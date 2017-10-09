ЕС строит стену на восточной границе: что поможет Украине остановить этот процесс

Тарас Качка, Международный фонд "Відродження" _ Понедельник, 09 октября 2017, 15:46

Фото: bailiwickexpress.com

Европа активно думает о своем будущем. Завершение выборов в ключевых государствах-членах ЕС дает шанс на реформу ЕС и преодоление проблем, накопившихся за последние годы.

За последние недели мы услышали по крайней мере три программные речи о будущем единой Европы: послание Жана-Клода Юнкера о состоянии Союза, выступление Терезы Мэй во Флоренции о месте Британии в Европе после Brexit и, наконец, программное выступление президента Франции Эммануэля Макрона в Сорбонне, где он изложил свое видение дальнейшего развития Европы и Европейского Союза.

Ангела Меркель уже заявила о поддержке большинства идей, высказанных Макроном.

Но нас, очевидно, интересует место Украины в этой дискуссии.

"ЕС... имеет возможность открыться более широко через несколько лет. Потому что Европейский Союз... это Европа, чьи границы не обозначены", – сказал, в частности, Макрон в своей речи.

Великолепная формула. Почти что желанное признание перспективы членства. Впрочем... уже в следующем абзаце уточняется, что перспектива вступления в ЕС касается только Балканских стран! Макрон добавляет, что "для этих стран гарантии вступления в ЕС являются предпосылкой для того, чтобы они не повернулись спиной к Европе и не начали двигаться в сторону России или Турции".

Отсутствие упоминания в этом контексте Украины, которая физически находится между Россией, Турцией и Европейским Союзом, по меньшей мере настораживает.

Более того, дальше Макрон говорит о Британии и о том, что она найдет какое-то свое место в обновленном ЕС. Для восточноевропейской Украины тоже должно было найтись свое место в ЕС. Но Восточная Европа в речи упомянута лишь несколько раз в историческом контексте – как регион, где трансформации уже завершились. А значит, это мало применимо к украинским евроинтеграционным стремлениям.

Одновременно Макрон говорит об усилении оборонной политики, миграционной политики, охраны границ ЕС. Непосредственным результатом этих политик является усиление контроля на внешней границе Евросоюза, и прежде всего на границе между ЕС и Украиной.

А это будет лишь подчеркивать, что Украина остается вне ЕС.

"Граница" с ЕС будет усиливаться и за счет инфраструктурной пропасти между Украиной и восточными государствами-членами ЕС. Даже наиболее эффективное использование имеющихся в Украине средств не позволит догнать наших западных соседей, инфраструктура которых подпитывается из медленного, но глубокого финансового потока структурных фондов ЕС.

Такой же эффект может иметь и ускорение экономических реформ внутри ЕС, о которых говорили в своих речах и Макрон, и Юнкер. Все государства-члены заинтересованы в них. Старые – потому что нуждаются в большей интеграции для себя, новые – потому что хотят преодолеть свою периферийность внутри ЕС.

И если проблема периферийности экономик государств-членов, удаленных от экономического центра, актуальна для ЕС, то что тогда говорить Украине, которая борется с двойной периферийность по отношению как к России, так и к ЕС. Достаточно хорошо это видно в Глобальном индексе конкурентоспособности. В этом году Украина поднялась в нем на четыре ступени, до 81-го места, но остается пропасть до уровня России и Польши, которые расположились на соседних 38-й и 39-й ступеньках.

Поэтому в отношениях с ЕС нам нужны не просто усилия в увеличении экспорта, нам нужны какие-то экстра-усилия и экстра-проекты, которые устранят имеющиеся видимые и невидимые границы.





Что делать?

В Украине осознают эту проблему.

Предложения президента по таможенному союзу между Украиной и ЕС, ассоциации с Шенгеном, авиационному пространству и цифровому рынку – это попытка сделать скачок в интеграции с ЕС. Рациональная и разумная стратегия, пусть даже некоторые элементы откровенно ложны – или по сути, или из-за того, как они реализуются.

Идея таможенного союза.

Ключевая инициатива президентского послания – проект таможенного союза между Украиной и ЕС. Идея слишком сложная для воплощения, с невероятным количеством рисков для торговой политики и Украины и ЕС. А в придачу – очень чувствительная в контексте ВТО.

Неудивительно, что Еврокомиссия во время недавнего заседания Комитета ассоциации в торговом составе резко отрицательно отнеслась к этой идее и достаточно четко объяснила, почему (так же, как и к идее пересмотра текста Соглашения об ассоциации).

