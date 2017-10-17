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Половина европейской реформы: чем рискуют украинские потребители коммунальных услуг

Софья Линн, Всемирный банк _ Вторник, 17 октября 2017, 14:50
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У одной моей подруги, живущей в Германии, случилась неприятность: управляющая компания насчитала ей коммунальные счета гораздо большие, чем она ожидала.

Проблема могла дойти до суда, однако в компании, проанализировав аргументы мой подруги, а главное – на основе заключенного договора, были вынуждены пересмотреть свой счет. В сторону уменьшения.

По иронии судьбы похожая ситуация случилась и у моей коллеги в Киеве. Управляющая компания прислала новые платежи за услуги, которые, по факту, не были предоставлены. Платежка повысилась (как и уровень грязи в подъезде) с началом осеннего сезона. Сейчас жильцы пытаются написать жалобу, петицию на мера, на Минрегион,на премьер-министра… Наверное. не требуется добавлять, что для домов без ОСББ поменять управляющую компанию фактически невозможно.

И эта ситуация прекрасно иллюстрирует цель европейских реформ и нынешнее положение.

Цель реформ – сделать так, как в Европе. Когда отношения потребителя услуг и поставщика регламентируются контрактом и каждая сторона имеет все возможности требовать выполнения другой стороной всех записанных в этот контракт пунктов.

А в случае нарушения этот контракт и являлся бы базой для судебного разбирательства.

Это – идеал, а что же мы имеем на практике?

Украина уже приняла очень важный закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". Этот закон стал переломным для взаимоотношений потребителей коммунальных услуг и поставщиков.

Новый закон про коммерческий учет с установкой счетчиков на входе в дом фактически убрал с потребителя тяжесть потерь поставщиков тепла и воды на теплотрассах. То есть, при наличии счетчика на тепло при входе в дом, за зеленую травку на теплотрассе в феврале мы платить не будем. Это уже половина победы.    

Почему же еще очень рано праздновать?

Проблема в том, что этот закон планировался как один из целого пакета реформаторских документов, меняющих украинскую систему ЖКХ.

На практике это означает, что отношения потребителя и поставщика отрегулированы вплоть…до появления первого конфликта.

То есть – пока потребителя коммунальных услуг устраивает работа поставщика, все в порядке – закон действует. Но как только возникают проблемы, все меняются.

Для того, чтобы защитить украинских потребителей жилищно-коммунальных услуг нужно не так уж и много. В первую очередь – принять закон "О жилищно-коммунальныхуслугах" … Этот законопроект регламентирует обязательства сторон, что в первую очередь выгодно добросовестным потребителям.

Во-вторых, необходимы подзаконные акты для уже принятого закона про коммунальный учет – ведь самые прогрессивные нормы не работают без дополнительных методологий.

Вроде бы не так и много. Но если вспомнить, с каким трудом принимался закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", к слову, самый "безобидный" из всего коммунального пакета, то становится понятно – система так просто не сдастся.

Пожалуй, в этом наибольшая разница между реформами, прошедшими в Восточной Европе и Украиной.

Восточноевропейские страны провели эти реформы сразу после развала коммунистического строя. Когда было понятно, что советская система уже не работает, а поэтому нужно приводить систему в соответствие с правилами, работающими во всей Европе.

Как результат – сопротивление старой системы было минимальным.

Безусловно, далеко не всегда и все получалось в лучшем виде. Наиболее успешно коммунальные реформы прошли в Польше и Венгрии, чуть хуже – в Чехии и Словакии, есть проблемы в Литве и Болгарии.

Однако главнее изменения удалось реализовать всем – во всех этих странах отношения потребителя услуг и поставщика жестко регламентированы. И это дает право потребителю отстаивать свои права в суде.

Украина же очень долго пыталась адаптировать советскую систему к требованиям рынка. Пока получилось не очень.

Точнее – не очень хорошо для потребителей. И очень даже неплохо для тех, кто контролирует эту систему.

И поэтому моя подруга-киевлянка по-прежнему вынуждена оплачивать счета, которые включают несуществующие услуги управляющей компании.

Ситуация меняется, хотя и очень медленно.И что-бы изменения не остановились, надо помнить, зачем они нам нужны.

Только скорейшее принятие законов и подзаконных актов может продвинуть нас к нормальной жизни. Жизни, когда права жителей украинских городов будут защищены так же, как в Польше, Германии и же других странах ЕС.

 

Автор: Софья Линн,

руководитель проекта группы Всемирного банка
"Энергоэффективность в жилищном секторе в Украине" 

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