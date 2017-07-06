Реформы без права на НАТО: что привезет Гройсман с конференции о поддержке Украины

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Лондон _ Четверг, 06 июля 2017, 18:44

Фото Владислава Мусиенко, пресс-служба КМУ

На этой неделе в Лондоне три дня подряд обсуждают Украину.

Идея проведения международной конференции (речь идет именно о многостороннем международном мероприятии, а не просто о британских переговорах) возникла как минимум полгода назад. Публично об этом сказали в первый день марта, а в мае британский МИД определил день и место встречи.

Говорить собирались о политике, бизнесе и помощи. Но с тех пор кое-что изменилось.

В июне Верховная рада приняла "закон о НАТО", зафиксировав, что вступление в Альянс является одной из ключевых задач государства. Обойти вниманием этот вопрос было невозможно.

Уже первый день конференции показал единство Запада в отношении Украины. Но – не в нашу пользу.

Противостояние идее членства в НАТО сплотило даже тех, кто до сих пор публично поддерживал сближение Киева с Альянсом.

"Европейская правда" следила за ходом дискуссии экспертов и политиков в Лондоне.





"НАТО – нет"

"Я не повторяю российские нарративы. Это мое мнение, а не навязанное Россией. Наоборот, я собираюсь помочь Украине, предостеречь ее от ложных шагов", – убеждал "Европейскую правду" Джеймс Шер, ключевой эксперт по вопросам безопасности Восточной Европы в британском королевском центре "Чатем Хаус".

За несколько часов до этого он удивил многих, отметив во время панельной дискуссии, что Украина должна отказаться от публичных заявлений о своем намерении присоединиться к Альянсу.

"Украинское членство в НАТО пока не является ни необходимым, ни возможным", – заявил Шер, комментируя решение Верховной рады об определении полноценного членства одной из ключевых задач Украины. "Если вы будете поднимать этот вопрос, это только усложнит ваши отношения (со странами-членами Альянса)", – настаивал он.

Интересно, что украинская правительственная делегация восприняла такие заявления спокойно.

Источники говорят, что дипломаты были к этому готовы – подобные заявления они слышат уже почти месяц.

"Когда ВР приняла это решение, у меня все встречи начинались с криков: мол, что вы делаете, вам это только повредит", – рассказал ЕП один из чиновников, занимающихся тематикой НАТО.

Пояснения, что Киев не подает заявку на вступление и не будет делать это в ближайшее время, не работают. Возмущение вызывает сам факт того, что Украина претендует на новый статус в отношениях с Альянсом. "Вы в Украине уделяете слишком большое значение символам статуса, а не реальному сотрудничеству. Зачем вам этот статус, если у вас сейчас больше практического сотрудничества, чем у Грузии с ее интенсифицированным диалогом! А такие инициативы ведут вас к поражению. В НАТО нет поддержки нового статуса для Украины, а отказ Альянса только развяжет руки Москве", – убежден Джеймс Шер.

"Единственный шанс, когда Украина сможет рассчитывать стать членом НАТО – это в случае, если США, Великобритания, Германия, Франция и другие будут готовы воевать с Россией для защиты Украины. Этого нет сейчас и этого не будет в обозримом будущем", – добавил на конференции британский панелист Малкольм Рифкайнд, бывший глава МИД и Минобороны, а до 2015 года – председатель парламентского комитета по вопросам разведки и безопасности.

Интересно, что на следующий день, когда экспертную дискуссию сменила политическая, Киев неожиданно получил поддержку своих евроатлантических стремлений.

Главы МИД поочередно выступали с короткими речами. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс посвятил свое выступление рассказу об опыте Риги, которая много лет слышала точно такие же заявления в свой адрес.

"Мы помним, как многие говорили, что балтийские страны точно не смогут войти ни в ЕС, ни в НАТО и что они не проведут реформы. Но прошло время, и даже скептики признали (целесообразность вступления) и сказали: добро пожаловать", – вспомнил он.

Но стоит быть реалистами. Балтийские и восточноевропейские страны остаются в меньшинстве, и среди них не все готовы к безусловной поддержке идеи членства Украины в Альянсе.





Душа против тела. Американская версия

Но в вопросах, не связанных с НАТО, Киев может похвастаться значительно лучшими результатами конференции.

"Я сейчас скажу мантру, которую вы много раз слышали, но Украина за три года после революции сделали больше, чем за 20 лет до этого", – такими словами начал рассказ об украинских реформах глава британского МИД Борис Джонсон. И почти тут же добавил: "Но мы все согласны: еще далеко не вся работа выполнена".

