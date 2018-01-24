Вешать рядом с флагом: конфликт Венгрии и Румынии и 5 его уроков для Украины

Дмитрий Тужанский, для Европейской правды _ Среда, 24 января 2018, 15:15

Фото: MTI

Внезапная отставка румынского премьера Михая Тудосе, похоже, спасла Венгрию и Румынию от серьезного обострения в отношениях.

А недавний дипломатический скандал, спровоцированный словами румынского чиновника, в который раз обнажил очень чувствительную для обеих стран проблему. Как и в случае недоразумения Украины и Венгрии, речь идет о правах венгерского нацменьшинства, а точнее, его праве на автономию в Румынии, которое официальный Будапешт считает бесспорным и одним из фундаментальных для своей внешней политики.

Именно поэтому Киеву полезно знать историю этой ссоры между двумя соседями, с которыми у Украины после принятия закона об образовании – своя история непонимания.





"Лингвистическое недоразумение"

Несколько недель назад, в понедельник 8 января, в знаковом для венгерского нацменьшинства городе Клуж-Напока три главные венгерские партии в Румынии подписали совместное заявление о намерениях и целях.

Так, Демократический союз венгров Румынии (RMDSZ), который представлен в обеих палатах румынского парламента, а также Венгерская гражданская партия (MPP) и Венгерская народная партия Трансильвании (EMNP) публично договорились сотрудничать, чтобы добиться максимальной автономии для венгров Румынии. И в первую очередь,

не культурной или политической, а территориальной автономии.

А именно: создания отдельной автономной области в пределах исторических земель так называемого Секейского края (восточная часть Трансильвании) и предоставления особого самоуправляющегося и административного статуса другому историческому региону – Парциуму (западная часть Румынии в приграничье с Венгрией).

Вот так – открыто и прямолинейно, без эвфемизмов, несмотря на то, что Румыния является унитарным государством.

"Если флаг секеев (венгерского субэтноса, проживающего в Румынии) будет вывешен на государственных учреждениях, то все ответственные за это будут висеть рядом с ним. Об автономии секеев не может быть и речи", – через день отреагировал на это тогдашний глава правительства Румынии Михай Тудосе.

Традиционный марш за свободу секеев в румынском Тыргу-Муреш

На следующий день Тудосе попытался объяснить свои слова, мол, его неправильно поняли и "вешать" он никого не собирается, а лишь имел в виду, что как премьер и гражданин отвергает любые дискуссии об автономии части Румынии, ведь это противоречит конституции страны.

Но было уже поздно: слова Тудосе именно в упомянутой выше формулировке сразу же облетели не только румынские и венгерские, но и мировые СМИ, вызвав довольно бурную реакцию.

Прогнозируемо жестко и молниеносно отреагировали на слова Тудосе как лидеры венгерского нацменьшинства в Румынии, так и официальный Будапешт. Иначе и быть не могло.

Румынского премьера упрекнули не только в безответственности, но и в возврате к Средневековью и откровенных угрозах физически покончить с румынскими венграми.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подчеркнул, что такое заявление Михая Тудосе "абсолютно неприемлемо в Европе XXI века" и "вычеркивает премьер-министра Румынии из списка цивилизованных европейских политиков".

Конечно же, официальный Будапешт требовал немедленного опровержения этих слов и извинений – как от румынского премьера, так и от правительства соседней страны. Но получил лишь объяснение от посла Румынии в Венгрии, которого вызвали "на ковер", что вышло "лингвистическое недоразумение"".

Вслед за дипломатами "заговорили" маргиналы: в знак протеста в ночь с 12 на 13 января венгерские ультраправые из молодежного движения "64 комитата" закрыли флагом секеев государственную символику Румынии на ее посольстве в Будапеште.

В ответ Бухарест вызвал на ковер венгерского посла.

Учитывая градус напряженности, сложно спрогнозировать, как дальше развивался бы этот дипломатический скандал, если бы не внезапная отставка Михая Тудосе с поста из-за разногласий в правящей партии Румынии.

В то же время нужно понимать, что Бухарест и Будапешт не впервые ссорятся из-за секеев и идеи автономии для румынских венгров. Конфликты на этой почве между двумя странами регулярно возникают в последние десятилетия.





Все очень серьезно

Главный источник этих конфликтов – сложная история ХХ века, прежде всего Трианонский мирный договор 1920 года, который упорядочил распад Австро-Венгерской империи. Для венгров же этот день – национальная трагедия, как и весь Трианонский договор, согласно которому тогдашняя Венгрия потеряла две трети своих земель, в первую очередь, в пользу Румынии.

Жаркие дискуссии по территориальным вопросам между Венгрией и Румынией продолжаются до сих пор, но они, к счастью, маргинализованы. Основное внимание, как и в случае Украины, сосредоточено на отстаивании прав венгерского нацменьшинства в Румынии.

