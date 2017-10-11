Битва за деньги и за Россию: в Совете Европы запустили новый сценарий отмены санкций

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург _ Среда, 11 октября 2017, 10:26

Фото: hispantv.com

В давнем конфликте с Советом Европы российская власть избрала стратегию, которая неоднократно доказывала свою эффективность: когда содержательных аргументов нет, их можно заменить деньгами. Решение РФ уменьшить финансирование Совета Европы стало болезненным для Страсбурга, тем более что долг россиян, как узнала ЕвроПравда, оказался вдвое больше объявленного Москвой.

Сейчас в Страсбурге звучат открытые призывы пойти на уступки Москве, а на этой неделе в ПАСЕ может быть одобрен механизм таких уступок. Его сторонники уверяют, что делают это не ради денег. Но даже они признают, что конечная цель – снять ограничения с российской делегации, чтобы вернуть ее в Страсбург.

Конечно же, с пояснениями, что "это поможет в защите прав человека".

А тем временем на агитацию в пользу снятия санкций с россиян пустили все имеющиеся силы. Включая приглашение в Страсбург президента Чехии Земана, который параллельно инициировал очередной дипломатический скандал.

"Европейская правда" выяснила детали операции, которую в кулуарах шутя называют "возвращение рядового Слуцкого".





Между ценностями и целостностью

"Россия поставила под угрозу надлежащую работу Совета Европы", – заявил в понедельник, выступая в зале ПАСЕ, министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек, действующий председатель Комитета министров СЕ.

Возмущение дипломата вызвало решение, о котором стало известно еще летом. В Москве объявили, что сокращают свой вклад в бюджет организации, из-за чего в бюджете образовалась немалая дыра.

Во вторник чешского министра поддержал генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.

Во время дебатов в ПАСЕ он впервые публично признал, что неплатежи будут означать выход России из Совета Европы.

По данным "Европейской правды", в общении "без прессы" чиновники СЕ уделяют еще больше внимания такому сценарию. Точнее – обсуждают, как его избежать.

В понедельник вечером генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд встретился с двумя ключевыми политгруппами ПАСЕ – социалистами и "народниками". Переговоры с депутатами проходили за закрытыми дверями. У социалистов (родной для Ягланда политгруппы) по требованию генсека комнату покинули даже представители секретариата, говорят источники ЕвроПравды.

Генеральному секретарю было что скрывать.

Несколько источников ЕП утверждают, что он сообщил депутатам, что Совет Европы оказался перед непростым выбором: либо придерживаться ценностей, либо сохранить целостность организации.

Генсек сообщил депутатам: россияне гарантированно не вернутся в ассамблею, если санкции с них не будут сняты. Следовательно, они не возобновят платежи в бюджет. Это означает, что Россию придется исключить из состава организации. Таким образом, Совет Европы уже не будет существовать в нынешних очертаниях.

Ягланд не давал депутатам никаких "указаний", настаивают источники ЕП. Он действовал мягче – и в то же время эффективнее.

Генсек подчеркивал, что членам ПАСЕ самим нужно сделать выбор, но подводил к тому, что выбор очевиден.

"130 миллионов россиян останутся без защиты Европейского суда по правам человека. Но решение за вами, я только рассказываю о текущей ситуации", – объяснял он.





Цена вопроса

К встречам Ягланда с депутатами ПАСЕ мы еще вернемся, но прежде стоит разобраться, о чем все-таки речь. Так ли уж велик вклад россиян?

Здесь есть три новости.

Во-первых, россияне "зажали" вдвое больше из своего взноса, чем обещали летом

Во-вторых, эта сумма для Совета Европы важна, но не сверхкритична, долг составляет лишь 5% бюджета.

В-третьих, не важно, какова сумма долга, без возобновления полной оплаты россиян ждет исключение из СЕ.

Начнем с первого.

Летом Москва объявила, что недоплатит одну треть своего взноса в бюджет СЕ, то есть примерно 11 миллионов евро (полная сумма – 33 миллиона). Эту цифру повторили несколько российских должностных лиц; именно она фигурировала в новостях.

Но по факту долг россиян уже сейчас – вдвое больше.

