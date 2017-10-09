ЕС строит стену на восточной границе: что поможет Украине остановить этот процесс

Европа активно думает о своем будущем. Завершение выборов в ключевых государствах-членах ЕС дает шанс на реформу ЕС и преодоление проблем, накопившихся за последние годы.
За последние недели мы услышали по крайней мере три программные речи о будущем единой Европы: послание Жана-Клода Юнкера о состоянии Союза, выступление Терезы Мэй во Флоренции о месте Британии в Европе после Brexit и, наконец, программное выступление президента Франции Эммануэля Макрона в Сорбонне, где он изложил свое видение дальнейшего развития Европы и Европейского Союза.
Ангела Меркель уже заявила о поддержке большинства идей, высказанных Макроном.
Но нас, очевидно, интересует место Украины в этой дискуссии.
"ЕС... имеет возможность открыться более широко через несколько лет. Потому что Европейский Союз... это Европа, чьи границы не обозначены", – сказал, в частности, Макрон в своей речи.
Великолепная формула. Почти что желанное признание перспективы членства. Впрочем... уже в следующем абзаце уточняется, что перспектива вступления в ЕС касается только Балканских стран! Макрон добавляет, что "для этих стран гарантии вступления в ЕС являются предпосылкой для того, чтобы они не повернулись спиной к Европе и не начали двигаться в сторону России или Турции".
Отсутствие упоминания в этом контексте Украины, которая физически находится между Россией, Турцией и Европейским Союзом, по меньшей мере настораживает.
Более того, дальше Макрон говорит о Британии и о том, что она найдет какое-то свое место в обновленном ЕС. Для восточноевропейской Украины тоже должно было найтись свое место в ЕС. Но Восточная Европа в речи упомянута лишь несколько раз в историческом контексте – как регион, где трансформации уже завершились. А значит, это мало применимо к украинским евроинтеграционным стремлениям.
Одновременно Макрон говорит об усилении оборонной политики, миграционной политики, охраны границ ЕС. Непосредственным результатом этих политик является усиление контроля на внешней границе Евросоюза, и прежде всего на границе между ЕС и Украиной.
А это будет лишь подчеркивать, что Украина остается вне ЕС.
"Граница" с ЕС будет усиливаться и за счет инфраструктурной пропасти между Украиной и восточными государствами-членами ЕС. Даже наиболее эффективное использование имеющихся в Украине средств не позволит догнать наших западных соседей, инфраструктура которых подпитывается из медленного, но глубокого финансового потока структурных фондов ЕС.
Такой же эффект может иметь и ускорение экономических реформ внутри ЕС, о которых говорили в своих речах и Макрон, и Юнкер. Все государства-члены заинтересованы в них. Старые – потому что нуждаются в большей интеграции для себя, новые – потому что хотят преодолеть свою периферийность внутри ЕС.
И если проблема периферийности экономик государств-членов, удаленных от экономического центра, актуальна для ЕС, то что тогда говорить Украине, которая борется с двойной периферийность по отношению как к России, так и к ЕС. Достаточно хорошо это видно в Глобальном индексе конкурентоспособности. В этом году Украина поднялась в нем на четыре ступени, до 81-го места, но остается пропасть до уровня России и Польши, которые расположились на соседних 38-й и 39-й ступеньках.
Поэтому в отношениях с ЕС нам нужны не просто усилия в увеличении экспорта, нам нужны какие-то экстра-усилия и экстра-проекты, которые устранят имеющиеся видимые и невидимые границы.
Что делать?
В Украине осознают эту проблему.
Предложения президента по таможенному союзу между Украиной и ЕС, ассоциации с Шенгеном, авиационному пространству и цифровому рынку – это попытка сделать скачок в интеграции с ЕС. Рациональная и разумная стратегия, пусть даже некоторые элементы откровенно ложны – или по сути, или из-за того, как они реализуются.
Идея таможенного союза.
Ключевая инициатива президентского послания – проект таможенного союза между Украиной и ЕС. Идея слишком сложная для воплощения, с невероятным количеством рисков для торговой политики и Украины и ЕС. А в придачу – очень чувствительная в контексте ВТО.
Неудивительно, что Еврокомиссия во время недавнего заседания Комитета ассоциации в торговом составе резко отрицательно отнеслась к этой идее и достаточно четко объяснила, почему (так же, как и к идее пересмотра текста Соглашения об ассоциации).
Но проблема даже не в отрицательной реакции ЕС как таковой. Если того требует национальный интерес, любую негативную реакцию можно преодолеть.
