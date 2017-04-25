Жертва токсичной России: президент ПАСЕ согласовал детали своей отставки

Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург _ Вторник, 25 апреля 2017, 18:30

Фото @pace_president

На этой неделе в Парламентской ассамблее Совета Европы произошло невозможное. Украинская делегация добилась отставки президента ПАСЕ Педро Аграмунта.

Казалось, на это нет шансов: в ПАСЕ отсутствуют механизмы отзыва председательствующего. Был небольшой шанс помешать его переизбранию в январе, но ассамблея не захотела идти вопреки традициям и оставила Аграмунта своим руководителем на второй год подряд.

Еще в понедельник утром все без исключения собеседники ЕвроПравды в разговорах в страсбургских коридорах говорили: шансов на успех не видно. Но сразу добавляли: все равно мы сделаем все возможное. По факту, сделали даже больше.

"Европейская правда" выяснила детали договоренности, при которой Педро Аграмунт согласился покинуть пост, написав заявление об отставке "по собственному желанию".

И едва ли не самое главное – то, что ключевой причиной отставки стало неприемлемое сотрудничество испанского депутата с Москвой. Контакты с РФ становятся токсичными и способны уничтожить карьеру европейского политика.





Как все начиналось

Педро Аграмунт еще с прошлого года получил имидж "плохого парня" для украинской делегации в ПАСЕ, хотя история его становления как депутата с сомнительной репутацией – значительно более давняя.

Он был главным фигурантом расследований о политической коррупции в ассамблее, но в скандале об "икорной дипломатии" оказалось замазано немало других депутатов, а потому долгое время разговоры об этой проблеме ограничивались кулуарами (подробнее – в публикации "Ассамблея политической коррупции: как в ПАСЕ нашли азербайджанские взятки и российские интересы").

Хотя украинцев, конечно же, беспокоила не так азербайджанская коррупционная история Педро Аграмунта, как то, что он открыто заявлял о необходимости снять с россиян политические санкции, которые действуют в ассамблее.

Но с января, когда президент ПАСЕ продлил свой мандат, он, похоже, почувствовал полную безнаказанность.

Апогеем стала сирийская история. 21 марта российский "Первый канал" сообщил, что в Дамаск прибыла "делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы России" во главе с Аграмунтом. Правда, в самой ассамблее об этом даже не слышали.

Дальше – больше. Аграмунт провел отдельную встречу с Башаром Асадом (конечно же, росСМИ сообщили о международной поддержке сирийской власти). Ни одного заявления-опровержения по поводу этого визита аппарат ПАСЕ так и не распространил. Но даже это не дало оснований вносить вопрос об отставке в повестку дня – напомним, в ПАСЕ просто не существовало такой процедуры.

Поэтому у Аграмунта не было никаких сомнений, что его просто не могут наказать.

В Украине власть часто упрекают за отсутствие инициативы за границей; за то, что мы остаемся объектом, а не субъектом внешней политики. Эта история – пример того, что бывает и наоборот.

Все началось с "невинного" письма с осуждением действий президента ПАСЕ, которое взялся распространять глава украинской делегации Владимир Арьев и под которым понемногу собирались подписи. Довольно стандартная процедура, которая не могла испугать председателя ассамблеи.

К тому же в понедельник утром на заседании Бюро ПАСЕ – руководящего органа ассамблеи – Аграмунт одержал убедительную победу. 17 депутатов проголосовали против того, чтобы вносить в повестку дня сессии вопрос о скандальной поездке в Сирию. "За" проголосовало лишь 11 депутатов.

И вот в этот момент систему ПАСЕ удалось "хакнуть".





Против правил

По словам одного из собеседников ЕвроПравды (который, как и все остальные, еще в понедельник утром не верил в победу), нам помогло то, что западноевропейские депутаты "вошли в раж" и "почуяли запах крови".

Депутаты сразу нескольких фракций, по сути, нарушая процедуры ПАСЕ, просто заблокировали заседание – друг за другом брали слово и призывали Аграмунта уйти.

Причем, что особенно важно, это произошло спонтанно, без предварительной договоренности.

Интересная деталь – из 17 влиятельных членов Бюро, которые голосовали против слушаний на своем закрытом заседании, не нашлось ни одного, кто бы встал на защиту своего президента на открытом заседании. Да, это тот самый "запах крови". Все, даже давние друзья россиян, поняли, что теперь нельзя становиться на защиту политика, который так опозорился.

