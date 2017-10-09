Преемники Аграмунта: кто сменит одиозного президента ПАСЕ

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург _ Понедельник, 09 октября 2017, 12:10

Аграмунт устал, Аграмунт уходит.

Эта новость, распространившаяся в пятницу, взволновала украинских политиков – прежде имеющих отношение к работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. За день до начала осенней сессии ПАСЕ скандальный президент ассамблеи Педро Аграмунт написал заявление об отставке, якобы "по состоянию здоровья".

Депутаты поздравляли друг друга с победой, ведь Украина добивалась этого почти год, а последние две сессии почти исключительно были посвящены снятию Аграмунта.

Между тем, добровольная отставка политика – не наилучший вариант для Украины.

То, что Аграмунт больше не будет президентом – конечно, хорошо, однако его заявление сломало планы большинства делегаций и еще может иметь неприятные последствия для нас. Почему так – мы объясним ниже.

Но сейчас ПАСЕ возглавит новый председатель. Стоит понимать, что проукраинский политик на этом посту вряд ли появится; в 2017 году президентом ассамблеи, вероятно, станет представительница Кипра, а в январе ее сменит депутат-социалист из Италии.

Подробнее о смене руководства ПАСЕ читайте в статье "Европейской правды".





Нездоровая отставка

"Сегодня, исходя из личных мотивов, я решил больше не возглавлять Парламентскую ассамблею Совета Европы", – такой твит появился на странице Педро Аграмунта в пятницу после обеда.

В письменном заявлении, направленном в Страсбург в тот же день, он уточнил, что делает это "по совету доктора".

Между тем, есть достаточно оснований предполагать, что это заявление – неправда. "Состояние здоровья" Аграмунта не помешало ему остаться в должности члена ПАСЕ и руководителя испанской делегации в ассамблее.

Да, Украина длительное время пыталась "сбить" пророссийского президента, заставив его уйти с должности, но сейчас его заявление сложно назвать нашей однозначной победой. Ведь на следующий рабочий день, в понедельник, Аграмунта должны были уволить против его воли, наложив на политика дополнительные санкции.

"Добровольная" отставка позволила ему избежать политического наказания.

Аграмунт сохранил за собой титул и экс-президента, и почетного члена ПАСЕ (впоследствии, после отставки), и дополнительный голос в ключевых комитетах ПАСЕ (пока он будет оставаться депутатом).

Последнее – самое важное.

Речь идет о трех комитетах: мониторинговому, регламентном и политическом.

Эти органы (особенно мониторинговый комитет!) принимают проекты ключевых решений ассамблеи. Исходя из практики, по украинским вопросам позиция членов МК и других органов нередко распределяется поровну, а потому каждый голос действительно важен для нас. Согласно регламенту ПАСЕ, бывшие президенты ассамблеи сохраняют место в составе МК и не подпадают под ротацию членов этого комитета, если только их не отправили в отставку по процедуре недоверия.

Именно поэтому была так важна принудительная, а не добровольная отставка Аграмунта – в этом случае его автоматически "выбрасывали" из состава мониторингового, а впоследствии и регламентного комитета.

Тем более, что голосов для недоверия было достаточно. Но не сложилось.





Как увольняли Аграмунта

Коротко напомним историю конфликта.

Открытое противостояние Педро Аграмунта и украинских депутатов началось год назад, когда выяснилось, что испанский сенатор после избрания на пост президента ПАСЕ начал активно работать над возвращением РФ в сессионный зал. После нескольких поездок в Москву он предложил изменить регламент ассамблеи таким образом, чтобы гарантировать россиянам успешное снятие с них всех санкций.

Тогда представитель украинской делегации Ирина Геращенко впервые заявила, что Украина инициирует досрочную отставку президента ассамблеи. Эта битва закончилась ничьей – Аграмунт сохранил должность, но и санкции из россиян не сняли.

Но в начале 2017 года произошла неожиданность: президент ПАСЕ неожиданно и без согласования как с ассамблеей, так и с собственным парламентом полетел в Сирию в составе российской делегации. Встреча и совместное фото с Башаром Асадом, передвижения по стране на российском военном самолете, отсутствие слов осуждения в адрес Асада – этого оказалось более чем достаточно, чтобы вызвать возмущение членов ПАСЕ. А после того, как Аграмунт по-хамски вел себя с коллегами на открытии весенней сессии, к просьбе о его отставке присоединились и другие депутаты. Были даже согласованы детали его "добровольного" ухода, но испанец не выполнил договоренность.

Из-за Аграмунта ПАСЕ оказалась в глубоком кризисе.

По сути, все другие вопросы отошли на второй план, ассамблея тратила силы на поиск того, как наказать своего президента. Летом о добровольной отставке речь уже не шла. Ассамблея разработала спецмеханизм отставки председательствующего (см. публикацию "Аграмунта по осени снимают: все детали и сценарии скандала с пророссийским президентом ПАСЕ").