Эти две фразы он повторил несколько раз в течение дня, и они как нельзя лучше характеризуют то, что услышал в Лондоне премьер-министр Владимир Гройсман.

"Политическая" часть конференции не разочаровала. По крайней мере – своим представительным уровнем. Более десятка министров иностранных дел, заместитель госсекретаря США, вице-президент Еврокомиссии, ключевые лица международных финансовых институтов, представители не только большинства стран ЕС и США, но также Канады и Японии собрались в Лондоне на первую конференцию по вопросу поддержки украинских реформ.

И, кстати, договорились, что через год пройдет вторая такая встреча – в Копенгагене.

Конечно, без критики не обошлось.

О пробуксовке реформ говорил даже тот же Джонсон. И хотя посол Великобритании в Украине позже возмутилась новостями по этому поводу, но запись речи министра подтверждает, что он действительно сказал эту фразу: есть признаки того, что отдельные реформы становятся "нерешительными" (faltering).

Точно так же министра услышали и СМИ из англоязычных стран - например, "Голос Америки".

Борис Джонсон про корупцію та реформи в #Україні: "Корупцію треба викорінити. Я вважаю, що всі з цим погодяться" pic.twitter.com/59vsyoDKN8 — Голоc Амepики (@chastime) 6 липня 2017 р.

Но самым острым стало заявление заместителя государственного секретаря США Уильяма Браунфилда.

"Я могу только повторить слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые он сказал на последней министерской встрече НАТО (она состоялась в апреле. – ЕП): нам нет смысла бороться за тело украинского государства, в том числе на Востоке, если оно потеряет свою душу из-за коррупции", – заявил американский топ-дипломат.





Что в итоге?

Конечно, есть достаточно оснований говорить, что стакан "наполовину полон" – реформы идут, их направление одобрили все без исключения европейские политики, взявшие слово на встрече в Лондоне.

А на организованной Chatham House экспертной дискуссии, прошедшей накануне, уровень поддержки украинских реформаторов вообще зашкаливал. Аналитики, знакомые с вызовами, стоящими перед Украиной, не жалели слов для описания того, насколько Украина превысила их ожидания.

Вот только практический результат встречи остается под вопросом.

На момент написания этой статьи не сообщалось о какой-либо совместной договоренности по итогам конференции. Более того, в четверг не прозвучало ни намека на то, что она будет достигнута.

Предложение литовского министра иностранных дел Линаса Линкявичюса о поддержке так называемого "плана Маршалла для Украины" прозвучало, но осталась без ответа со стороны его европейских коллег, и даже украинский премьер не поддержал эту идею в своем выступлении. А это наилучший признак того, что содержательные переговоры по "плану Маршалла" не ведутся (ведь кто будет всерьез обсуждать многомиллиардную финансовую помощь Украине, если она о ней не просит?).

Единственным, кто задекларировал намерение предоставить Киеву до сих пор не анонсированную финансовую поддержку, стал глава МИД Венгрии Петер Сиярто.

"Я рад объявить о выделении Украине кредита на сумму 50 млн долларов для обновления инфраструктуры. А также мы выделяем 40 млн евро невозвратной помощи в виде грантов для агропрома и фермеров Украины, которые намерены провести обновление (производственных мощностей)", – сообщил он.

Еще одно заявление Сиярто касалось помощи семьям украинских АТОшников. Венгерский министр рассказал о намерениях принять на летний отдых 2300 детей, чьи родители воюют в АТО.

Инициатива действительно очень благородная. Хозяин конференции Борис Джонсон дважды упомянул ее (и только ее, потому что других не было!) – в заключительном выступлении для министров и в речи для СМИ. Но есть все основания предположить, что украинская делегация рассчитывала получить несколько больше от встречи высокого уровня в Лондоне.

Но по факту – имеем только политическую поддержку. Это тоже немало и это тоже имеет значение. Борис Джонсон, например, заявил на пресс-конференции, что будет делать все для сохранения санкций против РФ. Но Киеву стоит что-нибудь сделать для того, чтобы со следующей, копенгагенской встречи Украина могла привезти и определенные практические договоренности.

Условие для этого хорошо известно. Без продолжения реальных реформ, о необходимости которых говорили министры ключевых стран-доноров, другого результата наверняка не будет.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды", из Лондона