Защита зарубежных венгров для официального Будапешта всегда была одним из фундаментов его внешней политики. С тех пор, как к власти в Венгрии пришла партия "Фидес" во главе с Виктором Орбаном, частью правительственной политики стала также идея автономии заграничных венгров – от культурной до территориальной.

Суть идеи состоит в том, чтобы путем образования разного типа венгерских автономий за пределами современной Венгрии сохранить не только идентичность, но и единство венгерской нации, восстановить некогда "Великую Венгрию" – пусть не территориально, но духовно, культурно и политически.

Хотя сегодня для Будапешта образцом воплощения этой идеи автономии зарубежных венгров является Воеводина в Сербии, именно в Румынии эта идея всегда имела наибольший потенциал.

Во-первых, благодаря численности венгерского нацменьшинства, крупнейшего в Румынии и самого многочисленного венгерского сообщества из всех зарубежных – до 1,2 миллиона человек. Из них около 700 тысяч составляют секеи – древний венгерский субэтнос, который, тем не менее, в культурном и языковом плане имеет немало отличий от венгров и компактно проживает преимущественно на исторических землях Трансильвании.

Во-вторых, благодаря традициям права на разного типа автономию, включая территориальную. Так, еще в социалистический период, с 1952 до 1968 года, в рамках так называемого Секейского края, или Земли Секеев, что на востоке Трансильвании, существовала сначала Венгерская, а затем Муреш-Венгерская автономная область. Ее ликвидировал Николае Чаушеску.

Собственно, после распада Советского Союза среди румынских венгров всерьез взялись за восстановление как минимум бывшего автономного округа, а то и больше.

В октябре 1992 года была принята "Декларация Клуж-Напока", которая предусматривала верность идее самоопределения венгров Трансильвании и образования собственной автономии как главной цели румынских венгров. Именно на эту декларацию ссылаются лидеры трех главных венгерских партий Румынии в подписанном в январе заявлении.





Ключевое требование Венгрии

Венгерского нацменьшинства в Румынии сегодня уже имеет широкую автономию: право на двойное гражданство, обучение на родном языке на всех уровнях, парламентское представительство в обеих палатах, официальный статус венгерского языка в регионах компактного проживания...

Но несмотря на это, венгры стремятся к большему, прежде всего, к территориальной автономии и самоуправлению.

Официальный Будапешт эти стремления всячески поддерживает, особенно последние 10 лет. В ответ официальный Бухарест реагирует довольно жестко – вплоть до запрета секейского сине-желтого флага в общественных местах, постоянно подчеркивая, что даже слышать не хочет об автономии венгров Румынии.

Собственно, об особом статусе для региона Парциум, где проживает треть всех румынских венгров, сегодня говорят размыто. В январском "заявлении трех" административная автономия Парциума упоминается очень кратко, одним предложением, как желаемая будущая общая цель.

В то же время создание автономной области в пределах исторической Земли Секеев в последние 10 лет формулируется венгерскими лидерами Румынии как очень конкретная цель и требование.

Речь идет о территории трех жудецев – Харгита, Ковасна и частично Муреш, где проживает около 700 тысяч секеев, которые составляют абсолютное этническое большинство в этой местности. У секеев есть свой флаг, герб, гимн.

Секейский флаг рядом с венгерским на здании парламента в Будапеште

Начиная с 2003 года было несколько реальных попыток добиться автономии Секейского края. В частности, через специально созданный Национальный совет секеев проводились местные опросы общественного мнения и референдумы, которые официальный Бухарест признавал неконституционными; автономию провозглашали и местные депутаты, но ее не признавала центральная власть; на рассмотрение парламента несколько раз выносились соответствующие законопроекты, которые до сих пор отклонялись.

Сегодня автономия Секейского края уже превратилась в своеобразное движение с регулярными маршами, в том числе за пределами Румынии. Их обычно проводят ежегодно 10 марта – в День свободы секеев.

Это движение активно поддерживает в последние годы и официальный Будапешт, что приводит к постоянной напряженности в отношениях между двумя странами, причем – с периодическими взаимными выпадами.

Так, летом 2015-го Виктор Орбан, сразу после визита в Трансильванию, разместил на своей странице в Facebook фото с венгерской символикой, среди которых были значки Великой Венгрии в границах до Трианонского договора, а также флаг и герб секеев.

Еще раньше, в 2013 году, в знак поддержки секеев сине-желтый флаг был вывешен рядом с венгерским государственным на здании парламента в Будапеште. Его можно там видеть время от времени и до сих пор.

В ответ Бухарест не скрывал своего гнева на высшем уровне, как, впрочем, и всегда в таких ситуациях: тогда дошло даже до угроз объявить посла Венгрии Оскара Фузеша персоной нон грата и выслать из Румынии.

