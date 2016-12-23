Италия подтвердила, что подозреваемого в теракте в Берлине застрелили в Милане

Пятница, 23 декабря 2016, 12:23

Министр внутренних дел Италии Марко Миннити подтвердил, что сегодня в пригороде Милана застрелили гражданина Туниса Аниса Амри, которого считают исполнителем теракта на ярмарке в Берлине.

Об этом сообщает Reuters.

Амри был идентифицирован по отпечаткам пальцев. Министр также заявил, что итальянская полиция имела информацию, что он мог быть в этом районе.

фото - la Repubblica

Подозреваемого остановили полицейские во время патрулирования возле железнодорожного вокзала Сесто-Сан-Джованни в пригороде Милане около 3 ночи в пятницу. Они попросили его предъявить документы, после чего Амри начал стрелять.

В результате перестрелки нападавший был убит, но успел ранить одного из полицейских.

Ранее СМИ сообщали, что в рюкзаке Амри нашли билет на поезд, который прибыл из Франции.

Напомним, в результате наезда грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря погибли по меньшей мере 12 человек, еще 49 человек получили ранения.

Позже стало известно, что в кабине грузовика было найдено тело польского водителя, тогда как нападавшему удалось скрыться и его до сих пор разыскивает полиция.

Впоследствии стало известно, что полиция разыскивает гражданина Туниса по подозрению в причастности к теракту.

22 декабря Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест 24-летнего тунисца Аниса Амри, которого подозревают в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине.