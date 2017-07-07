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Трамп сдал экзамен по истории: что он пообещал союзникам перед разговором с Путиным

Юрий Панченко, Европейская правда, Варшава _ Пятница, 07 июля 2017, 11:17
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Фото: president.pl

Визит президента США Дональда Трампа в Варшаву с самого начала называли историческим.

Один из первых официальных зарубежных визитов, первая открытая речь в Европе, и все это – в столице Польши. Не случайно польский президент Дуда еще перед встречей с Трампом заявил, что такой выбор "усиливает позиции Польши в ЕС".

Для Украины важно также другое – сразу после Варшавы Трамп летит в Гамбург на встречу "Большой двадцатки": в рамках этого форума запланирована его первая встреча с Владимиром Путиным. Заявления в Польше должны были в значительной мере ответить на вопрос о том, чего ждать от встречи Трамп-Путин, на какие уступки готов пойти президент США или наоборот – есть ли у него готовность к жесткому диалогу.

Ведь этот визит должен был среди прочего дать ответ на вопрос, готов ли Трамп выполнять обязательства в рамках НАТО, защищая восточноевропейские страны в случае российской агрессии. Во время президентской кампании Дональд Трамп поставил эти обязательства под сомнение и до сих пор их не опроверг.

И наконец – незаурядным этот визит должен был стать и для ЕС. Непростые отношения Трампа с руководством ЕС, а также с Ангелой Меркель (а теперь – и с Эммануэлем Макроном) позволяли предположить, что США попытаются использовать Польшу, играя на ее амбициях, как инструмент влияния на Евросоюз.

Этого же опасалась и польская оппозиция. "Более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами будет выгодно и полезно для Польши. Хуже, если мы будем пытаться стать в оппозицию ко всем другим странам ЕС", – говорит экс-министр иностранных дел Радослав Сикорский.

Первые новости визита настраивали на позитив.

Еще до официальных мероприятий стало известно, что министерства обороны Польши и США подписали соглашение о поставках американских комплексов противоракетной обороны Patriot. Покупка восьми новых комплексов в придачу к десяти, приобретенным в 2008 году, должна стать ответом на размещение российских комплексов "Искандер" в Калининградской области.

Официальная часть визита началась с переговоров с польским президентом Анджеем Дудой в Королевском замке Варшавы.

Под замком американского президента ждали несколько десятков митингующих. Они держали плакаты, которые должны были рассказать о смерти президента Леха Качиньского под Смоленском. "Наш президент был убит в России", "Путин – террорист" – было написано на плакатах. "Зачем вы такое пишете?" – спросила россиянка пенсионного возраста, очевидно, туристка, проходившая мимо. "А зачем вы убили нашего президента?" – ответил ей один из митингующих.

Президенты Польши и США. Фото president.pl

По словам Анджея Дуды, президенты успели обсудить вопросы безопасности, ситуацию в Украине и Сирии, а также возможности покупки американского сжиженного газа. Польский LNG-терминал в Свиноуйсьце уже начал прием такого газа из США – Польша заинтересована в долгосрочных контрактах.

В ответ Трамп поблагодарил Польшу за гостеприимство, в частности, для американских солдат, которые размещены в стране, заявил, что высоко ценит участие польских военных в операциях НАТО, а также то, что Польша в полной мере выполняет свои обязательства по финансированию военных расходов (шпилька в адрес Германии).

По поводу долгосрочных контрактов на поставки сжиженного газа Трамп полушутя заявил, что с американской стороны на подписание этого соглашения "достаточно 15 минут", добавив, что такие поставки обеспечат энергетическую безопасность Польши. Впрочем, контракты сих пор не подписаны – далеко не все зависит от президента США.

И наконец – Дональд Трамп подтвердил, что США будут выполнять свои обязательства перед союзниками в случае агрессии РФ.

