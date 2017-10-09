Пиар и советское наследие: семь причин сирийской авантюры Путина

Владимир Сазонов, для Европейской правды _ Понедельник, 09 октября 2017, 09:11

Участие России в сирийском конфликте сложно объяснить одним лишь желанием "досадить" США. Скорее, у решения отправить войска на Ближний Восток был целый комплекс причин, от исторических обязательств до желания сохранить свое влияние в ближневосточном регионе.

Нынешняя российско-сирийская дружба является отголоском еще советской эпохи и зиждется на старом "брачном договоре" между Дамаском и Кремлем.

Когда друг СССР, "фараон" Египта Насер внезапно умер в 1970-м и к власти пришел новый "фараон" Анвар Садат (1970-1981), Египет перестал быть главным другом СССР на Ближнем Востоке. Садат вел свою игру, заигрывая как с Москвой, так и с Вашингтоном, все более и более сближаясь с США.

Именно тогда, совершенно разочаровавшись в Каире, Кремль сделал ставку на Дамаск как на основного союзника Кремля в регионе и не прогадал.





От Хрущева до Путина

Советско-сирийское сотрудничество в военной области началось как минимум уже в 50-х годах прошлого века, еще при Никите Хрущеве.

Холодная война была в самом разгаре, и СССР всячески пытался усилить свои позиции повсеместно, в том числе и на Ближнем Востоке. Хрущев увидел в Дамаске друга, с которым нужно развивать отношения. Как результат, c 1955-го по 1957-й Дамаск и Москва заключили аж целый ряд договоров о поставке оружия в Сирию на сумму около $70 млн.

В 1960-е для Сирии основным врагом был Израиль, который при поддержке США и Запада окреп и победил коалицию арабских стран в нескольких войнах (война 1948 года, Суэцкий кризис 1956-1957 гг., Шестидневная война 1967-го). Израиль сделал ставку на развитие военно-воздушных сил, Сирию это не обрадовало.

В Шестидневной войне Израиль, воюя против Сирии, Египта, Иордании, Ирака и Алжира, достиг значительных успехов, разбив своих врагов и захватил Синайский полуостров, Сектор Газа, Восточный Иерусалим, Западный берег реки Иордан, а также Голанские высоты (у Сирии).

Это подтолкнуло Сирию в объятия Москвы, тем более, что в Сирии пришли к власти социалисты из партии БААС. Военное сотрудничество бурно расцвело при режиме Асада-старшего (президент Сирии в 1971-2000 гг.), и в 1971 году в сирийском городе Тартусе была основана материально-техническая часть ВМФ СССР, которая позже, после развала СССР, была переименована в 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.

Москва теперь продавала Дамаску автоматы Калашникова, танки, ракеты и многое другое, что помогло Сирии усилить свою армию. Кроме того, в Сирии была развернута агентура КГБ.

Новая "невеста" Кремля оказалась сговорчивее египетской "предательницы", и дружба Сирии и Советского Союза развивалась вовсю. Для СССР Средиземноморье играло в ту эпоху ключевую роль в военно-стратегическом отношении.

Дислокация 5-й Средиземноморской эскадры ВМФ СССР стала представлять угрозу 6-му флоту ВМФ Соединенных Штатов Америки.

Это радовало Брежнева, но беспокоило Вашингтон. Таким образом, не без участии Сирии, в начале 1970-х CCCР удалось охватить южный фланг НАТО (т.е. Турцию) и создать своего рода стратегический и перевалочный пункт в Сирии, в частности в Тартусе, благодаря чему у советских военных кораблей появился доступ к африканскому побережью и Индийскому океану (через Суэцкий пролив).

Таков был расклад в 1970-е. В 1980-е годы, как известно, советская система стала давать сбои, что завершилось ее полным коллапсом в 1991-м.

C начала 1990-х в сирийско-российском военном сотрудничестве был некий застой, который закончился, когда Владимир Путин пришел к власти и начал возрождать имперские амбиции Кремля.

