Бесперспективный саммит: как Евросоюз заблокировал европейскую мечту Украины

Сергей Сидоренко, Европейская правда _ Четверг, 13 июля 2017, 10:33

Фото president.gov.ua

Поздно вечером 12 июля в Киеве встретились три президента: Петр Порошенко, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск. Гости из Брюсселя сообщили украинскому коллеге неприятную новость, которую в Киеве, правда, и без того знали.

19-й саммит Украина-ЕС, второй раз в истории наших отношений, завершится без одобрения итогового заявления или совместной декларации.

По правилам европейской дипломатии, отсутствие совместного заявления является демонстрацией глубокого кризиса в отношениях:

мол, лидеры встретились, но договориться ни о чем не смогли. Поэтому итоговый документ удавалось согласовать каждый раз - даже в "кризисных" 2004 и 2011 годах.

Но сейчас - все иначе. Украина, как это часто с нами бывает, сломала традиции европейской политики.

Дружеский кризис

Мы не зря упомянули о двух "тяжелых" годах, когда Украина и ЕС относились друг к другу с глубоким недоверием, едва не враждебно.

Летом 2004 года Евросоюз ответил тогдашнему президенту Кучме твердым "нет" на предложение поговорить о формате дальнейших отношений с Украиной. Тогда приближались выборы и было очевидно, что Киев попытается их фальсифицировать в пользу кандидата Виктора Януковича, поэтому было точно не до дружбы. Саммит в декабре 2011 года проходил в еще худших обстоятельствах - Янукович в конце концов стал президентом и развернул политические преследования оппозиции.

Но даже тогда Киев и Брюссель смогли договориться о том, чтобы опубликовать короткое, но совместное заявление.

2017 год - совсем другой.

Сейчас речь не идет о "новой холодной войне" между Киевом и Брюсселем - наоборот, сотрудничество является очень активным. "Европейская правда" видела проект заявления, подготовленный к саммиту - столь детального документа, расписанного на 7 страницах мелким шрифтом, на саммитах Украина-ЕС еще не было.

И все пришлось перечеркнуть из-за одной, но крайне важной проблемы.

По настоянию стран-членов (вернее, одной страны, которую впоследствии поддержали другие), Европейский союз поставил под сомнение сам факт того, что Украина стремится к интеграции с ЕС.

"Европейский союз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор, в том числе ее обязательства развивать развитую и устойчивую демократию и рыночную экономику". Это - цитата из преамбулы Соглашения об ассоциации, то есть из документа, который является обязательным для Украины, для ЕС и для всех государств-членов Европейского союза.

Киев настаивал, чтобы в совместном заявлении была ссылка на эту фразу. ЕС оказался категорически против (и неважно, что речь идет о цитате из соглашения, а не о какой-то новой норме). Финальные переговоры с Евросоюзом только ухудшили ситуацию:

Нидерланды потребовали добавить в текст новые ограничения европейской мечты Украины.

Гаагу поддержали еще несколько государств, и в конечном итоге переговоры просто разорвали. А Совет ЕС на уровне послов решил, что проект, подготовленный к саммиту, должен уйти на помойку.

Именно поэтому президентам Юнкеру, Туску и Порошенко в среду вечером пришлось срочно договариваться, как спасти саммит от провала.

Загадочные Нидерланды

"Европейская правда" пока не знает деталей встречи президентов, состоявшейся в узком кругу в среду вечером.

Но очевидно, что они, при всем желании, не могут изменить решение стран-членов, которые решили, что саммит должен завершиться без итоговой декларации - даже зная о том, какой кризис это способно создать в отношениях Украины и ЕС. Однако стоит разобраться в причинах конфликта и понять, как стороны пришли к этому кризису.

А для этого стоит вспомнить недавнюю историю.

Мы все помним провальный для Киева и Брюсселя референдум в Нидерландах. Да, сейчас хорошо известно не только то, что он был организован популистами, но и то, что агитация против Украины велась при поддержке Российской Федерации (см. расследование "Как фальшивые украинцы повлияли на референдум в Нидерландах"), однако юридические последствия это не меняет. В прошлом году под угрозой срыва оказалась не только Соглашение об ассоциации, но и правомочность Евросоюза как таковая - ведь Брюссель не мог допустить, чтобы 0,6% населения ЕС отменили уже подписанное и проголосованное парламентами международное соглашение.

Поэтому в прошлом году ЕС делал все, чтобы уладить нидерландский кризис.

Вы, возможно, заметили, что в начале статьи упомянуто: нынешний саммит стал вторым, где Украина и ЕС не согласовали итоговое совместное заявление. Впервые это произошло в прошлом году.

В ноябре 2016 года, когда проходил минувший саммит, нидерландский кризис находился на своем пике, поэтому Украина и ЕС сообща решили не выходить с совместным заявлением, чтобы не навредить переговорам премьера Рютте с его депутатами. "Тогда никто не знал, что писать в заявлении, и его не стали финализировать", - вспоминают дипломаты.

Но в декабре решение все же было найдено.

Саммит ЕС одобрил интересный документ, чтобы помочь нидерландскому премьеру - он должен был представить принятое решение своим избирателям и депутатам как собственную победу. Несмотря на то, что оно абсолютно ничего не меняет в Соглашении об ассоциации и не ограничивает Украину в сотрудничестве и сближении с ЕС, фразы в этом документе звучат не очень приятно для Киева.

Например, о том, что "Соглашение об ассоциации ... не предоставляет статуса кандидата на вступление в Евросоюз, а также не создает обязательства насчет присвоения такого статуса Украине в будущем".

Это решение сыграло свою роль и, казалось, ушло в историю. Рютте убедил избирателей в том, что "референдум об Украине" был актом чистого популизма. В конце концов он выиграл выборы, а парламент Нидерландов убедительным большинством повторно ратифицировал соглашение с Украиной.

Можете представить удивление Украины, когда Нидерланды начали снова настаивать, чтобы в совместное заявление добавили тезисы декабрьского документа!!!

Эту информацию "Европейской правде" подтвердили источники как в Киеве, так и в Брюсселе.

Причем Гаага не осталась в одиночестве. Ее поддержали Германия и Франция.

Неценное доверие

В ближайшие часы станет известно, какой выход из кризиса нашли президенты Порошенко, Туск и Юнкер, и был ли найден он вообще. Худший вариант на самом деле также является реальным.

Но можно констатировать печальный факт: вопрос не только в саммите, который должен был стать довольно успешным (и это действительно так!), а оказался - чуть ли не провальным.

Главная проблема в том, что благодаря нашим друзьям из Нидерландов доверие между Украиной и ЕС оказалось существенно подорвано. И неясно, как его будут чинить.

Конечно же, Евросоюз теперь будет убеждать, что вопрос в украинцах, которые цепляются к деталям.

Но ЕС когда-то должен понять:

Европейский выбор - это НАШ ВЫБОР.

Киев имеет право самостоятельно определяться, где наше мабутне, и мы уже определились. К тому же, все страны ЕС без исключения с этим выбором согласились.

Да, решение о том, может ли Украина однажды стать членом ЕС, будут принимать не в Киеве, а в Евросоюзе, если оно вообще когда-нибудь будет на повестке дня. Но сейчас о членстве и близко не идет речи! Камнем преткновения оказалась даже не европейская перспектива, а европейские стремления Украины.

Остается надеяться, что нынешняя ситуация показала нашим европейским друзьям: есть вещи, которые недопустимо ставить под вопрос.