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Хорошие новости для мира, тревожные для Украины: что стоит за новыми прогнозами МВФ

Олег Устенко, Международный фонд Блейзера _ Четверг, 12 октября 2017, 16:40
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Мировая экономика по-прежнему на подъеме.

Обновленные прогнозы Международного валютного фонда настраивают на оптимизм. В ситуации, когда в начале года многие ожидали очередного кризиса мировой экономики, МВФ улучшает свой прогноз роста мирового ВВП в нынешнем году с 3,5% до 3,6%, а в следующем - с 3,7% до 3,8%.

И это однозначно позитивная новость для всех, включая и нас! Общий рост мировой экономики увеличивает возможности, особенно для таких экспортно ориентированных стран, как Украина.

Да, для некоторых стран прогноз ухудшен.

США начинают платить свою цену за "трампономику", а Великобритания - за Brexit.

Однако этот "минус" был с лихвой компенсирован улучшением прогнозов для многих других стран. Что важно для нас: МВФ улучшил прогнозы как для еврозоны (интересный факт - вопреки всем проблемам с Каталонией, пересмотр прогнозов для Испании оказался рекордно позитивным), так и для развивающихся экономик ЕС.

И это особенно важно для Украины, ведь ЕС уже стал нашим ключевым торговым партнером.

Еще одна потенциально хорошая новость - пропасть между богатыми и бедными хотя и остается большой, однако налицо четкий тренд на ее сужение. В следующем году страны с развитой экономикой вырастут на 2%, в то время как развивающиеся ускорятся почти до 5%.

Впрочем, эти цифра указывают на увеличивающийся разрыв между всем миром и Украиной. Для Украины прогнозы остались неизменными - рост на 2% в нынешнем году и на 3,2% в 2018-м.

На первый взгляд, отличный результат! Особенно в ситуации, когда прогнозы для Украины ухудшались при каждом пересмотре.

Тем более, что темпы роста украинской экономики ускоряются, правительству будет что записать себе в актив.

Однако стоит ли радоваться таким успехам, когда другие страны, в том числе Восточная Европа, стремительно наращивают свой отрыв от нас?

За счет чего это происходит? За счет продажи более сильным и более мощным экономикам древесины, металла, зерна, химии или других примитивных товаров (к слову сказать, конъюнктура на которые в следующем году будет относительно благоприятной)?

Действительно, большая часть стран с развивающимися рынками начинала свое новое восхождение с экспортной ориентации. Вместе с относительно дешевой рабочей силой эту модель можно было продолжать эксплуатировать еще достаточно долго.

Но обеспечить реальный экономический прорыв на основе экспортной модели, специализирующейся на продаже на мировом рынке товаров с низким уровнем добавленной стоимости, уже просто невозможно.

Текстиль и металлы остались в прошлом. На смену им пришли автомобили и новейшая техника.

Стоит понимать, что это не случилось в одночасье - этому предшествовала гигантская работа по настройке бизнес-климата в стране. Опыт "новых звезд" поучителен для Украины. Как минимум, он показывает, что жизнь в иллюзиях ни к чему хорошему не приведет. За все надо сражаться, чем-то жертвовать.

В том числе и теми, кто не хочет перемен и держит систему в прежнем статус-кво.

Какие выводы должна сделать Украина?

Вывод 1. Если продолжать оставаться в прежнем статус-кво, то ситуация в стране хоть и будет улучшаться относительно самой себя в прошлом, но одновременно будет ухудшаться относительно остальных стран.

Украина – лишь элемент мировой экономической системы. Когда в 2018 году мы покажем темпы роста, меньшие, чем система развивающихся стран, к которым мы сами относимся, то наше отставание усилится.

И с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем наверстать упущенное будет все сложнее и сложнее.

Поэтому рост на 2,5% в прошлом году, 1,5%-2% в текущем и 3% в следующем – это улучшение только относительно самих себя. Относительно других – это отставание.

И до тех пор, пока это не осознано до конца, все будет оставаться так, как есть. Тем более, что консервирование ситуации будет продолжать активизировать экономическую миграцию, а значит, многие экономические проблемы станут еще острее (например, борьба за сохранение пенсионной системы).

Вывод 2. Жизнь иллюзиями ни к чему хорошему не приводит. Не надо изобретать велосипед.

Для Украины недоступны механизмы стимулирования экономики, которые доступны для более развитых стран.

Монетарные методы стимулирования – как сейчас активно предлагается многими, в том числе и теми, кто находится в орбите НБУ, – неприменимы в Украине.

По одной простой причине – "накачка" экономики дешевыми деньгами уведет инфляцию и курс в "неведомые дали". Надо ли напоминать, что инфляция бьет по всем группам населения, а особенно больно - по наиболее бедным слоям?

Стимулирование экономики за счет фискальных мер хорошо только тогда, когда в стране есть это самое фискальное пространство. Когда страна всегда жила по средствам, а сейчас нуждается в дополнительных стимулах и поэтому согласна идти на увеличение бюджетного дефицита. Но это точно не про Украину.

Сценарий "давайте продолжать занимать деньги на внешнем рынке и пускать их на большие государственные проекты" в конце концов закончится трагедией.

Вдохновившись недавним размещением 15-летних европейских бондов под почти 7,4% годовых, часть политиков питают иллюзии о возможности задействовать этот путь.

Предупреждение более чем однозначное – это опасно. Бремя уже имеющихся государственных долгов настолько велико, что съедает больше 5% нашего ВВП только за их обслуживание.

Мы просто не в состоянии больше брать в долг. Иначе это будет похоже на строительство финансовой пирамиды.

Вывод 3. Для изменения логики роста и резкого увеличения его темпов должен быть задействован инвестиционный компонент.

Если своих денег нет, то их необходимо привлечь. Привлечь в виде инвестиций.

Но глобальная проблема Украины - не в том, что здесь такой высокий уровень риска, что подтверждается практически всеми замерами международных институций, начиная от индекса конкурентоспособности Давосского экономического форума и заканчивая уровнем восприятия коррупции Transparency International. А в том, что очень мало проектов в состоянии перекрывать своей доходностью этот риск.

Доходность лимитирована. Значит, наша задача – снизить риск. А это означает – улучшить свой рейтинг. И это не обычная техническая задача, как ее пытаются трактовать украинские политики. Это программа реформ.

Тех реформ, на которые так неохотно идет часть украинских политических элит.

Тех, на которых настаивают украинское гражданское общество и мировые партнеры Украины, в том числе и МВФ.

 

Автор: Олег Устенко,

исполнительный директор
Международного фонда Блейзера,

президент Гарвардского клуба Украины

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