Уроки для Украины

Как ни странно, но в том же 2013 году секейский флаг был вывешен и в украинском Берегове – на здании тогдашнего офиса евродепутата от партии "Йоббик" Бэйлы Ковача, который был наблюдателем на псевдореферендуме в аннексированном Крыму и которого сейчас судят за шпионаж в пользу России.

Более того, недавно, 7 октября 2017 года, в Берегове планировали провести первый фестиваль секейской культуры. Организатором выступил Исследовательский институт национальной стратегии Венгрии. Но мероприятие отменили, по официальной версии – во избежание провокаций на фоне обострения ситуации в связи с принятием закона об образовании.

Какие же выводы следует сделать Украине из опыта румынско-венгерских недоразумений?

Урок 1. Официальный Будапешт всегда и до конца будет защищать зарубежных венгров. Поэтому представляется, что его сегодняшние действия в отношении Украины в первую очередь продиктованы венгерским видением нации и ее будущего, а не пророссийской позицией правительства Виктора Орбана или фактором апрельских парламентских выборов, как пишут многие аналитики.

Поэтому вряд ли стоит надеяться, что после выборов достаточно резкая позиция Венгрии по украинскому закону об образовании, как и по многим другим законопроектам на чувствительную для венгерского нацменьшинства тематику внезапно изменится.

Вместе с тем не стоит надеяться, что Виктор Орбан вдруг устыдится клише "друг Путина" и в вопросе Украины перестанет играть на руку Кремлю.

У венгерского премьера – другая первопричина, а потому в украинском вопросе он не столько играет на руку Путину, сколько заигрывает с ним с максимальной пользой для себя, ведь прекрасно понимает, насколько Украина важна для России.

Урок 2. Это может прозвучать странно, но сегодняшний конфликт Киева и Будапешта, даже несмотря на фразы про "нож в спину" и блокаду в НАТО, выглядит слишком гиперболизированным, в первую очередь, политически и медийно.

"Венгерский вопрос" в Украине сегодня – это мелочи по сравнению с ситуацией в Румынии, особенно учитывая историческое прошлое и территориальные изменения, численность венгерского нацменьшинства там, его влияние на политическую жизнь страны и постоянные требования территориальной автономии.

Урок 3. Конечно же, Киеву нельзя недооценивать нынешнюю ситуацию с венгерским нацменьшинством, ведь речь идет не только о сплоченной общине численностью до 150 тысяч человек, компактно проживающих под украинской границей с Венгрией. Мы имеем дело также со страной-соседом, который давно определился со своей стратегией развития политической нации, и в основе этой стратегии за рубежом – максимальная автономия венгерских нацменьшинств, включая территориальную.

Официальный Будапешт этого не скрывает, постоянно генерируя новые форматы автономий и ежедневно работая над их воплощением не только в Украине, но и во всем Карпатском бассейне – в пределах прежней "Великой Венгрии". Наш сосед прагматично использует весь арсенал средств для достижения собственных целей, но в пределах системы координат ЕС, НАТО и международного права, которыми Россия, например, грубо пренебрегает.

Последний заслуживающий внимания пример: именно по инициативе венгерского нацменьшинства Румынии официальный Будапешт инициировал кампанию по сбору подписей за Minority SafePack – пакет неоспоримых прав для национальных меньшинств в ЕС, которые должны быть утверждены Еврокомиссией и гарантированы в рамках Союза.

Урок 4.

Опыт Румынии в "венгерском вопросе" – хороший пример четкого и последовательного отстаивания страной своих национальных интересов.

Но это не значит, что этот опыт Украине нужно слепо копировать, ведь даже несмотря на много сходных с Румынией моментов в этом вопросе, есть и существенные различия.

К примеру, Бухарест позволяет двойное гражданство, но одновременно запрещает секейские флаги на официальных учреждениях, считая это проявлением сепаратизма.

Урок 5. Украине нужно выработать собственную четкую позицию, опираясь не только на румынский, но и на словацкий и сербский опыт, каждый из которых показал свои качественные результаты.

Причем эта позиция Киева должна учитывать все аспекты идеи автономии заграничных венгров, которую продвигает официальный Будапешт в разных форматах – от двойного гражданства до использования символики. Сейчас вопрос территориальной автономии в повестке дня украинско-венгерских отношений не стоит. Но такие сценарии также следует просчитывать и иметь собственный план действий, тем более что, к примеру, админреформа и децентрализация уже стартовали как ключевые реформы в Украине.

Четкая и аргументированная позиция Украины должна стать основой новой политики соседства, которая позволила бы нам трансформировать различные амбиции не только Будапешта, но и других соседей, в выгодное для нас сотрудничество, интегрирующее нас в Европу.

Автор: Дмитрий Тужанский,

политический обозреватель,

для "Европейской правды"