"Наш сильный альянс с Польшей и НАТО должен гарантировать, что война между двумя сверхдержавами уже никогда не ударит по Европе. Америка готова обеспечивать безопасность в Центрально-Восточной Европе", – заявил он.

Интересный момент – во время пресс-брифинга Трамп несколько раз заявил о вреде бюрократии, а также о том, что "поляки и американцы больше ценят семьи, чем бюрократов".

Сразу по завершении брифинга к журналистам вышел представитель польского МИД и попытался убедить, что эти слова Трампа "ни в коей мере не направлены против евроинституций и вообще какой-либо страны".

Польский эксперт, близкий к правительству, объясняет на условиях анонимности: такая реакция связана с опасениями польской власти, что Трамп все-таки решил привлечь Польшу в альянс против ЕС и прежде всего – против Германии.

"Несмотря на многочисленные острые заявления против Берлина, к реальному конфликту с Германией в Варшаве не готовы и боятся его", – объясняет он.

После брифинга, приняв участие в открытии саммита "Триморья", Трамп поехал на наиболее анонсированную часть своей польской программы – публичное выступление возле Монумента жертвам Варшавского восстания.

Послушать речь американского президента пришли как жители города, так и активисты правящей партии ПиС, которых привезли из разных уголков страны. На выступление попытались пройти представители левых партий с антитрамповскими плакатами. Дело чуть было не дошло до драки.

Например, когда кучка людей с плакатом "Трамп – катастрофа" попытались приблизиться к площади, где вскоре должна была произноситься речь, к ним мгновенно подскочила группа людей с флагами Польши и США. "На колени перед Качиньским!" – почему-то закричал один из них.

Почти неизбежной драке помешала полиция, но противникам Трампа пришлось уйти. В конце концов, во время выступления американского президента его оппонентов заметно не было.

Большая толпа встретила Трампа, громко скандируя его имя.

В ответ американский лидер около 40 минут произносил дифирамбы в адрес Польши и поляков.

 

"Америка любит Польшу. Америка любит поляков", – начал президент США, добавив, что американцы польского происхождения на президентских выборах голосовали именно за него.

Также Трамп успел подробно пересказать трагические страницы истории "тысячелетнего народа", уделив особое внимание гитлеровской и советской оккупации, а также Варшавскому восстанию, заявив, среди прочего, что никому не удалось сломать польский дух, а поляки давно стали примером борьбы за свободу для других народов.

Каждую похвалу зрители встречали овациями и активным размахиванием руками. Такая эмоциональность потрясла пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, который и раньше подставлял шефа своими заявлениями. На этот раз на своей странице в Twitter Спайсер решил поделиться "лучшей польской шуткой всех времен": "Как заставить упасть с дерева однорукого поляка? Помахать ему!".

Неудачную шутку заметили польские СМИ, но положительная реакция от речи Трампа спасла от нового скандала.

Важный для нас момент – Трамп упомянул нашу страну, призвав Россию "прекратить дестабилизацию Украины и других государств".

Не обошлось и без курьезов. В частности, первая леди Польши Агата Дуда не ответила на рукопожатие Дональда Трампа, вместо этого пожав руку его жене.

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А еще – неприятный для нынешней польской власти момент – в ходе выступления Трамп поблагодарил за присутствие первого президента Польши Леха Валенсу, которого сейчас пытаются лишить статуса национального героя.

Впрочем, все это не оттеняет главного –

многочисленные комплименты польскому духу привели в экстаз по крайней мере правую часть польского общества.

К тому же Трамп пообещал способствовать энергетической безопасности Польши, а главное – развеял сомнения относительно выполнения США своих обязательств в случае военной агрессии против Польши.

Впрочем, подобные оценки – и у оппонентов нынешней польской власти. "Конечно, гость всегда говорит приятные вещи принимающей стороне. Но главное – Трамп подтвердил обязательства США по статье 5 Договора НАТО", – прокомментировал итоги визита председатель Совета ЕС Дональд Туск.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды", из Варшавы

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