В 2005-м Москва простила Сирии огромный долг - $10 млрд, но с условием, что Дамаск начнет закупать вооружение у Москвы. Кроме того, участились контакты Дамаска и Кремля в сфере политического, культурного и экономического сотрудничества, как это было в эпоху Брежнева или Андропова.

Когда в Сирии начались протесты, переросшие в 2011-м в гражданскую войну, Кремль сильно обеспокоился за будущее своего союзника Башара Асада и за будущее своих интересов в Сирии.

Уже в 2013-м Путин восстанавливает российское военное присутствие в Средиземном море, создав для этих целей Средиземноморскую эскадру ВМФ Российской Федерации.

Обеспечение и поддержка этого созданного Россией соединения осуществляется 720-м пунктом материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Средиземноморская эскадра ВМФ Российской Федерации подчиняется командующему Черноморского флота, штаб-квартира которого расположена в оккупированном Крыму.





Сирийские аргументы

Сирия нужна путинскому режиму по нескольким причинам.

Прежде всего, рассмотрим те аргументы, которые непосредственно касаются Сирии.

Во-первых, когда в 2015 году положение режима Асада стало еще более шатким, Россия наконец вводит в Сирию свои войска, якобы для борьбы с ИГИЛ и другими террористическими боевыми организациями, но на самом деле Кремль сделал это по ряду совсем иных причин.

Путин поставил себе цель любой ценой удержать режим Асада от уничтожения, а также укрепить его пошатнувшиеся позиции за счет его противников.

Во-вторых, Москва хочет сохранить свое военное присутствие в регионе, чтобы, как в советские времена, представлять угрозу для НАТО с южного направления. В первую очередь, это касается Турции, которая является старым конкурентом России в борьбе за гегемонию в следующих регионах: Кавказ, Черноморский регион, Сирия, Ирак, Восточное Средиземноморье.

Падение режима Асада означало бы для Кремля потерю не только последней "военной базы" в Средиземноморье, но ограничило бы маневренность и возможности средиземноморской военной эскадры России, а также всего Черноморского флота.

Более того, это стало бы стратегическим поражением, поскольку Россия не смогла бы влиять на "больные места" Ближнего Востока. Как результат, России пришлось бы вывести все свои войска из Сирии, а сама Сирия, скорее всего, прекратила бы массовую покупку российского вооружения.

В-третьих, вторгаясь в Сирию, Кремль стремился показать всему миру, на что способны вооруженные силы РФ, что это страшная сила, которую надо бояться.

"Боятся - значит уважают" - именно такой менталитет царит в головах кремлевской элиты. Для этого устраивались показательные шоу с демонстрацией вооружения и с жестокой, массированной бомбардировкой Алеппо и других городов.

Другими словами, военные операции Кремля в Сирии имеют также информационно-психологическую подоплеку - это операции с целью устрашения Запада и, вероятно, Турции и Израиля. Их цель - продемонстрировать всю мощь российского оружия.

Именно для этого Россия послала к берегам Сирии свой единственный авианосец "Aдмирал Кузнецов" - устаревший монстр советского образца.

Еще одной составляющей является то, что Сирия - это полигон для испытаний новых вооружений Кремля, и к тому же сирийский опыт войны дает военнослужащим российской армии ценный боевой опыт, в том числе и участия в гибридной войне. А это является реальной угрозой для ряда стран, в том числе и Украины, на которые Кремль постоянно "точит свои зубы".





Пиар-эффект

Не менее важная причина - посылая своих солдат в Сирию, Путин хотел создать пропагандистский нарратив о том, что он, Путин, борется со злом - с ИГИЛ, с которым не могут справиться ни безвольная и слабая Европа, ни даже США.

Четвертая причина - российское военное вторжение в Сирию и борьба за "святую веру" против исламистского терроризма помогла на какое-то время отвлечь часть внимания общественности от российской военной агрессии на Донбассе и от аннексии Крыма, а также создала новую пропагандистскую мыльную оперу, которую можно озаглавить так: "О том, как доблестные русские солдаты спасали Сирию и христианский мир от ужасов ИГИЛ".