"Россия заплатила только одну треть взноса за 2017 год, то есть около 10 миллионов. После сообщения в адрес Совета Европы, российский МИД удержал около двух третей своего вклада", – рассказал "Европейской правде" Дэниел Хольтген, представитель генерального секретаря СЕ.

Таким образом, Россия задолжала чуть больше 20 миллионов евро. Много это или мало?

В Страсбурге распространено мнение, что из-за решения РФ в бюджете образовалась дыра размером в 10%. Этой цифрой оперируют и депутаты, и чиновники СЕ.

"Взнос РФ – 10% бюджета Совета Европы. Это значит, что (в случае потери российских денег) мы должны реструктуризировать организацию и сократить штат на 10%", – заявил Турбьерн Ягланд, выступая в среду.

На самом деле эти оценки завышены.

Годовой бюджет Совета Европы превышает 450 млн евро, то есть нынешний долг составляет лишь 4-5% от этой суммы. Даже весь плановый платеж РФ – это чуть больше 7%. Это тоже немало; бюджетное сокращение даже на 5% означает, что часть проектов СЕ придется "затормозить" или закрыть...

Но дело не только в сумме.

"Если страна-член не платит свой взнос, то это – вызов для нас. Это неприемлемо, в СЕ не может быть члена, который не финансирует бюджет", – заявил во вторник Ягланд.

Правда, это, по его мнению, не означает, что Россию надо наказать за неплатежи. Наоборот – сейчас генсек активно продвигает идею, что Страсбург должен закрыть глаза на нарушения со стороны РФ, лишь бы только россияне возобновили работу в ПАСЕ.





Понять и простить

На встречах с депутатами в Страсбурге Ягланд не только убеждал их, что организации будет трудно без денег РФ.

Генсек также предложил парламентариям путь выхода из кризиса. Соавтором этой идеи является Микеле Николетти, будущий президент ПАСЕ, который займет эту должность в январе; сейчас итальянский депутат является председателем группы социалистов и соавтором резолюции о подготовке саммита СЕ, который запланирован на 2019 год.

Именно в ней спрятаны нормы, способные привести к отмене всех санкций против РФ.

Резолюция ставит якобы хорошую цель – предлагается "обеспечить синергию" двумя уставными органами Совета Европы, ПАСЕ и Комитетом министров (последний – исполнительный орган СЕ, где работают послы всех стран-членов, включая российского представителя).

Дальше – еще интереснее. Для "синергии" предлагается улучшить "связь между деятельностью органов". А теперь – главное. Документ предлагает ПАСЕ и КМСЕ "гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обоих уставных органах".

В переводе с дипломатического языка на человеческий это означает, что все ограничения, наложенные на россиян в ПАСЕ, должны быть отменены – потому что в КМСЕ санкций против РФ нет.

Другого пути "гармонизации участия" просто нет, ведь Комитет министров не будет налагать санкции на россиян, Ягланд и Николетти, без сомнения, осознают это.

В последние несколько десятилетий (по сути, со времен путча "черных полковников" в Греции) КМ не забирал ни у одной страны право голоса. А вот ассамблея за последние 20 лет неоднократно применяла такие меры, в том числе несколько раз – против России.

Сейчас в Страсбурге продолжаются горячие споры о возможности принятия нормы, гарантирующей прощение россиянам. К счастью, намерения руководства СЕ были разгаданы депутатами. Ягланд уже столкнулся с мощным сопротивлением своей инициативе, когда проводил встречу с депутатами Европейской народной партии.

"Я сказал генсеку: мы, представители восьми балтийских и скандинавских стран, направим ему официальное письмо о том, что для нас неприемлемо решение о синхронизации между Комитетом министров и ПАСЕ", – пересказал "Европейской правде" этот диалог глава литовской делегации в ассамблее, член ЕНП Эмануэлис Зингерис.

Руководитель украинской делегации Владимир Арьев был еще более радикальным. По его словам,

если Россию вернут в ассамблею, Украина прекратит работу в ней.