Можно даже убедить Комиссию, государства-члены ЕС, европейский бизнес, членов ВТО (в том числе Россию), которые будут требовать компенсации за повышение тарифа Украины до уровня тарифа ЕС.
Проблема в том, что мы можем потратить множество усилий и времени ради де-факто несуществующих преимуществ.
Даже в исследовании единственного существующего таможенного союза – между ЕС и Турцией – специалисты Всемирного банка определили лишь совсем незначительное преимущество влияния на торговлю в режиме "таможенного союза" над торговлей в формате "зона свободной торговли". И связано это не столько с пошлинами (полностью отменить их все равно пока не удастся), сколько с правилами происхождения товаров.
Итак, слишком много усилий ради малого результата.
И это при том, что, требуя нового формата отношений, мы забываем о больших возможностях для значительной активизации торговли, которые заложены в действующее Соглашение об ассоциации.
Во-первых, цели, ради которой руководство страны решило вступать в таможенный союз, вполне можно достичь, упростив таможенные процедуры на основе действующих положений Соглашения. Институт уполномоченных экономических операторов, присоединение к таможенным конвенциям Евросоюза – все это делает экспорт в ЕС еще комфортнее и проще.
Это – реальные возможности для нового толчка экономической интеграции с ЕС.
Эффект от реализации этих положений будет больше, чем от образования таможенного союза. Потому главная задача – это разбирать "бюрократическую стену" между Украиной и ЕС. Делать пересечение границы для товаров все проще.
Нам нужно привлечь к торговле тех, кто не торгует из-за недоверия к контролирующим органам. Скандальная история с препятствиями для экспорта орехов отпугивает больше, чем сумма пошлины. Поэтому нам нужно достичь упрощения таможенного контроля по обе стороны границы.
Эта задача уже записана в Соглашении. Не нужно новых соглашений с ЕС, чтобы выполнить ее.
Во-вторых, можно обеспечить индустриальную интеграцию путем гармонизации технического регулирования. Особенно учитывая то, что большая работа на национальном уровне уже проведена. Но почему-то перспектива заключения протокола АСАА, который признает украинское техническое регулирование в ЕС, по-прежнему туманна, хотя консультации продолжаются более 10 лет.
В-третьих, нам нужно приблизить европейские госзакупки к украинскому производителю.
Успех Prozorro уже давно должен был бы перейти в юридическое признание этой системы на уровне Соглашения. Это дало бы полную интеграцию с рынком государственных закупок в ЕС. И еще больше возможностей для украинских производителей.
Цифровое будущее
С предложением президента относительно интеграции на цифровом рынке ситуация противоположная. Это очень своевременная и удачная идея.
И речь идет не только об отмене платы за роуминг.
На повестке дня ЕС – обновление правил рынка коммуникаций, более высокий уровень защиты прав интеллектуальной собственности, прав потребителя, в том числе запрет геоблокирования, обновление законодательства о курьерских услугах, необходимое для дальнейшего развития электронной коммерции.
Это – действительно амбициозный проект.
Президент радуется положительной реакции из ЕС на идею отмены роуминга. Украинская делегация с энтузиазмом участвует во второй министерской встрече по цифровой экономике стран ЕС и стран Восточного партнерства в Таллинне. Вполне положительная история. Которую, между тем, можно реализовывать уже сейчас, в рамках действующего Соглашения об ассоциации и приложения XVII к нему.
Эта деталь особенно важна. Нам не надо вести с ЕС новые переговоры.
Эта часть уже отработана в действующем соглашении. Все процедуры и компетенции прописаны, можно спокойно наполнять содержанием высказанную президентом идею.
Именно поэтому выглядит странным, что всего за неделю до упомянутой министерской встречи в Таллинне вопрос цифрового рынка не стал флагманским в позиции Украины на заседании Комитета ассоциации в торговом составе. Мало того, что мы не используем шансы вовремя, это также может зародить в ЕС сомнение в том, насколько Украина серьезно относится к идее интеграции в цифровой рынке ЕС.
Парадоксально, но в условиях формирования евроинтеграционной политики профессиональными людьми с правильно определенной стратегией мы создаем фронты ожесточенной борьбы за ничто, не используя имеющиеся возможности.
Так стоит ли направлять титанические усилия в неизвестное, пренебрегая реальными инструментами усиления сотрудничества с ЕС?
Автор: Тарас Качка,
заместитель исполнительного директора МФ "Відродження",
в 2007-2011 годах – участник переговорной команды Украины по Соглашению об ассоциации
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