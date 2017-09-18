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СМИ обнародовали фото и имя второго подозреваемого в теракте в Лондоне – беженца из Сирии

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СМИ обнародовали фото и имя второго подозреваемого в теракте в Лондоне – беженца из Сирии

Понедельник, 18 сентября 2017, 13:32
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Британские СМИ обнародовали фото одного из подозреваемых во взрыве в лондонском метрополитене - 21-летнего мужчины, идентифицированного как Яйя Фаррух (Yahyah Farroukh), он оказался беженцем из Сирии.

Об этом сообщает Independent.

Фарруха и еще одного 18-летнего беженца из Ирака, имени которого пока не называют, сейчас допрашивает полиция. Со страницы Фарруха в Facebook стало известно, что он происходит из столицы Сирии Дамаска.

 

Оба подозреваемых - воспитанники известных в Британии приемных родителей, Пенелопы и Ричарда Джонсов. За свою жизнь они помогли сотням сирот и были награждены орденом Британской империи.

Их дом в графстве Суррей продолжает оставаться в окружении полиции. В субботу в нем прошли обыски.

Оба беженца подозреваются в причастности к пятничному теракту на станции лондонского метро Parsons Green. В результате взрыва самодельного взрывного устройства пострадали 29 человек.

Первым полиция задержала 18-летнего подозреваемого в приморском городе Дувр. Там он, вероятно, хотел приобрести билет во французский Кале.

Позже стало известно о задержании в западном районе Хаунслоу 21-летнего Фарруха.

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