Под заявлением о недоверии подписались 158 членов ассамблеи – до сих пор ни один проект в истории ПАСЕ не набирал такого количества подписей.

Теперь это уже история.

Хотя, конечно, у нее есть и положительные последствия.

Во-первых, Аграмунт на собственном примере доказал, что открытая дружба с россиянами становится токсичной для политика европейского уровня.

Во-вторых, отныне у ПАСЕ есть важный предохранитель – процедура отзыва президентов или вице-президентов, "замаранных" неприемлемым сотрудничеством с РФ.





Кто следующий?

В случае недоверия Аграмунту и.о. президента ПАСЕ на эту сессию автоматически должен был стать первый вице-президент Роджер Гейл. Британец всегда был довольно благосклонным к Украине, поэтому нашу делегацию этот вариант устраивал.

Добровольная отставка скандального испанского политика изменила расклады: теперь пройдут полноценные выборы президента ассамблеи на одну сессию. Причем выбор ограничен: в этом году пост президента ПАСЕ "закреплен" за Европейской народной партией, к которой Гейл не принадлежит.

Свои кандидатуры выдвинули два политика: литовец Эмануэлис Зингерис, который работает в ПАСЕ еще с начала 1990-х, и киприотка Стелла Кириакидес, довольно молодой политик по меркам ассамблеи – она ​​работает в Страсбурге с 2012 года.

По всем правилам логики, Зингерис должен одержать победу как более опытный политик... но не все так просто.

Ни для кого не секрет, что он – открыто антироссийский, а следовательно, депутаты могут "зарезать" его кандидатуру.

Зато у Стеллы Кириакидес нет публичной позиции по украинскому или российскому вопросам. Да, вообще нет!

С 2014 года украинско-российский конфликт десяток раз рассматривался на сессиях ПАСЕ, по этому поводу велись горячие дискуссии, и, казалось бы, все должны были определиться и продемонстрировать свою позицию.

Но "Европейская правда" тщетно пыталась понять позицию Кириакидес. Киприотка (которая, кстати, является председателем национальной делегации) ни разу не голосовала ни за, ни против наших резолюций! Также она показательно игнорировала все голосования по санкциям против РФ – она ​​просто не приходила в зал на рассмотрение этих вопросов. Сложно предсказать, какую позицию она изберет в случае назначения председателем ассамблеи.

В то же время на закрытом заседании группы, фрагменты которого удалось услышать корреспонденту ЕП, она объявила, что настроена "идти до конца" и будет бороться за кресло руководителя ассамблеи. И стоит отметить, что она имеет большие шансы на поддержку в зале. Во-первых, ее преимуществом является пол (в ПАСЕ очень важным фактором является гендерный баланс). Во-вторых, кое-кто не готов голосовать за Зингериса только ради того, чтобы "не накалять отношения с Кремлем".

Сейчас в группе ЕНП ищут выход из этой ситуации и решают, как представлять своих двух кандидатов. Так или иначе, новый президент станет "халифом на час": уже в январе должен быть избран новый президент ассамблеи.

Здесь интриги нет: в следующем году ПАСЕ возглавит итальянец Микеле Николетти.

Дело в том, что в ассамблее, помимо официального регламента, есть также "неписаные правила" – политические традиции. Одна из таких традиций – ротация должности президента между политическими группами. В 2018-2019 годах наступает очередь социалистов, а они уже официально определили своего кандидата.

И тут следует подчеркнуть, что эти два года будут ключевыми для Совета Европы. Именно в этот период может определиться будущее организации, в том числе – вопрос членства России, которая уже прекратила уплату членских взносов (подробнее об этом – в статье "Шаг к изгнанию: Россия шантажирует Совет Европы новым кризисом").

Кроме того, в 2019 году запланирован исторический саммит Совета Европы, где придется определять очертания и приоритеты организация. Как привлечь Россию к работе саммита? Проводить ли его, если Путин откажется ехать на встречу лидеров? И, наконец, не станет ли этот саммит местом, на котором будет запущен официальный развод с РФ? Или наоборот – его попытаются сделать местом "прощения и примирения"?

Все эти вопросы остаются открытыми. И ответы на них придется искать с участием Микеле Николетти.

К счастью, он не пророссийский. История его голосований свидетельствует: Николетти каждый раз поддерживал проукраинские резолюции и поправки к ним, а также ежегодно голосовал за подтверждение санкций против РФ.

Но не стоит заранее праздновать победу.

Итальянцам свойственны сантименты в отношении РФ, и Николетти традиционно выступал за сохранение диалога с Москвой. А источники ЕП свидетельствуют: сейчас будущий президент ПАСЕ при поддержке генсека СЕ Ягланда ищет пути возвращения россиян в Страсбург.

Следовательно, можно с уверенностью утверждать: нас ждут непростые два года в Совете Европы. Но при этом не стоит рассчитывать на появление "нового Аграмунта" во главе парламентской ассамблеи.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды",

из Страсбурга