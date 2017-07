Трамп сдал экзамен по истории: что он пообещал союзникам перед разговором с Путиным

Визит президента США Дональда Трампа в Варшаву с самого начала называли историческим.

Один из первых официальных зарубежных визитов, первая открытая речь в Европе, и все это – в столице Польши. Не случайно польский президент Дуда еще перед встречей с Трампом заявил, что такой выбор "усиливает позиции Польши в ЕС".

Для Украины важно также другое – сразу после Варшавы Трамп летит в Гамбург на встречу "Большой двадцатки": в рамках этого форума запланирована его первая встреча с Владимиром Путиным. Заявления в Польше должны были в значительной мере ответить на вопрос о том, чего ждать от встречи Трамп-Путин, на какие уступки готов пойти президент США или наоборот – есть ли у него готовность к жесткому диалогу.

Ведь этот визит должен был среди прочего дать ответ на вопрос, готов ли Трамп выполнять обязательства в рамках НАТО, защищая восточноевропейские страны в случае российской агрессии. Во время президентской кампании Дональд Трамп поставил эти обязательства под сомнение и до сих пор их не опроверг.

И наконец – незаурядным этот визит должен был стать и для ЕС. Непростые отношения Трампа с руководством ЕС, а также с Ангелой Меркель (а теперь – и с Эммануэлем Макроном) позволяли предположить, что США попытаются использовать Польшу, играя на ее амбициях, как инструмент влияния на Евросоюз.

Этого же опасалась и польская оппозиция. "Более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами будет выгодно и полезно для Польши. Хуже, если мы будем пытаться стать в оппозицию ко всем другим странам ЕС", – говорит экс-министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Первые новости визита настраивали на позитив.

Еще до официальных мероприятий стало известно, что министерства обороны Польши и США подписали соглашение о поставках американских комплексов противоракетной обороны Patriot. Покупка восьми новых комплексов в придачу к десяти, приобретенным в 2008 году, должна стать ответом на размещение российских комплексов "Искандер" в Калининградской области.

Официальная часть визита началась с переговоров с польским президентом Анджеем Дудой в Королевском замке Варшавы.

Под замком американского президента ждали несколько десятков митингующих. Они держали плакаты, которые должны были рассказать о смерти президента Леха Качиньского под Смоленском. "Наш президент был убит в России", "Путин – террорист" – было написано на плакатах. "Зачем вы такое пишете?" – спросила россиянка пенсионного возраста, очевидно, туристка, проходившая мимо. "А зачем вы убили нашего президента?" – ответил ей один из митингующих.

По словам Анджея Дуды, президенты успели обсудить вопросы безопасности, ситуацию в Украине и Сирии, а также возможности покупки американского сжиженного газа. Польский LNG-терминал в Свиноуйсьце уже начал прием такого газа из США – Польша заинтересована в долгосрочных контрактах.

В ответ Трамп поблагодарил Польшу за гостеприимство, в частности, для американских солдат, которые размещены в стране, заявил, что высоко ценит участие польских военных в операциях НАТО, а также то, что Польша в полной мере выполняет свои обязательства по финансированию военных расходов (шпилька в адрес Германии).

По поводу долгосрочных контрактов на поставки сжиженного газа Трамп полушутя заявил, что с американской стороны на подписание этого соглашения "достаточно 15 минут", добавив, что такие поставки обеспечат энергетическую безопасность Польши. Впрочем, контракты сих пор не подписаны – далеко не все зависит от президента США.

И наконец – Дональд Трамп подтвердил, что США будут выполнять свои обязательства перед союзниками в случае агрессии РФ.

"Наш сильный альянс с Польшей и НАТО должен гарантировать, что война между двумя сверхдержавами уже никогда не ударит по Европе. Америка готова обеспечивать безопасность в Центрально-Восточной Европе", – заявил он.

Интересный момент – во время пресс-брифинга Трамп несколько раз заявил о вреде бюрократии, а также о том, что "поляки и американцы больше ценят семьи, чем бюрократов".

Сразу по завершении брифинга к журналистам вышел представитель польского МИД и попытался убедить, что эти слова Трампа "ни в коей мере не направлены против евроинституций и вообще какой-либо страны".

Польский эксперт, близкий к правительству, объясняет на условиях анонимности: такая реакция связана с опасениями польской власти, что Трамп все-таки решил привлечь Польшу в альянс против ЕС и прежде всего – против Германии.

"Несмотря на многочисленные острые заявления против Берлина, к реальному конфликту с Германией в Варшаве не готовы и боятся его", – объясняет он.

После брифинга, приняв участие в открытии саммита "Триморья", Трамп поехал на наиболее анонсированную часть своей польской программы – публичное выступление возле Монумента жертвам Варшавского восстания.

Послушать речь американского президента пришли как жители города, так и активисты правящей партии ПиС, которых привезли из разных уголков страны. На выступление попытались пройти представители левых партий с антитрамповскими плакатами. Дело чуть было не дошло до драки.

Например, когда кучка людей с плакатом "Трамп – катастрофа" попытались приблизиться к площади, где вскоре должна была произноситься речь, к ним мгновенно подскочила группа людей с флагами Польши и США. "На колени перед Качиньским!" – почему-то закричал один из них.

Почти неизбежной драке помешала полиция, но противникам Трампа пришлось уйти. В конце концов, во время выступления американского президента его оппонентов заметно не было.

Большая толпа встретила Трампа, громко скандируя его имя.

В ответ американский лидер около 40 минут произносил дифирамбы в адрес Польши и поляков.

"Америка любит Польшу. Америка любит поляков", – начал президент США, добавив, что американцы польского происхождения на президентских выборах голосовали именно за него.

Также Трамп успел подробно пересказать трагические страницы истории "тысячелетнего народа", уделив особое внимание гитлеровской и советской оккупации, а также Варшавскому восстанию, заявив, среди прочего, что никому не удалось сломать польский дух, а поляки давно стали примером борьбы за свободу для других народов.

Каждую похвалу зрители встречали овациями и активным размахиванием руками. Такая эмоциональность потрясла пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который и раньше подставлял шефа своими заявлениями. На этот раз на своей странице в Twitter Спайсер решил поделиться "лучшей польской шуткой всех времен": "Как заставить упасть с дерева однорукого поляка? Помахать ему!".

Неудачную шутку заметили польские СМИ, но положительная реакция от речи Трампа спасла от нового скандала.

Being in Poland, it's time to break out my favorite Polish joke of all time:



How do you get a one armed Polack out of a tree?



Wave