К тому же пророссийского президента ПАСЕ подвела его наглость – то, что он избегал прямых ответов на вопрос о сирийском вояже на российском самолете, многие восприняли как оскорбление.

О дальнейших событиях "Европейская правда" писала очень подробно. Аграмунт терпел одно поражение за другим.

Объявив о специальных слушаниях по Сирии, он попытался сделать их закрытыми для СМИ. Источники ЕП рассказывают, что на закрытом заседании Бюро он лично и неоднократно просил не пускать прессу, потому что "будет некомфортно говорить, когда на тебя смотрят сотни глаз". Это только усилило "запах крови", и депутаты проголосовали за открытые слушания. К тому же в ПАСЕ одобрили механизм расследования коррупционных обвинений, звучавших в адрес Аграмунта ранее.

Вторник также не принес ему хороших новостей. Слушания по сирийскому вопросу стали похожи на публичную порку. А в испанских СМИ появилось сообщение о том, что Аграмунт соврал, сказав о согласовании своей поездки с МИД.

Но на самом деле на момент начала слушаний все уже было решено. Президент ПАСЕ сообщил узкому кругу руководителей ассамблеи, как и когда он подаст заявление об отставке.





Именем короля

Высшим политическим руководящим органом ПАСЕ является так называемый "президентский комитет" – собрание президента, генсека ассамблеи и лидеров политических групп. Формального заседания этого комитета в эти дни не было, но неофициально его члены собрались во вторник в полдень.

Уговаривать коллегу Педро им не пришлось – тот пришел с готовностью оставить должность, но на своих условиях. Точнее, условие была даже одно: сохранить лицо перед собственным монархом, королем Испании.

Дело в том, что в четверг 27 апреля король Филипп VI должен выступить в пленарном зале с обращением к ассамблее. И для Аграмунта крайне важно, чтобы до конца текущей сессии, в том числе на выступлении короля, он оставался на посту президента.

И руководители политических групп пообещали выполнить это условие – в обмен на добровольную отставку сразу после этого.

Итак, схема отставки будет такой: Аграмунт не будет даже появляться в сессионном зале ни в среду, ни в четверг, ни в пятницу, за исключением одного часа, когда он приведет короля в зал и будет слушать его с кресла в президиуме ассамблеи.

Далее он проводит короля на родину, а после закрытия сессии – придет на заседание Бюро, чтобы официально объявить об отставке.

А теперь сюрприз: еще в течение месяца эта отставка не будет оформлена документально. Письменное заявление о том, что Аграмунт слагает с себя полномочия президента, он принесет с собой на встречу президентского комитета и Бюро ПАСЕ, которая состоится 29 мая в Праге. А уже на следующем Бюро, в конце июня, ассамблея будет иметь возможность избрать нового президента.

В обмен на это лидеры групп гарантируют, что не будут блокировать участие Аграмунта в "королевской панели". (К слову, гарантий того, что СМИ не будут спрашивать короля о позоре его подданного, никто не давал, и это с большой вероятностью произойдет.)

Тем не менее, во вторник после обеда во Дворце Европы шла дискуссия – не "кинет" ли Аграмунт всех своих коллег? Ведь без его заявления сместить его юридически невозможно. Но подавляющее большинство сходятся во мнении: нет, не кинет, потому что от этого проиграет еще больше.

Ему просто не простят обман и не дадут работать, создав невыносимые условия.

Но для Украины главный результат уже достигнут, безотносительно к тому, уйдет Аграмунт или останется.

Главная причина, по которой ПАСЕ решила "выгнать" своего президента – то, что он перешел черту в сотрудничестве с РФ.

Это то, что мы мечтали увидеть еще в 2015 году. Но на самом деле очень хорошо, что это происходит сейчас.

Тесное общение с Россией для европейцев уже бьет по авторитету. Друзья Путина становятся нерукопожатными – по меньшей мере, члены ПАСЕ получили нагладное доказательство этого.

"Развалинами пророссийской коалиции в ПАСЕ удовлетворен", – написал после публичного наказания Аграмунта Борислав Береза.

И с ним на этот раз сложно не согласиться.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды",

из Страсбурга