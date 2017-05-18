Детский безвиз и загранпаспорт: детали и подводные камни семейных поездок в ЕС

"Европейская правда" продолжает серию публикаций о том, как будет работать безвизовый режим со странами Евросоюза.
Мы уже описывали немало деталей в нашем материале "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем", а о базовых принципах писали в тексте "Без виз, но не без правил". В этих статьях ответы на вопросы читателей – и о правилах безвизового режима, и о документах, которые нужно иметь с собой, и о многом другом.
Однако вопросы по-прежнему присылают, и мы рады на них ответить. Среди самых популярных – "детская" тема.
- Как оформить "правильный" загранпаспорт для ребенка?
- Почему есть те, кому отказали в выдаче "биометрики" для ребенка, и что им придется делать?
- Какие документы нужны для его оформления?
- Какие документы должен иметь ребенок для пересечения границы?
- Что нужно для обучения в ЕС?
Мы подготовили для вас более подробные разъяснения, чем было в предыдущих статьях.
В публикации использованы тексты из проекта "Открой Европу" об условиях безвизового режима, в подготовке которых также принимали участие эксперты "Европейской правды".
Распространяется ли безвиз на детей и подростков?
Ответ прост и приятен: да, распространяется! Какой был бы смысл в "безвизовом отпуске", если для детей все равно нужно было бы оформлять визу, собирая все те же документы?
Следовательно, с 11 июня 2017 года Евросоюз отменит визы для всех граждан Украины, при одном условии: они должны иметь биометрический паспорт.
Гражданином Украины, как известно, можно быть с рождения – ребенок, оба родители которого являются гражданами Украины, автоматически имеет украинское гражданство. Оформить заграничный биометрический паспорт также возможно даже новорожденным – и лишь тот ребенок, у которого он есть, будет иметь право пользоваться безвизом.
Не надо ждать 16 лет, чтобы ехать в страны ЕС без визы!
А моему ребенку не выдали биометрический паспорт!
Это приходится слышать очень часто. Даже напрямую в редакцию обращалось по меньшей мере с десяток человек; по Украине их, очевидно, тысячи. Эта проблема существовала до осени 2016 года, и ее последствия стали очевидными сейчас, когда решение о безвизовом режиме стало реальностью.
Дело в том, что раньше существовал отдельный "заменитель паспорта" для несовершеннолетних, который назывался "проездной документ ребенка". В 2015 году "проездные" ликвидировали, но почему-то забыли прописать в законе норму, по которой дети могли бы получать полноценный биометрический паспорт.
А еще был период, когда в Государственной миграционной службе (ГМС) оформляли паспорта и с биометрикой, и без нее; к сожалению, тогда сотрудники службы порой убеждали людей "делать обычные паспорта, так как эти чипы никому не нужны". Следовательно, более года детям в подразделениях ГМС выдавали паспорта без чипа.
И только в прошлом году закон снова изменили.
С октября 2016 года все паспорта, которые получают дети, являются биометрическими и дают право на поездки в европейские страны без виз – так же, как и "взрослые" паспорта.
Важная деталь: не путайте биометрический паспорт для поездок за границу и биометрический "внутренний паспорт". Для безвиза нужен первый из этих документов, именно на него мы ссылаемся в этой статье. Второй документ – это пластиковая карточка, которая также может содержать биометрические данные, в том числе отпечатки пальцев, но она никоим образом не связана с поездками в ЕС – на ее основании вас не пропустят через границу.
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|Биометрический загранпаспорт (слева) и пластиковый "внутренний паспорт" (справа)
Определенную путаницу вносит название "внутренний паспорт", которое, к слову, ошибочно и остается в обращении и в законодательстве только из-за того, что документ назывался так во времена СССР. Во всем мире это "удостоверение личности" или "ID-карта", а "паспортом" называют лишь документ для выезда за границу.
Но вернемся к вопросу:
что делать тем родителям, которые получили для детей "неправильный" паспорт, без биометрики?
Хороших новостей здесь немного.
Вам придется или получать новый паспорт для ребенка, или ставить визу в старый документ. Порадовать себя можно разве что тем, что несовершеннолетним гражданам, то есть до 18 лет, визы выдают бесплатно – такая норма есть в соглашении об упрощении визового режима между Украиной и ЕС.
А благодаря тому, что большинство украинцев будут путешествовать по биометрическим паспортам, очереди за визами в большинстве посольств должны исчезнуть и у вас будет возможность податься на визу напрямую в посольство, не платя за услуги визовых центров.
