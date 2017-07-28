Сенат подтвердил новый пакет санкций: что именно ждет Россию

Оксана Бедратенко, украинская служба "Голоса Америки" _ Пятница, 28 июля 2017, 09:22

В пятницу ночью по украинскому времени (в четверг вечером по Вашингтону) Конгресс США завершил принятие новых антироссийских санкций.

Сенаторы проголосовали за утверждение нового санкционного пакета, который два дня назад сенсационным большинством одобрила Палата представителей.

Причем в Сенате голосование также оказалось почти единогласным: документ поддержали 98 законодателей, 2 проголосовали против.

"Европейская правда" уже публиковала статью о законопроекте, который уполномочивает блокировать возможные попытки Трампа ослабить санкции против Москвы (см. публикацию "Детали новых санкций против России: что изменил Конгресс в законе о наказании врагов").

Сейчас вашему вниманию – детальной обзор, подготовленный в Вашингтоне украинской службой "Голоса Америки", с незначительными редакционными изменениями от редакции ЕвроПравды, а также описание дальнейшей судьбы документа. Ведь у Белого дома и в дальнейшем остается возможность затормозить документ.

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Законопроект, одобренный Палатой представителей США на этой неделе, объединил в себе меры по усилению санкций против России, Ирана и Северной Кореи. Несколько месяцев потребовалось американским законодателям для доработки законопроекта и соблюдения процедуры принятия.

В июне ужесточение санкций все же было утверждено Сенатом, и впоследствии, учитывая процедурные вопросы, законодатели вынуждены были доработать законопроект и снова внести его в Конгресс, на этот раз – в Палату представителей.

Через два дня после успешного голосования в Палате представителей Сенат подтвердил поддержку документа, одобрив законопроект без изменений. Но чтобы санкционный закон вступил в силу, его должен подписать президент США.

У российского раздела утвержденного Конгрессом законопроекта – четыре основные цели:

Первая цель:

придать силу закона четырем указам (executive orders) президента Обамы, изданным в 2014 году и направленным против так называемых сепаратистов в Украине и тех, кто поддерживает их деятельность, лиц из ближайшего окружения Путина, а также против чиновников времен Януковича (они, как известно, в настоящее время живут в Российской Федерации).

Эти указы также ограничивают возможности привлечения американских инвестиций в финансовый сектор России, сферы оборонных технологий и энергетики.

Отдельно законопроект придает силу закона указам Обамы 2015 и 2016 годов о блокировании активов в связи с кибернападениями, включая блокирование доступа России к ее собственности – имениям в Нью-Йорке и Мэриленде. (Напомним: в прошлом году в законопроекте STAND For Ukraine Act также содержалось положение о закреплении законом существующих санкций против России. В декабре Палата представителей приняла это законодательство, однако оно застряло в Конгрессе, поскольку в Сенате не успели провести голосование до завершения законодательной сессии).

Вторая цель:

Расширить существующие санкции, обязывая президента, а не просто предоставляя ему право, вводить усиленные санкции, касающиеся ограничения привлечения долга для энергетического, финансового секторов, а также добычи нефти, возможности государственных российских предприятий привлекать финансирование через приватизацию или инвестирование на сумму от 10 миллионов долларов.

Запрет на поддержку российских проектов по добыче нефти нетрадиционных источников расширяется также на проекты за пределами России.

В то же время устанавливается минимальное разрешенное участие в таких проектах российских компаний, подпадающих под санкции, на уровне 33%. Такое положение позволяет обеспечить беспрепятственное выполнение, в частности, проекта по поставкам каспийских энергоресурсов в Европу "Шах-Дениз", в котором миноритарный пакет принадлежит российской компании "Лукойл".

Третья цель:

Ввести новые санкции, связанные с кибервмешательством и нарушениями прав человека со стороны Российской Федерации, а также со значительной коррупцией в России.

Критерии для внесения изменений в санкции остаются практически неизменными и касаются урегулирования кризиса в Украине, как предусмотрено Минскими договоренностями. Полномочия налагать санкции и определять перечень лиц, подпадающих под них, остается за президентом, а вот процедура внесения изменений в санкции несколько модифицируется.

Это – четвертая цель:

Теперь для снятия или ослабления санкций президенту необходимо будет спрашивать согласия Конгресса, изменения санкционного режима будут вступать в силу только в том случае, если не будет возражений со стороны законодательного органа.

Российский раздел законопроекта посвящен не только санкциям.

Документ четко определяет приоритеты внешней политики, которых должен придерживаться президент в отношении России, в частности:

– призвать правительство России вывести силы с территории Грузии, Украины и Молдовы;

– добиться передачи контроля над внешней границей этих территорий соответствующим правительствам;

– прекратить действия, которые наносят ущерб избранным правительствам этих стран, и др.

Приоритетность поддержания энергетической безопасности Украины определена отдельным положением и содержит, среди прочего, пункты о поддержке реформ энергетического рынка, противостояние российскому проекту "Северный поток-2", продвижение энергетической безопасности Украины в сотрудничестве с европейскими странами.

Подчеркивается также и усиление сотрудничества с ЕС, в том числе через Фонд противодействия влиянию России с бюджетом в 250 миллионов долларов на 2018-2019 бюджетные годы.

Самым неоднозначным положением законопроекта, которое вызвало возмущение ряда европейских стран, является новация, предоставляющая президенту полномочия ограничивать финансирование и поставки товаров и услуг от американских организаций для трубопроводных проектов России даже за пределами РФ. Хотя в законопроекте указано только право, а не обязанность президента налагать такие санкции, европейские страны осудили эти меры, указывая на их негативное влияние прежде всего на российский проект "Северный поток-2".

Ряд американских экспертов критически оценили технические положения законопроекта, которыми Министерству финансов США предоставляется возможность налагать санкции на проект, если в нем участвует российское государственное предприятие, занимающееся железнодорожными перевозками, горнодобывающей деятельностью или металлургией. Хотя эта норма не имеет прямого действия, а предполагает соответствующее решение Министерства финансов США, аналитики считают, что риски для инвесторов могут увеличиться.

Законопроект получил широкую поддержку в Конгрессе США, что является мощным сигналом о неизменности политики США в отношении России и ее действий в Украине, Молдове и Грузии. После окончательного голосования в Сенате законопроект поступит на подпись президенту, который будет принимать окончательное решение о его дальнейшей судьбе. Все же широкая поддержка в обеих палатах Конгресса означает, что

даже если Трамп применит право вето, законодатели – по всем признакам – смогут легко его преодолеть.

Но есть еще один вариант.

Согласно Конституции США, если пройдет 10 рабочих дней со дня, когда законопроект оказался на столе у президента, и он его еще не подписал, законопроект автоматически становится законом. Но эта норма содержит важное исключение. Принцип "автоматической подписи" действует только в том случае, если по истечении 10-дневного срока Конгресс работает в сессионном режиме.

Сейчас сессия заканчивается: с 29 июля Палата представителей уходит в отпуск аж на пять недель.

А в межсессионный период действует прямо противоположная норма, известная под названием "карманное вето" (pocket veto). Если президент в течение 10 дней не подписывает определенный закон, тот "умирает" и в дальнейшем Конгресс может только рассмотреть документ заново.

Пока не поступало информации о готовности Трампа применить такой механизм. Источники свидетельствуют, что президент, скорее всего, подпишет новый закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В то же время в четверг из Белого дома прозвучало неожиданное заявление о том, что Трамп может наложить вето на санкции против РФ, чтобы усилить их.

Автор исходного текста:

Оксана Бедратенко, украинская служба "Голоса Америки"

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