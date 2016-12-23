Італія підтвердила, що підозрюваного в теракті у Берліні застрелили в Мілані

П'ятниця, 23 грудня 2016, 12:23

Міністр внутрішніх справ Італії Марко Мінніті підтвердив, що сьогодні в передмісті Мілана застрелили громадянина Тунісу Аніса Амрі, якого вважають виконавцем теракту на ярмарку у Берліні.

Про це повідомляє Reuters.

Амрі був ідентифікований за відбитками пальців. Міністр також заявив, що італійська поліція мала інформацію, що він міг бути в цьому районі.

фото - la Repubblica

Підозрюваного зупинили поліцейські під час патрулювання біля залізничного вокзалу Сесто-Сан-Джованні у передмісті Мілані близько 3 ночі в п'ятницю. Вони попросили його пред’явити документи, після чого Амрі почав стріляти.

В результаті перестрілки нападник був вбитий, але він встиг поранити одного із поліцейських.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в рюкзаку Амрі знайшли квиток на поїзд, який прибув із Франції.

Нагадаємо, внаслідок наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня загинули щонайменше 12 осіб, ще 49 людей отримали поранення.

Пізніше стало відомо, що у кабіні вантажівки було знайдене тіло польського водія авто, тоді як нападнику вдалося втекти і його досі розшукує поліція.

Згодом стало відомо, що поліція розшукує громадянина Тунісу за підозрою у причетності до теракту.

22 грудня Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт 24-річного тунісця Аніса Амрі, якого підозрюють у скоєнні теракту на різдвяному ярмарку в Берліні.