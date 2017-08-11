Взрыв на президентском самолете: к чему приведет расследование польского Минобороны

Юрий Панченко, Европейская правда _ Пятница, 11 августа 2017, 09:00

Фото: wyborcza.pl

Версия о неслучайности катастрофы президентского самолета под Смоленском получила в Польше официальный статус.

9 августа пресс-секретарь подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы польского Минобороны Марта Пальонек заявила, что расследование окончательно согласовало два важных факта, касающихся обстоятельств гибели президента Леха Качиньского в 2010 году.

"На последнем пленарном заседании комиссии 25 июля была согласована позиция относительно сроков и основных причин разрушения левого крыла Ту-154М", – заявила Пальонек.

По мнению комиссии, "уничтожение левого крыла Ту-154М не было вызвано столкновением с березой".

"Разрушение крыла началось до березы, многочисленные разрушения левого крыла самолета Ту-154М имеют следы взрыва", – заявили в комиссии.

Эту информацию нельзя назвать сенсационной – о возможности взрыва на президентском самолете в подкомиссии заявили еще в апреле, накануне очередной годовщины Смоленской катастрофы.

Однако до сих пор взрыв был лишь одной из версий. Теперь же подкомиссия Минобороны окончательно придала ей статус основной.

Стоит отметить: сообщение пресс-секретаря не конкретизирует, как эксперты пришли к таким выводам. Это важно, ведь обломки президентского самолета до сих пор остаются в РФ – российская сторона проводит собственное расследование и заявляет о готовности выдать эти обломки только по его окончании.

В отсутствие обломков комиссия оперировала только данными, полученными на основании воспроизведения событий. Конечно, это весомый источник, но без анализа обломков именно президентского самолета юридического веса эти доказательства иметь не будут.

Впрочем, выводы Минобороны будут иметь как минимум два последствия.

Польша получила весомый аргумент требовать срочного возвращения обломков из России. Ведь теперь любые аргументы россиян будут априори считаться попыткой скрыть истину. В конце концов, у РФ было 7 лет на расследование...

Впрочем, у этого заявления есть еще и внутриполитическое измерение. И оно представляется даже более важным.

Речь идет о попытках нынешней польской власти обвинить в сокрытии истинной причины этой катастрофы нынешнего председателя Европейского совета Дональда Туска.

Сам Туск уже несколько раз летал из Брюсселя в Варшаву по вызову прокуратуры по смоленскому делу. Новые обстоятельства наверняка потребуют от него новых и новых показаний.

Тут нужно напомнить, что борьба за расследование гибели Леха Качиньского стала личным крестовым походом для его брата Ярослава – нынешнего председателя правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) и де-факто первого лица в стране.

И в этой борьбе Дональду Туску отведена роль предателя.

Но к личным причинам добавляется и политическая целесообразность.

Дональд Туск – наиболее рейтинговый кандидат от оппозиции на предстоящих президентских выборах. И хотя опросы показывали, что пока он проигрывает действующему президенту Анджею Дуде, к 2020 году многое может измениться.

Например, до сих пор сложно прогнозировать, как завершится конфликт Дуды с Ярославом Качиньским. В ПиС говорят, что былого доверия к президенту уже не вернуть. А соответственно, партии придется искать нового кандидата в президенты, что создает новые риски для них.

В такой ситуации целесообразно поставить на ведущего кандидата от оппозиции клеймо "агента Путина". Человека, который не настаивал на возвращении обломков самолета в Польшу, тем самым тормозя следствие, а соответственно – помогая скрыть следы преступления.

Конечно, для последовательного сторонника ПиС Туск всегда был предателем. Но, опять-таки, впервые подобные обвинения получили официально признанные основания.

В конце концов, польская политика последних недель отметилась генерированием громких скандалов.

С Украиной и Литвой – из-за новых паспортов, с Германией – в связи с возможным требованием репараций за Вторую мировую войну. Эти скандалы должны отвлечь внимание от проблем внутри правящей партии, возникших после ветирования президентом законопроектов о судебной реформе.

Скорее всего, за внешнеполитическими скандалами должна прийти очередь внутренних. А соответственно, эта история только начинается.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды"

Публикации в рубрике "Экспертное мнение" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения автора