа.

И только в прошлом году закон снова изменили.

С октября 2016 года все паспорта, которые получают дети, являются биометрическими и дают право на поездки в европейские страны без виз – так же, как и "взрослые" паспорта.

Важная деталь: не путайте биометрический паспорт для поездок за границу и биометрический "внутренний паспорт". Для безвиза нужен первый из этих документов, именно на него мы ссылаемся в этой статье. Второй документ – это пластиковая карточка, которая также может содержать биометрические данные, в том числе отпечатки пальцев, но она никоим образом не связана с поездками в ЕС – на ее основании вас не пропустят через границу.

Биометрический загранпаспорт (слева) и пластиковый "внутренний паспорт" (справа)

Определенную путаницу вносит название "внутренний паспорт", которое, к слову, ошибочно и остается в обращении и в законодательстве только из-за того, что документ назывался так во времена СССР. Во всем мире это "удостоверение личности" или "ID-карта", а "паспортом" называют лишь документ для выезда за границу.

Но вернемся к вопросу:

что делать тем родителям, которые получили для детей "неправильный" паспорт, без биометрики?

Хороших новостей здесь немного.

Вам придется или получать новый паспорт для ребенка, или ставить визу в старый документ. Порадовать себя можно разве что тем, что несовершеннолетним гражданам, то есть до 18 лет, визы выдают бесплатно – такая норма есть в соглашении об упрощении визового режима между Украиной и ЕС.

А благодаря тому, что большинство украинцев будут путешествовать по биометрическим паспортам, очереди за визами в большинстве посольств должны исчезнуть и у вас будет возможность податься на визу напрямую в посольство, не платя за услуги визовых центров.

А для тех, кто решит делать для ребенка новый документ, наш следующий раздел.





12, 14 или 16 лет: различия загранпаспортов

Мы уже писали об этом, но стоит повторить: для детей разного возраста есть различия в оформлении паспорта. Их можно разделить на четыре типа.

Это очень важный вопрос, многие попадает впросак с оформлением, не учитывая этого.

До 12 лет дети не сдают отпечатков, но "качество" паспорта не меняется, он дает право на безвиз. В этот период паспорт выдается на 4 года. Хотя младенцам придется менять паспорт чаще: ребенок должен быть похож на фото в паспорте, поэтому трехлетнего мальчика или девочку развернут на границе, если паспорт был выдан в возрасте 2 или 3 месяцев.

Еще раз подчеркнем: от того, что в этом паспорте нет отпечатков, паспорт не перестает быть биометрическим.

Признаком "биометрики" является чип, а он есть даже в паспорте новорожденного.

Второй "тип" загранпаспорта получают дети от 12 до 14 лет. Здесь уже на чипе есть отпечатки пальцев, но в остальном паспорт, его "качество" и процедура оформления остаются точно такими же.

А вот с 14 лет все меняется: с этого возраста заграничный паспорт выдадут только тем детям, у кого уже есть ID-карта (аналог внутреннего паспорта), без нее документы на оформление загранпаспорта просто не примут. Учитывайте это; на оформление Id уходит около 20 дней. Поэтому срочно получить заграничный паспорт в этот период невозможно.

Итак, если ребенку может понадобиться поехать за границу сразу после наступления 14-летия – позаботьтесь об этом заранее, оформите паспорт до этой даты.

Еще одно изменение: в 14 лет дети начинают не только сдавать отпечатки, но и ставить подпись в своем паспорте. Для ребенка это может быть важным – стоит потренироваться, прежде чем нести документы в ГМС ;)

С 16 лет ситуация снова в корне меняется. В этом возрасте оформлять паспорт становится легче, а его "качество" – выше. Во-первых, ребенок имеет право идти за паспортом сам, без родителей. Во-вторых, с 16 лет выдается паспорт, срок действия которого – 10 лет. До этого, напомним, дети получают паспорта лишь на 4 года.





Как оформить паспорт для ребенка?

Получить биометрический загранпаспорт для ребенка, так же, как и для взрослого, можно в любом из подразделений Государственной миграционной службы Украины, в Центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис", в некоторых Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) как в Киеве, так и в регионах, а также в киевском документ-сервисе "Готово".

Да, мы знаем, что в столице сейчас паспорта стали "большим дефицитом" – после принятия решения о безвизе спрос многократно увеличился и к отделениям ГМС выстроились длиннющие очереди. Однако есть надежда, что уже в ближайшее время станет легче – в Киеве должны начать оформление паспортов еще в нескольких ЦПАУ.

В правилах оформления загранпаспортов для детей и взрослых есть несколько важных различий.

Мы уже отметили, что детям с рождения и до 16 лет паспорт оформляется на четырехлетний срок. После 16 лет выдаются паспорта с полным сроком действия – на 10 лет.

Для оформления паспорта ребенку до 16 лет с ним должен прийти один из родителей или опекунов/усыновителей (в ГМС подтвердили, что присутствие двух родителей не является необходимым!); после 16 лет паспорт можно оформлять самостоятельно.