А для тех, кто решит делать для ребенка новый документ, наш следующий раздел.
12, 14 или 16 лет: различия загранпаспортов
Мы уже писали об этом, но стоит повторить: для детей разного возраста есть различия в оформлении паспорта. Их можно разделить на четыре типа.
Это очень важный вопрос, многие попадает впросак с оформлением, не учитывая этого.
До 12 лет дети не сдают отпечатков, но "качество" паспорта не меняется, он дает право на безвиз. В этот период паспорт выдается на 4 года. Хотя младенцам придется менять паспорт чаще: ребенок должен быть похож на фото в паспорте, поэтому трехлетнего мальчика или девочку развернут на границе, если паспорт был выдан в возрасте 2 или 3 месяцев.
Еще раз подчеркнем: от того, что в этом паспорте нет отпечатков, паспорт не перестает быть биометрическим.
Признаком "биометрики" является чип, а он есть даже в паспорте новорожденного.
Второй "тип" загранпаспорта получают дети от 12 до 14 лет. Здесь уже на чипе есть отпечатки пальцев, но в остальном паспорт, его "качество" и процедура оформления остаются точно такими же.
А вот с 14 лет все меняется: с этого возраста заграничный паспорт выдадут только тем детям, у кого уже есть ID-карта (аналог внутреннего паспорта), без нее документы на оформление загранпаспорта просто не примут. Учитывайте это; на оформление Id уходит около 20 дней. Поэтому срочно получить заграничный паспорт в этот период невозможно.
Итак, если ребенку может понадобиться поехать за границу сразу после наступления 14-летия – позаботьтесь об этом заранее, оформите паспорт до этой даты.
Еще одно изменение: в 14 лет дети начинают не только сдавать отпечатки, но и ставить подпись в своем паспорте. Для ребенка это может быть важным – стоит потренироваться, прежде чем нести документы в ГМС ;)
С 16 лет ситуация снова в корне меняется. В этом возрасте оформлять паспорт становится легче, а его "качество" – выше. Во-первых, ребенок имеет право идти за паспортом сам, без родителей. Во-вторых, с 16 лет выдается паспорт, срок действия которого – 10 лет. До этого, напомним, дети получают паспорта лишь на 4 года.
Как оформить паспорт для ребенка?
Получить биометрический загранпаспорт для ребенка, так же, как и для взрослого, можно в любом из подразделений Государственной миграционной службы Украины, в Центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис", в некоторых Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) как в Киеве, так и в регионах, а также в киевском документ-сервисе "Готово".
Да, мы знаем, что в столице сейчас паспорта стали "большим дефицитом" – после принятия решения о безвизе спрос многократно увеличился и к отделениям ГМС выстроились длиннющие очереди. Однако есть надежда, что уже в ближайшее время станет легче – в Киеве должны начать оформление паспортов еще в нескольких ЦПАУ.
В правилах оформления загранпаспортов для детей и взрослых есть несколько важных различий.
Мы уже отметили, что детям с рождения и до 16 лет паспорт оформляется на четырехлетний срок. После 16 лет выдаются паспорта с полным сроком действия – на 10 лет.
Для оформления паспорта ребенку до 16 лет с ним должен прийти один из родителей или опекунов/усыновителей (в ГМС подтвердили, что присутствие двух родителей не является необходимым!); после 16 лет паспорт можно оформлять самостоятельно.
Для оформления заграничного паспорта ребенку до 16 лет необходимы следующие документы:
- Паспорт (ID-карта) гражданина Украины, если документ оформляется ребенку старше 14 лет, проживающему в Украине, или оригинал свидетельства о рождении ребенка – при первом оформлении паспорта ребенку до 14 лет. Еще раз обращаем ваше внимание на эту разницу!
- Тот из родителей, кто пришел оформлять паспорт для ребенка, должен иметь при себе документы, подтверждающие его личность.
- Фотографирование детей старше 12 лет происходит при подаче документов на паспорт. Детей до 12 лет можно либо сфотографировать на месте, либо принести с собой фотографию размером 10х15 см – тогда на чип добавят сканированное фото.
- При заказе загранпаспорта во второй раз обязательно наличие ранее выданного паспорта или проездного документа ребенка (как действующего, так и уже не действующего, даже если с тех пор ребенок менял фамилию) или документа, подтверждающего утерю старого паспорта.
- Нужен идентификационный код (ИНН), если вы его оформили на ребенка раньше. Если у ребенка нет налогового номера, то он не нужен.