Но проблема даже не в отрицательной реакции ЕС как таковой. Если того требует национальный интерес, любую негативную реакцию можно преодолеть.

Можно даже убедить Комиссию, государства-члены ЕС, европейский бизнес, членов ВТО (в том числе Россию), которые будут требовать компенсации за повышение тарифа Украины до уровня тарифа ЕС.

Проблема в том, что мы можем потратить множество усилий и времени ради де-факто несуществующих преимуществ.

Даже в исследовании единственного существующего таможенного союза – между ЕС и Турцией – специалисты Всемирного банка определили лишь совсем незначительное преимущество влияния на торговлю в режиме "таможенного союза" над торговлей в формате "зона свободной торговли". И связано это не столько с пошлинами (полностью отменить их все равно пока не удастся), сколько с правилами происхождения товаров.

Итак, слишком много усилий ради малого результата.

И это при том, что, требуя нового формата отношений, мы забываем о больших возможностях для значительной активизации торговли, которые заложены в действующее Соглашение об ассоциации.

Во-первых, цели, ради которой руководство страны решило вступать в таможенный союз, вполне можно достичь, упростив таможенные процедуры на основе действующих положений Соглашения. Институт уполномоченных экономических операторов, присоединение к таможенным конвенциям Евросоюза – все это делает экспорт в ЕС еще комфортнее и проще.

Это – реальные возможности для нового толчка экономической интеграции с ЕС.

Эффект от реализации этих положений будет больше, чем от образования таможенного союза. Потому главная задача – это разбирать "бюрократическую стену" между Украиной и ЕС. Делать пересечение границы для товаров все проще.

Нам нужно привлечь к торговле тех, кто не торгует из-за недоверия к контролирующим органам. Скандальная история с препятствиями для экспорта орехов отпугивает больше, чем сумма пошлины. Поэтому нам нужно достичь упрощения таможенного контроля по обе стороны границы.

Эта задача уже записана в Соглашении. Не нужно новых соглашений с ЕС, чтобы выполнить ее.

Во-вторых, можно обеспечить индустриальную интеграцию путем гармонизации технического регулирования. Особенно учитывая то, что большая работа на национальном уровне уже проведена. Но почему-то перспектива заключения протокола АСАА, который признает украинское техническое регулирование в ЕС, по-прежнему туманна, хотя консультации продолжаются более 10 лет.

В-третьих, нам нужно приблизить европейские госзакупки к украинскому производителю.

Успех Prozorro уже давно должен был бы перейти в юридическое признание этой системы на уровне Соглашения. Это дало бы полную интеграцию с рынком государственных закупок в ЕС. И еще больше возможностей для украинских производителей.

Цифровое будущее

С предложением президента относительно интеграции на цифровом рынке ситуация противоположная. Это очень своевременная и удачная идея.

И речь идет не только об отмене платы за роуминг.

На повестке дня ЕС – обновление правил рынка коммуникаций, более высокий уровень защиты прав интеллектуальной собственности, прав потребителя, в том числе запрет геоблокирования, обновление законодательства о курьерских услугах, необходимое для дальнейшего развития электронной коммерции.

Это – действительно амбициозный проект.

Президент радуется положительной реакции из ЕС на идею отмены роуминга. Украинская делегация с энтузиазмом участвует во второй министерской встрече по цифровой экономике стран ЕС и стран Восточного партнерства в Таллинне. Вполне положительная история. Которую, между тем, можно реализовывать уже сейчас, в рамках действующего Соглашения об ассоциации и приложения XVII к нему.

Эта деталь особенно важна. Нам не надо вести с ЕС новые переговоры.

Эта часть уже отработана в действующем соглашении. Все процедуры и компетенции прописаны, можно спокойно наполнять содержанием высказанную президентом идею.

Именно поэтому выглядит странным, что всего за неделю до упомянутой министерской встречи в Таллинне вопрос цифрового рынка не стал флагманским в позиции Украины на заседании Комитета ассоциации в торговом составе. Мало того, что мы не используем шансы вовремя, это также может зародить в ЕС сомнение в том, насколько Украина серьезно относится к идее интеграции в цифровой рынке ЕС.

Парадоксально, но в условиях формирования евроинтеграционной политики профессиональными людьми с правильно определенной стратегией мы создаем фронты ожесточенной борьбы за ничто, не используя имеющиеся возможности.

Так стоит ли направлять титанические усилия в неизвестное, пренебрегая реальными инструментами усиления сотрудничества с ЕС?

Автор: Тарас Качка,

заместитель исполнительного директора МФ "Відродження",

в 2007-2011 годах – участник переговорной команды Украины по Соглашению об ассоциации

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