Для оформления заграничного паспорта ребенку до 16 лет необходимы следующие документы:

Паспорт (ID-карта) гражданина Украины, если документ оформляется ребенку старше 14 лет, проживающему в Украине, или оригинал свидетельства о рождении ребенка – при первом оформлении паспорта ребенку до 14 лет. Еще раз обращаем ваше внимание на эту разницу!

Тот из родителей, кто пришел оформлять паспорт для ребенка, должен иметь при себе документы, подтверждающие его личность.

Фотографирование детей старше 12 лет происходит при подаче документов на паспорт. Детей до 12 лет можно либо сфотографировать на месте, либо принести с собой фотографию размером 10х15 см – тогда на чип добавят сканированное фото.

При заказе загранпаспорта во второй раз обязательно наличие ранее выданного паспорта или проездного документа ребенка (как действующего, так и уже не действующего, даже если с тех пор ребенок менял фамилию) или документа, подтверждающего утерю старого паспорта.

Нужен идентификационный код (ИНН), если вы его оформили на ребенка раньше. Если у ребенка нет налогового номера, то он не нужен.

И, конечно, нужны документы, подтверждающие уплату административного сбора, или оригинал документа об освобождении от его уплаты; произвести оплату можно также в местах оформления паспорта с помощью терминалов самообслуживания.

Если в свидетельстве о рождении указано, что один из родителей – иностранец, то при подаче документов нужна справка о регистрации украинского гражданства ребенка.

Перечень документов немного отличается для детей-сирот и лишенных родительской опеки, для тех, кто прописан (зарегистрирован) отдельно от родителей, а также в случае, если паспорт оформляется за пределами Украины – в посольстве или консульстве. В этом случае рекомендуем ознакомиться с информацией на сайте Государственной миграционной службы или же обратиться в местное подразделение ГМС.

Никакие дополнительные документы – свидетельство о браке, справка о прописке ребенка и тому подобное – не являются обязательными. Если у вас их требуют – звоните на горячую линию ГМС, вам должны помочь.





А что понадобится на границе?

Правила пересечения границы для детей точно такие же, как и для взрослых: кроме биометрического паспорта, нужны подтверждение цели и условий пребывания и финансового обеспечения (о них, напомним, идет речь в статье "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем").

Дети в возрасте 16 лет и старше имеют право путешествовать в Европу без виз самостоятельно. Тем, кому еще не исполнилось 16 лет, нужно выезжать за пределы Украины или в сопровождении обоих родителей, или в сопровождении одного из родителей либо доверенного лица, но тогда придется взять с собой нотариально заверенное согласие второго из родителей или обоих родителей (если ребенок едет с кем-то другим).

Если ребенок в возрасте до 16 лет путешествует без родителей, например, с классом или в составе спортивной команды, то необходимо:

согласие обоих родителей, или опекунов/усыновителей, или иных законных представителей ребенка. В согласии указывается страна, куда едет ребенок, и период его пребывания;

указать данные сопровождающего, который будет путешествовать с ребенком; если такого сопровождающего нет, то некоторые авиакомпании предоставляют услугу сопровождения несовершеннолетних за отдельную плату.

Если один из родителей не хочет подписывать согласие, то такой спор решается в судебном порядке. Основная цель рассмотрения – доказать, что выезд за границу происходит в интересах самого ребенка.

Нотариально заверенное согласие второго родителя не требуется, если:

он иностранец или лишен гражданства; это должно подтвердиться соответствующей записью в свидетельстве о рождении ребенка;

он умер, и тот из родителей, с которым ребенок путешествует, имеет при себе оригинал или нотариально заверенную копию свидетельства о смерти;

он лишен родительских прав, и тот из родителей, с кем ребенок путешествует, имеет при себе оригинал или нотариально заверенную копию решения суда;

он пропал без вести, и тот из родителей, с кем ребенок путешествует, имеет при себе оригинал или нотариально засвидетельствованную копию решения суда о признании второго из родителей без вести пропавшим.

Можно ли учиться в Европейском союзе без визы?

И да, и нет :)

Если оплачиваемая работа в ЕС для тех, кто путешествует без визы, однозначно запрещена, то с обучением ситуация иная.

Студенты из-за пределов Европейского Союза имеют право учиться даже без визы, но только в случае, если обучение – краткосрочное. Дело в том, что для безвизовых путешественников действует правило 90/180, то есть на каждые 180 дней человек находиться более 90 дней за пределами Шенгена.

Но для получения образования в европейских университетах и колледжах этого, конечно, мало. Поэтому студентам и учащимся, которые хотят учиться в ЕС, необходимо оформить долгосрочную визу в целях обучения или временный вид на жительство в целях обучения, в зависимости от страны.

В ЕС действуют образовательные и научные программы, доступные для украинцев, которые позволяют талантливым украинским студентам поучиться в европейском вузе, а потом, с новым опытом вернуться домой.

Собственно, в этом заключается также идея безвизового режима. Теперь мы можем легко, недорого и спонтанно поехать в Европу, увидеть, как живут "там", и вернуться, чтобы создавать европейское государство в Украине.

И эту возможность не стоит недооценивать. Так что приятных вам путешествий, новых впечатлений и полезного опыта, в том числе тем, кто путешествует с детьми. А "Европейская правда" продолжит публиковать материалы с подробным разъяснением правил безвизового режима!

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"

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