- И, конечно, нужны документы, подтверждающие уплату административного сбора, или оригинал документа об освобождении от его уплаты; произвести оплату можно также в местах оформления паспорта с помощью терминалов самообслуживания.
Если в свидетельстве о рождении указано, что один из родителей – иностранец, то при подаче документов нужна справка о регистрации украинского гражданства ребенка.
Перечень документов немного отличается для детей-сирот и лишенных родительской опеки, для тех, кто прописан (зарегистрирован) отдельно от родителей, а также в случае, если паспорт оформляется за пределами Украины – в посольстве или консульстве. В этом случае рекомендуем ознакомиться с информацией на сайте Государственной миграционной службы или же обратиться в местное подразделение ГМС.
Никакие дополнительные документы – свидетельство о браке, справка о прописке ребенка и тому подобное – не являются обязательными. Если у вас их требуют – звоните на горячую линию ГМС, вам должны помочь.
А что понадобится на границе?
Правила пересечения границы для детей точно такие же, как и для взрослых: кроме биометрического паспорта, нужны подтверждение цели и условий пребывания и финансового обеспечения (о них, напомним, идет речь в статье "Тонкости безвиза: как действовать на границе, чтобы избежать проблем").
Дети в возрасте 16 лет и старше имеют право путешествовать в Европу без виз самостоятельно. Тем, кому еще не исполнилось 16 лет, нужно выезжать за пределы Украины или в сопровождении обоих родителей, или в сопровождении одного из родителей либо доверенного лица, но тогда придется взять с собой нотариально заверенное согласие второго из родителей или обоих родителей (если ребенок едет с кем-то другим).
Если ребенок в возрасте до 16 лет путешествует без родителей, например, с классом или в составе спортивной команды, то необходимо:
- согласие обоих родителей, или опекунов/усыновителей, или иных законных представителей ребенка. В согласии указывается страна, куда едет ребенок, и период его пребывания;
- указать данные сопровождающего, который будет путешествовать с ребенком; если такого сопровождающего нет, то некоторые авиакомпании предоставляют услугу сопровождения несовершеннолетних за отдельную плату.
Если один из родителей не хочет подписывать согласие, то такой спор решается в судебном порядке. Основная цель рассмотрения – доказать, что выезд за границу происходит в интересах самого ребенка.
Нотариально заверенное согласие второго родителя не требуется, если:
- он иностранец или лишен гражданства; это должно подтвердиться соответствующей записью в свидетельстве о рождении ребенка;
- он умер, и тот из родителей, с которым ребенок путешествует, имеет при себе оригинал или нотариально заверенную копию свидетельства о смерти;
- он лишен родительских прав, и тот из родителей, с кем ребенок путешествует, имеет при себе оригинал или нотариально заверенную копию решения суда;
- он пропал без вести, и тот из родителей, с кем ребенок путешествует, имеет при себе оригинал или нотариально засвидетельствованную копию решения суда о признании второго из родителей без вести пропавшим.
Можно ли учиться в Европейском союзе без визы?
И да, и нет :)
Если оплачиваемая работа в ЕС для тех, кто путешествует без визы, однозначно запрещена, то с обучением ситуация иная.
Студенты из-за пределов Европейского Союза имеют право учиться даже без визы, но только в случае, если обучение – краткосрочное. Дело в том, что для безвизовых путешественников действует правило 90/180, то есть на каждые 180 дней человек находиться более 90 дней за пределами Шенгена.
Но для получения образования в европейских университетах и колледжах этого, конечно, мало. Поэтому студентам и учащимся, которые хотят учиться в ЕС, необходимо оформить долгосрочную визу в целях обучения или временный вид на жительство в целях обучения, в зависимости от страны.
В ЕС действуют образовательные и научные программы, доступные для украинцев, которые позволяют талантливым украинским студентам поучиться в европейском вузе, а потом, с новым опытом вернуться домой.
Собственно, в этом заключается также идея безвизового режима. Теперь мы можем легко, недорого и спонтанно поехать в Европу, увидеть, как живут "там", и вернуться, чтобы создавать европейское государство в Украине.
И эту возможность не стоит недооценивать. Так что приятных вам путешествий, новых впечатлений и полезного опыта, в том числе тем, кто путешествует с детьми. А "Европейская правда" продолжит публиковать материалы с подробным разъяснением правил безвизового режима!
Автор: Сергей Сидоренко,
редактор "Европейской правды"
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