"Я прямо сказал Ягланду: если будет решение закрыть глаза на все нарушения и вернуть россиян, Украина также поставит вопрос о том, чтобы не подавать список своей делегации. И мы услышали от грузинского коллеги, который был на встрече, что они тоже настроены решительно", – рассказал Арьев ЕП.

Пройдет ли схема, которую продвигает генсек СЕ?

Наверняка на этот вопрос ответить сложно, но ясность появится уже на вечер среды, когда за эту резолюцию будут голосовать в пленарном зале.

Есть основания для осторожного оптимизма. Украинская и несколько других делегаций уже зарегистрировали поправки, которые убирают из документа упоминания о "гармонизации" и тому подобное. Хотя надо понимать, что сторонники возвращения России сейчас сильнее, чем когда-либо за последние три года.

Наглядной иллюстрацией этого стало выступление в ПАСЕ скандально известного чешского президента Милоша Земана.

Конечно же, чешский политик действовал самостоятельно, его заявления о "продаже Крыма" и "узаконивании аннексии" написаны не в Страсбурге. Но вопрос не только в том, что он заявил. Главное – то, как отреагировал зал на неприемлемые заявления. И вот с этим действительно есть большая проблема.

В Европе начали привыкать к украинско-российскому конфликту.

Если бы те же самые слова прозвучали от Земана два года назад, молчаливая реакция ПАСЕ на них были бы просто невозможной.

Нет, это не означает, что Совет Европы перестал поддерживать Украину – подавляющее большинство политиков остается на нашей стороне. Но все больше из них ищут, как жить в новой реальности. В том числе – как контактировать с Россией.

А учитывая то, что на их стороне оказался также генсек Совета Европы, лобби идеи "понять и простить" является действительно мощным.





Полуправдивые аргументы

Кстати, о Ягланде.

В его выступлении на заседании ПАСЕ вы не найдете упоминаний о том, что он лоббирует возвращение России в ПАСЕ. Однако у "Европейская правды" есть доказательства этого. И речь идет не только о данных источников.

Дело в том, что после закрытой встречи генсека с группой ЕНП в понедельник вечером разгорелся скандал. Отдельные депутаты сообщили СМИ о ее содержании, и Ягланду пришлось опровергать их слова о том, что, мол, он хочет вернуть россиян для возобновления финансирования от РФ. Но, опровергая эту информацию, офис генсека... официально подтвердил, что он действительно настаивал на переговорах о восстановлении прав российских депутатов!

"Ягланд объяснил (на встрече с группой ЕНП), что решение о присутствии России в ПАСЕ было бы важным из-за (необходимости) голосования за руководящие должности Совета Европы, за генерального секретаря организации, комиссара СЕ по правам человека, а также судей ЕСПЧ" , – рассказал Хольтген.

По данным собеседников "Европейской правды", именно эти аргументы чаще всего звучат от генсека и на закрытых встречах – мол, если россиян не вернуть уже сейчас, срочно, то новый комиссар по правам человека будет избран без участия российских депутатов, и как следствие, его полномочия не признают в России.

Его противники в ответ напоминают, что самого Ягланда переизбирали в тот период, когда россияне не имели права голоса, но полномочия генсека Москва не ставит под сомнение.

Но создается впечатление, что в этом споре стороны не слишком слушают друг друга. И кроме аргументов, в ход идут не слишком честные приемы. Один из них – приглашение Земана выступить в зале ПАСЕ.

Главная цель визита Земана была в том, чтобы он заявил о необходимости снятия санкций с РФ – и именно с этого он начал выступление.

Именно на это рассчитывал секретариат ассамблеи, который готовил повестку дня (недаром, вопреки традиции, в Страсбург пригласили не только главу МИД, но и президента, который в Чехии не отвечает за внешнюю политику).

А скандальные заявления о Крыме стали лишь дополнением к основному меню.

Подытоживая: нынешние события в Страсбурге служат иллюстрацией того, какие непростые процессы происходят сейчас на Западе в вопросе отношения к украинско-российскому конфликту. И эти процессы будут продолжаться еще не один год.

Но это не повод сдаваться, у нас есть все шансы на дипломатическую победу.

Это будет непросто. Но никто и не обещал легких путей.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды",

из Страсбурга