Стоит вспомнить "месть" Кремля за терракты в Париже, когда в Сирию летели русские истребители и бомбардировщики с бомбами с надписями "За Париж!", которые якобы падали на позиции ИГИЛ.

Другой информационной операцией Москвы стал концерт в древней сирийской Пальмире. Основной пропагандистский месседж этого мероприятия заключался в том, что ИГИЛ - это убийцы и варвары, которые убивают людей и уничтожают культурное наследие прошлого и уничтожили бы Пальмиру окончательно, если бы не вмешалась Москва.

И ведь далеко не случайно местом проведения концерта был выбран древний пальмирский амфитеатр, тот самый, где когда-то сидели древние жители Пальмиры, и тот самый, где исламисты почти уже год назад зверски расстреляли 25 пленных солдат.

Пропагандистский месседж вещал, что лишь при поддержке России сирийская армия отбила Пальмиру у боевиков ИГИЛ, которые уничтожили там ряд уникальных построек. И теперь именно Россия пообещала помочь восстановить Пальмиру - именно ту часть, которая пострадала от исламистов.

Весь мир должен был увидеть, что Россия - оплот всей христианской цивилизации и борец с международным терроризмом.





Ближневосточное отступление

Оставшиеся причины касаются всего ближневосточного региона, где позиции РФ постепенно слабеют.

В-пятых, России нужна Сирия и потому, что она связана с шиитским Ираном, с которым Кремль формально дружит.

И Тегеран, и Москва совместно запустили операцию по спасению режима Асада, который, по сути, алавитский, а алавитов, хотя и с большими оговорками, относят все-таки к шиитам. Шиитский Иран, как известно, видит себя лидером всех шиитов, создавая шиитский полукруг (Сирия, шиитская террористическая организация "Хезболла", связанная с Тегераном и дружественная Асаду).

Туда же относится и Ирак, где более 60% населения - шииты и где после падения Саддама власть в Багдаде взяли дружественные Тегерану шиитские политики.

В-шестых, еще более растревожив "осиное гнездо" радикального салафитского исламизма в лице ИГИЛ и Фронта ан-Нусры (по сути, отдел "Аль-Каиды" в Сирии), Москва пытается еще больше раскачать обстановку на Ближнем Востоке, создавая новые очаги нестабильности для Турции и Запада, для Европы, куда ринулись массы беженцев.

Дополнительный бонус - среди них под личиной якобы мирных сирийцев затесались и исламистские радикалы-идеологи, и террористы, часть которых может быть даже направляема спецслужбами, работающими на путинский режим.

Итог один - все это дестабилизирует Европу, нарушает систему коллективной и внутренней безопасности, расшатывает устои ЕС, вызывает ксенофобию перед мусульманами, повышает акции крайне левых и ультраправых радикалов и политиков-популистов, которые опять-таки угодны Кремлю, а часть их, вероятно, даже сотрудничает с прокремлевскими силами.

И, наконец, в-седьмых: контроль над Сирией и эскалация конфликта в регионе не даст возможности для создания ранее запланированного газопровода из Катара в Турцию, постройка которого сильно подорвала бы экономическую основу РФ - а именно в сфере экспорта газа и нефти.

Кроме того, Россия может через Дамаск манипулировать курдами Сирии, Турции и Ирака, что она и делает (например, в игре против Анкары), а если придется - может разыграть "курдскую карту сепаратизма" и против Тегерана.

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Анализ причин сирийской авантюры Кремля показывает: ни по одной из них РФ не удалось добиться однозначного успеха. В лучшем случае Кремлю удалось заморозить ситуацию, как, например, в вопросе защиты режима Асада.

Вместе с тем, пиар-эффект от действий российской армии оказался противоположным ожидаемому. Достаточно вспомнить фотографии детей, убитых при взятии Алеппо.

И хотя ЕС и США пока воздерживаются от введение против РФ специальных "сирийских" санкций, цена ближневосточной авантюры продолжает расти.

Автор: Владимир Сазонов,

старший научный сотрудник

Университета Тарту (Эстония)