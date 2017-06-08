Опыт Черногории для Украины: зачем страны запрыгивают в предпоследний вагон Альянса

Юрий Панченко, Европейская правда _ Четверг, 08 июня 2017, 17:05

Верховная рада в четверг утвердила норму о том, что вступление в НАТО становится стратегической целью Украины. Но в самом Альянсе три дня назад произошло важное изменение: к нему присоединилась еще одна страна.

Попытка государственного переворота, торговая война с Россией, не говоря уже о длительном политическом противостоянии – все это заплатила маленькая Черногория ради того, чтобы стать 29-м членом НАТО.

Цель достигнута, но остается вопрос – зачем? Ведь, на первый взгляд, уровень угроз для Черногории никак нельзя назвать высоким. "Развод" с Сербией в 2006 году прошел мирно, территориальные споры или решаются в международных судах (как в случае с Хорватией), или в консультациях при посредничестве ЕС (с Косовом).

С другой стороны: многие ли в Украине пять лет назад верили в реальность российской военной агрессии?..

Но вернемся к мотивам Черногории. Возможно, речь идет только об историческом опыте? Или об экономических расчетах? Ведь говорят, что членство в НАТО должно гарантировать более высокий уровень безопасности как для инвестиций, так и для западных туристов.

Оба ответа правдивы, но это не главные причины.

Чтобы получить третий ответ, пришлось пообщаться с черногорскими экспертами и простыми жителями. Их ответы порой противоположны – ведь приходилось общаться как со сторонниками, так и с противниками такого членства. Но в них было нечто общее: ожидание приближающейся беды.

"Да, у нас нет конфликтов с другими странами, но мы видим, что уровень конфликтов у наших соседей растет. В такой ситуации лучше быть в НАТО, чем рядом с ним", – говорит президент Центра информации НАТО Милица Ковачевич.

Простые люди так осторожно слова не подбирают. "Вы же видите, что происходит вокруг. Всем вдруг снова захотелось поконфликтовать. Такие желания просто так не проходят", – рассказывает женщина среднего возраста.

"Мой муж считает, что теперь американцы заставят нас воевать с сербами, а я наоборот, думаю, что это (вступление в НАТО) было нашим единственным шансом избежать новой войны", – добавляет она.

Действительно, только за последний год вероятность нового конфликта на Балканах существенно возросла.

Под угрозой – Босния и Герцеговина, где в автономной Республике Сербской уже напрямую заявляют о неизбежности развала страны и присоединения к Сербии.

Автор этого заявления – президент Республики Сербской Милорад Додик, частый гость российских телеканалов. А еще накануне президентских выборов в Сербии Додик сопровождал тогдашнего премьер-министра и победителя выборов Александара Вучич чуть ли не на всех ток-шоу.

Стоит напомнить: Босния является кандидатом на членство в НАТО.

Так не решит ли РФ реабилитироваться за черногорский проигрыш, не допустив вступления в Альянс других балканских кандидатов?

Второй кандидат в члены НАТО – Македония. Страна только что вышла из затянувшегося кризиса, результатом которого стала отставка пророссийского правительства Николы Груевского.

А после этого консорциум международных журналистов передал правительству исследование, свидетельствующие об усилении российского влияния в стране. Одним из ключевых элементов этого влияния стала вербовка бывших и действующих сотрудников македонской армии и полиции с целью "создания критической массы людей с военной подготовкой".

То есть это был сценарий, под копирку списанный с прошлогоднего черногорского заговора.

И наконец, не меньший конфликт разгорается вокруг полупризнанного Косова. В стране скоро начнутся внеочередные парламентские выборы, на которых все шансы на победу есть у радикалов. Тех самых, которые не видят смысла искать пути к мирному сосуществованию с Сербией, а также решать вопросы с черногорской границей.

Коктейль из старых обид и российских амбиций может взорваться в любой момент.

Черногории повезло – попытка мятежа оказалась неудачной, а его расследование существенно уменьшило активность пророссийских сил.

Как следствие, балканская страна успела запрыгнуть в поезд НАТО и защитила себя от нового конфликта. В значительной степени – сделав правильные выводы из украинского опыта.

Останется ли эта возможность для других балканских стран? Не факт.

Ведь рвение РФ вводить экономические ограничения для Черногории показывает: Кремль настроен на реванш. А для этого нужен пример того, что бывает со странами, которые не понимают его намеков.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"

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